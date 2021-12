30% Lebih Tinggi Energi Densitas Anoda Dicapai di LiB

Perth, Nop 25, 2021 AEST (ABN Newswire) - Altech Chemicals Limited ( ASX:ATC ) ( FRA:A3Y ) dengan bangga mengumumkan terobosan signifikan dalam teknologi baterai lithium-ion oleh laboratorium penelitian dan pengembangannya di Perth, Australia Barat.Setelah hampir 12 bulan pekerjaan yang menantang, Altech akhirnya "memecahkan penghalang silikon" dan berhasil memproduksi dan menguji serangkaian bahan anoda baterai lithium-ion yang memiliki kapasitas retensi ~30% lebih tinggi dibandingkan dengan bahan anoda baterai lithium-ion konvensional. Untuk mencapai terobosannya, Altech berhasil menggabungkan partikel silikon yang telah diolah dengan teknologi eksklusifnya yang inovatif, dengan grafit kelas baterai biasa untuk menghasilkan elektroda baterai lithium-ion yang mengandung grafit komposit / anoda silikon. Ketika diberi energi, bahan-bahan ini memiliki kapasitas 30% lebih banyak dibandingkan dengan bahan anoda grafit konvensional saja. Bahan-bahan tersebut kemudian menjalani serangkaian pengujian selama periode waktu tertentu, termasuk siklus pengisian dan pengosongan. Dari pengujian laboratorium, kendala yang sebelumnya belum terselesaikan untuk menggunakan silikon dalam anoda baterai lithium-ion adalah: pembengkakan partikel silikon; kehilangan kapasitas siklus pertama yang menghalangi hingga 50%; dan degradasi baterai yang cepat, tampaknya telah diatasi secara substansial selama pengujian Altech terhadap baterai grafit/silikon komposit.Industri baterai lithium-ion telah menyatakan bahwa langkah perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kepadatan energi baterai lithium-ion dan mengurangi biaya adalah dengan memperkenalkan silikon dalam anoda baterai, karena silikon memiliki ~ sepuluh kali kapasitas retensi energi dibandingkan dengan grafit. Logam silikon diidentifikasi sebagai bahan anoda yang paling menjanjikan untuk baterai lithium-ion generasi berikutnya. Namun, sampai sekarang silikon tidak dapat digunakan dalam baterai lithium-ion komersial karena dua kelemahan kritis. Pertama, partikel silikon mengembang hingga 300% volume selama pengisian baterai, menyebabkan pembengkakan partikel, retak dan akhirnya kegagalan baterai. Tantangan kedua adalah bahwa silikon menonaktifkan sebagian besar ion lithium dalam baterai. Ion litium dibuat tidak aktif oleh silikon, dengan segera mengurangi kinerja dan masa pakai baterai. Industri telah berlomba untuk memecahkan penghalang silikon.Teknologi Altech yang berpotensi mengubah permainan telah menunjukkan bahwa partikel silikon dapat dimodifikasi untuk mengatasi kapasitas yang memudar yang disebabkan oleh pembengkakan dan masalah kehilangan kapasitas siklus pertama. Setelah hampir 12 bulan penelitian, pengembangan, dan uji coba ekstensif di laboratoriumnya di Perth, Australia Barat, tim Penelitian dan Pengembangan Altech yang dipimpin oleh Dr Jingyuan Liu akhirnya memecahkan masalah silikon.Dalam serangkaian pengujian, bahan anoda baterai lithium-ion Altech rata-rata memiliki kapasitas retensi energi ~430 mAh/g dibandingkan dengan anoda baterai lithium-ion normal sekitar 330 mAh/g, menjadi 30% lebih tinggi. Yang penting, baterai Altech menunjukkan stabilitas dan performa bersepeda yang baik.Managing Director, Iggy Tan mengatakan bahwa "pencapaian besar ini bukan hanya terobosan signifikan bagi Altech, tetapi juga untuk industri baterai lithium-ion secara umum. Terutama mengingat pernyataan publik 2020 oleh produsen kendaraan listrik AS Tesla, yang mengatakan bahwa tujuannya adalah meningkatkan jumlah silikon dalam baterainya untuk mencapai peningkatan langkah-perubahan dalam kepadatan energi dan masa pakai baterai. Baterai lithium-ion berkapasitas energi 30% lebih tinggi tidak hanya akan menghasilkan manfaat biaya yang signifikan, tetapi juga berpotensi meningkatkan jangkauan listrik kendaraan. Tahap 2 dari program penelitian dan pengembangan yang direncanakan Altech akan melihat Perusahaan berusaha meningkatkan peningkatan energi 30%, dan dapat mencakup perakitan pabrik percontohan untuk produksi material komposit dalam volume yang lebih besar. Dalam hal potensi komersialisasi teknologinya, 75% anak perusahaan yang dimiliki Perseroan, Altech Industries Germany GmbH telah memulai studi pra-kelayakan untuk konstruksi dari pabrik bahan baterai 10.000tpa di Saxony, Jerman untuk melayani pasar baterai lithium-ion Eropa yang sedang berkembang".Wawancara dengan direktur pelaksana Iggy Tan, menjelaskan perkembangan menarik untuk Altech ini tersedia untuk dilihat di Situs Web Altech ChemicalsTentang Altech Chemicals Ltd

