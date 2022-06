Les participants sont accueillis à Toronto pour le 90e PDAC

Toronto, June 18, 2022 AEST (ABN Newswire) - L'industrie mondiale de l'exploration minérale et de l'exploitation minière est revenue à Toronto pour son premier congrès en personne de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) depuis mars 2020, confirmant la soif du secteur de retourner aux affaires, dans la chair.Le congrès PDAC 2022 - le plus important événement annuel d'exploration et d'exploitation minière au monde - a accueilli 17 445 investisseurs, analystes, dirigeants autochtones, dirigeants miniers, géologues, représentants gouvernementaux et étudiants après plus de deux ans d'incertitude pour des événements majeurs."Comme la plupart des pays du monde, l'industrie de l'exploration minière et de l'exploitation minière a été confrontée à une variété de défis pendant la pandémie, et pourtant son importance et sa résilience sont restées admirables, et cette fierté était pleinement exposée au congrès de la PDAC 2022", a déclaré le président de la PDAC, Alex Christopher, réfléchissant à la pandémie de COVID-19 qui a forcé la PDAC 2021 à être un événement entièrement en ligne.«L'énergie était répandue dans le salon commercial et l'échange d'investisseurs à guichets fermés, ainsi que dans les cours de courte durée et les programmes très fréquentés qui reflétaient les conversations qui se déroulaient dans le secteur, y compris les thèmes dominants de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, l'engagement des Autochtones, les minéraux essentiels, la durabilité et le rôle de l'industrie pour aider le monde à réaliser un avenir à faibles émissions."À l'appui de cet objectif, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada qui a participé aux cérémonies d'ouverture de la convention, a publié un document de travail informant la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.« Les minéraux essentiels offrent une énorme opportunité économique pour le Canada alors que le monde passe à une économie verte et numérique. Notre gouvernement s'est engagé à faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine des minéraux essentiels, de l'exploration au recyclage », a déclaré Wilkinson.Les faits saillants du congrès PDAC 2022 comprennent:- Des discussions captivantes et des foules debout dans un certain nombre de programmes.- Six des plus performants de l'industrie ont reçu un prix PDAC 2022.- Participation record aux cérémonies d'ouverture.- Une forte participation et des conversations engagées au programme autochtone, y compris une session sur la navigation dans la UNDRIP dans le bon sens.- Programme Keynote élargi avec des présentations d'experts de l'industrie sur les produits de base, les perspectives minérales, la technologie et les nouvelles découvertes.- La réception annuelle Mining for Diversity de WiM le 14 juin et le lancement inaugural de la Journée internationale des femmes dans l'industrie minière le 15 juin.- La PDAC, en partenariat avec le Forum économique mondial, a accueilli le septième Sommet international annuel des ministres des Mines (IMMS), réunissant 20 ministres responsables de l'exploitation minière du monde entier pour discuter du rôle de l'industrie dans la réduction des émissions mondiales.L'excitation se tourne maintenant vers le Congrès PDAC 2022 en ligne du 28 au 29 juin, où plusieurs sessions de la partie en personne sont disponibles, ainsi que de nombreux sujets nouveaux et pertinents. Tous les détenteurs d'Access Pass reçoivent automatiquement une inscription complémentaire en ligne.Quelque 2022 participants ont partagé leur affection pour le temps plus chaud et le soleil de juin; cependant, nous reviendrons à nos dates traditionnelles de mars pour la PDAC 2023 afin de nous réaligner sur les forces de l'industrie et du marché.A propos PDAC

La Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) est le principal porte-parole de la communauté de l'exploration et du développement miniers, une industrie qui soutient 719 000 personnes dans des emplois directs et indirects et qui contribue chaque année 106 milliards de dollars au PIB du Canada. Représentant plus de 6 000 membres à travers le monde, le travail de la PDAC est axé sur le soutien d'un secteur minier compétitif, responsable et durable.