DroneShield Ltd

Sydney, Nop 29, 2021 AEST (ABN Newswire) - Saat AS merayakan Thanksgiving 2021, tahun yang sibuk berlanjut dengan Newsweek yang memuat berita utama minggu lalu yang menyoroti ancaman yang sedang berlangsung.DroneShield ( ASX:DRO ) ( FRA:DRH ) ( OTCMKTS:DRSHF ) terus memperluas pekerjaan Artificial Intelligence-nya, karena telah mendapatkan kontrak RandD AI senilai $800 ribu oleh Departemen Pertahanan Australia awal bulan ini. Kemampuan AI DroneShield berfokus pada deteksi multi-domain (seperti frekuensi radio dan optik/termal) dan pelacakan potensi ancaman, baik yang berfokus pada UAS maupun non-drone, serta sensorfusion.Di Brasil, dalam pengungkapan publik yang jarang tentang penggunaan peralatan DroneShield, polisi penjara telah membagikan perincian tentang mencegat sebuah drone yang membawa barang selundupan ke dalam penjara di Ribeirao das Neves.Insiden drone terus meningkat hingga tahun 2021, contoh profil tinggi terbaru adalah serangan terhadap Perdana Menteri Irak awal bulan ini.DroneShield juga baru-baru ini merilis C-UAS Factbook edisi ke-6 yang diperbarui, membantu menavigasi dunia teknologi C-UAS yang berkembang dan kompleks.Kami terus terlibat secara aktif dengan pelanggan kami, baik secara langsung maupun melalui demo virtual, termasuk dalam dua bulan terakhir:- penempatan di Yuma Proving Ground dengan JCO,- berpameran di AUSA bersama Team Defense Australia dan mitra kami SAIC,- Akson Akselerasi 2021,- penggelaran dengan uji coba Polisi Antwerpen dengan mitra Belanda kami ForcePro,- berpameran di konferensi Milipol di Paris dengan mitra Prancis kami Scopex,- Evaluasi peralatan counterdrone Interpol di bandara Oslo dengan mitra Norwegia kami Siphon, dan- FAMEX (Mexico Aerospace Fair).Selain itu, sejumlah mitra dalam negeri kami di seluruh dunia telah melanjutkan demo ke pelanggan akhir selama periode tersebut.Sistem deteksi dan kekalahan DroneSentry-X terus menunjukkan manfaat dari keserbagunaan penerapannya, dengan meningkatnya penggunaan pada kendaraan, serta kapal dan lokasi tetap seperti atap.Di bagian depan teknologi, DroneShield dengan senang hati melanjutkan kemajuan dalam ruang computervision yang didukung AI dengan solusi DroneOptID-nya, yang diterapkan di edge dengan perangkat SmartHub kami yang tangguh. Versi terbaru dari perangkat lunak inovatif ini akan didemonstrasikan bulan depan di latihan Eksperimen Terintegrasi Manuver Kebakaran Angkatan Darat AS (MIFX), bekerja sama dengan mitra kami Trakka Systems, menggunakan kamera optik dan termal kelas atas mereka.Perangkat RfPatrol telah melihat penyebaran udara pertama mereka yang dipublikasikan, oleh petugas pemadam kebakaran yang berbasis di AS (dengan kekhawatiran drone bertabrakan dengan bilah helikopter pemadam kebakaran).Perusahaan terus menerima pengakuan ekstensif oleh Pemerintah Australia dan industri pertahanan Australia, dengan penghargaan baru-baru ini termasuk beberapa gelar Penghargaan Industri DefenceConnect, dan memenangkan kategori nasional Advanced Technologies dari penghargaan Ekspor Pemerintah Australia, antara lain.Hari ini, AFR telah mengumumkan Daftar Fast 100, dengan DroneShield ditempatkan di posisi ke-21.DroneShield terus berkembang pesat di kedua kantornya di Australia dan AS di seluruh peran teknik dan penjualan, dan baru-baru ini merilis wawancara video dengan beberapa anggota timnya, memungkinkan sekilas kehidupan di dalam perusahaan.Informasi tambahan tentang DroneShield tersedia di www.droneshield.com.Tentang DroneShield LtdDroneShield Ltd (ASX:DRO) (OTCMKTS:DRSHF) adalah perusahaan publik Australia dengan kantor pusat di Sydney dan tim di AS dan Inggris. Kami mengkhususkan diri dalam penginderaan RF, Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin, Sensor Fusion, Electronic Warfare, Rapid Prototyping dan manufaktur MIL-SPEC.Kemampuan kami digunakan untuk melindungi Militer, Pemerintah, Penegakan Hukum, Infrastruktur Kritis, Komersial, dan VIP di seluruh dunia.Melalui tim insinyur kami yang sebagian besar berbasis di Australia - kami menawarkan solusi yang dipesan lebih dahulu kepada pelanggan dan produk siap pakai yang dirancang agar sesuai dengan berbagai platform darat, laut, atau udara.DroneShield dengan bangga mengekspor kemampuan Australia kepada pelanggan di seluruh dunia dan mendukung pertahanan Australia, keamanan nasional, dan organisasi lain yang melindungi orang, infrastruktur penting, dan aset vital.