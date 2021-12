Bluechiip mengamankan Pendaftaran FDA dan Sertifikasi CE IVD

Melbourne, Nop 30, 2021 AEST (ABN Newswire) - Bluechiip Limited ( ASX:BCT ) ( FRA:1BL ), pemimpin dalam pengembangan solusi manajemen sampel canggih untuk lingkungan yang keras, hari ini mengumumkan pendaftaran cryovial bermerek Bluechiip sendiri baru-baru ini dengan FDA Amerika Serikat (AS) dan penerimaan dari Eropa Sertifikasi CE IVD.Sertifikasi AS dan UE yang penting ini memungkinkan perusahaan untuk langsung menjual ke target pasar utama ini.Perusahaan kini telah meluncurkan lini produk solusi manajemen sampel Bluechiip-Enabled secara global, termasuk Sample Storage consumables, Readers, dan Stream(TM) Sample Management Software.Perusahaan berencana untuk memasarkan dan menjual lini produk Bluechiip-Enabled langsung ke Amerika Utara dan Australia/Selandia Baru dan melalui mitra distribusi di seluruh pasar Eropa dan Asia Pasifik.Andrew McLellan, Managing Director Bluechiip, menggambarkan pengumuman itu sebagai hal yang sangat menarik bagi Bluechiip.'Sertifikasi itu penting; selama 18 bulan terakhir kami telah mengerjakan dan mencapai sertifikasi sistem manajemen mutu ISO9001 kami di mana kami telah memvalidasi semua produk kami. Pendaftaran FDA dan sertifikasi CE IVD berarti kami dapat menjual langsung ke AS, serta ke Eropa dan kawasan Asia/Pasifik.Peluncuran produk menempatkan Bluechiip pada posisi untuk memasarkan secara langsung berbagai produk bermerek Bluechiip kepada pelanggan akhir. Kami sekarang berbicara langsung dengan pelanggan akhir di biobanking, penelitian, uji klinis, dan perusahaan farmasi di seluruh ruang ilmu kehidupan. Yang penting, kami sekarang dapat mengirimkan pembaca yang disesuaikan, perangkat lunak, dan bahan habis pakai penyimpanan sampel.Kami juga telah meluncurkan kampanye pemasaran, termasuk memperbarui situs web kami. Bluechiip sekarang memiliki katalog produk lengkap, termasuk berbagai aksesori, pembaca, dan bahan habis pakai, yang didukung oleh perangkat lunak yang sesuai. Kami telah mengurangi risiko bisnis dan mengendalikan masa depan kami sendiri.Yang paling penting bagi pelanggan akhir kami, kami fokus pada mendefinisikan ulang kualitas, mendorong produktivitas dan pada akhirnya memberikan kepercayaan pada setiap sampel dan kami telah menerima pesanan, dan membuat instalasi, selama dua bulan terakhir di Eropa dan Australia dan berharap untuk memperluas basis pelanggan kami terutama di Amerika Utara.'Mr McLellan mengatakan Bluechiip berfokus pada produk langsung ke pasar sambil terus bekerja dengan mitra perusahaan, termasuk FujiFilm Industries Irvine Scientific (FISI), serta mitra potensial lainnya untuk memperluas aplikasi teknologi Bluechiip di berbagai pasar.Tentang Bluechiip LimitedBluechiip Limited (ASX:BCT) memahami bahwa setiap sampel - sel punca, darah, telur, sperma, dan biospesimen lainnya - sangat penting, jadi tujuan kami adalah mengelola masing-masing sampel dengan kualitas optimal dengan cara yang paling efisien. Solusi manajemen canggih Bluechiip adalah satu-satunya yang menyediakan suhu sampel dengan ID di lingkungan kriogenik. Yang terpenting, ini memberikan kepercayaan pada setiap sampel.Teknologi unik yang dipatenkan Bluechiip adalah solusi pelacakan nirkabel berbasis MEMS yang tidak mengandung elektronik. Ini mewakili perubahan generasi dari metode pelacakan saat ini seperti label (tulisan tangan dan pra-cetak), barcode (linier dan 2D), dan Identifikasi Frekuensi Radio. Tag Bluechiip disematkan atau dibuat ke dalam produk penyimpanan seperti botol atau tas. Setiap produk dapat dengan mudah diidentifikasi, dan informasi penting seperti suhu sampel, dideteksi oleh pembaca dan disimpan dalam perangkat lunak Bluechiip. Selain berfungsi dalam suhu ekstrem, solusi manajemen Sampel Tingkat Lanjut Bluechiip(R) dapat bertahan dari autoklaf, sterilisasi iradiasi gamma, pelembapan, sentrifugasi, penyimpanan kriogenik, dan pembekuan.Teknologi Bluechiip memiliki aplikasi dalam perawatan kesehatan, termasuk fasilitas penyimpanan kriogenik (biobank dan biorepositori), patologi, uji klinis, dan forensik. Pasar utama lainnya termasuk logistik rantai dingin/rantai pasokan, keamanan/pertahanan, industri/manufaktur dan kedirgantaraan/penerbangan.Bluechiip: Memberikan kepercayaan diri dalam setiap sampel.