Tamboran Mengamankan Investor Strategis AS - Penempatan $35 juta

Sydney, Nop 23, 2021 AEST (ABN Newswire) - Tamboran Resources Limited ( ASX:TBN ) menggalang dana sekitar $35 juta melalui private placement ("Penempatan") yang didukung oleh investasi $20 juta dari Bryan Sheffield, investor strategis AS, dan didukung oleh pemegang saham yang ada.Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat komersialisasi EP 136 dan untuk tujuan modal kerja dengan hasil uji aliran awal dua sumur horizontal di EP 161 diharapkan sebelum akhir CY2021.Direktur Pelaksana dan CEO Tamboran Resources Limited ( ASX:TBN ), Joel Riddle mengatakan:"Kami senang menyambut Bryan Sheffield sebagai investor strategis dan pemegang saham substansial di Tamboran."Bryan Sheffield memiliki pengalaman investasi yang signifikan di sektor energi non-konvensional AS. Dia sebelumnya menjabat sebagai Ketua, CEO, dan Pendiri Parsley Energy Inc., produsen minyak dan gas non-konvensional independen utama di Permian Basin, Texas. Parsley Energy diakuisisi oleh Pioneer Natural Resources Company pada Januari 2021 senilai US$7,3 miliar."Ini adalah waktu yang menyenangkan bagi Tamboran karena kami menyelesaikan dua kampanye pengeboran sumur horizontal 2021 kami dengan mitra usaha patungan kami, Santos QNT Pty Ltd ("Santos") di EP 161. Kedua sumur di EP 161 diperkirakan akan distimulasi dan mengalir. diuji sebelum akhir CY2021."Pelajaran dari kampanye 2021 sedang diintegrasikan ke dalam perencanaan program pengeboran 2022 kami yang dioperasikan, yang akan mencakup sumur Maverick 1H di EP 136, yang terletak di dalam Core Beetaloo."Bryan Sheffield mengatakan "Beetaloo Sub-Basin memiliki sejumlah elemen kunci dari permainan serpih kelas dunia. Serpih Mid-Velkerri memiliki jangkauan udara yang besar, ketebalan yang cukup dan kualitas batuan yang luar biasa. Saya senang menjadi bagian dari cerita Tamboran."Detail PenempatanTamboran telah menyelesaikan Penempatan 94.498.961 saham Biasa pada $0,37 per saham Biasa, yang mewakili diskon 3% untuk Harga Rata-Rata Tertimbang Volume tujuh hari dan diskon 3,9% untuk harga penutupan terakhir, meningkatkan sekitar $35 juta. Bryan Sheffield berlangganan 54.054.054 saham biasa seharga $20 juta. Termasuk kepemilikannya saat ini sebesar 1,2 juta saham, dia akan menjadi pemegang saham yang substansial dengan sekitar 7,4% dari total modal saham biasa yang ditempatkan di Tamboran. Saldo saham Penempatan, yang terdiri dari 40.444.907 saham Biasa, dibeli terutama oleh pemegang saham institusional yang ada. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk percepatan program kerja CY2022 EP 136 dan untuk keperluan modal kerja. Setelah Penempatan, jumlah saham Biasa yang diterbitkan akan menjadi 747.359.518 saham.Saham Penempatan akan diterbitkan dengan memanfaatkan kapasitas penempatan Perusahaan yang ada berdasarkan ASX Listing Rule 7.1 dan akan memiliki peringkat yang sama dengan saham biasa yang ada. MST Financial bertindak sebagai Lead Manager dan Bookrunner tunggal untuk Penempatan.Untuk melihat Jadwal Penjatahan Saham, silakan kunjungi:Tentang Tamboran Resources LimitedTamboran Resources Ltd (ASX:TBN) adalah perusahaan gas alam yang bermaksud untuk memainkan peran konstruktif dalam transisi energi global menuju masa depan yang lebih rendah karbon dengan mengembangkan sumber daya gas alam non-konvensional CO2 rendah di Sub-cekungan Beetaloo di Cekungan McArthur Raya di Teritorial Utara Australia. Aset utama Tamboran adalah 25% working interest di EP 161 dan 100% working interest di EP 136, EP 143 dan EP(A) 197 yang terletak di Sub-cekungan Beetaloo.