Menandatangani Perjanjian Pasokan Gas NT baru hingga 3,15 PJs

Brisbane, Nop 29, 2021 AEST (ABN Newswire) - Central Petroleum Limited ( ASX:CTP ) ( FRA:C9J ) ( OTCMKTS:CNPTF ), melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, telah menandatangani perjanjian pasokan gas ("GSA") baru untuk pasokan hingga 3,15 Petajoule (PJs) gas ke Perusahaan Listrik dan Air Northern Territory ("PWC") melalui GSA back-to-back dengan Macquarie Mereenie Pty Limited ("MM").Gas Central akan digabungkan dengan pasokan gas Mereenie yang dimiliki oleh MM, NZOG Mereenie Pty Ltd ("NZOG") dan Cue Mereenie Pty Ltd ("Cue"), untuk memasok total 12,6 PJ ke PWC.Gas akan dipasok selama jangka waktu empat tahun dimulai 1 Januari 2022, mengkomersilkan sebagian dari peningkatan produksi yang baru-baru ini dibawa online setelah kampanye pengembangan Mereenie 2021.GSA adalah untuk pasokan gas perusahaan, dengan ketentuan take-or-pay dan harga tetap yang tunduk pada eskalasi CPI tahunan.Penetapan harga mencerminkan kondisi pasar yang kuat dan diharapkan dapat meningkatkan realisasi rata-rata harga gas portofolio ex-lapangan Central selama 4 tahun ke depan.Perjanjian Pasokan Gas BaruCentral hari ini mengumumkan GSA baru telah dilaksanakan dengan MM hingga 3,15 PJs pasokan gas 'firm' selama empat tahun, dimulai 1 Januari 2022. GSA adalah untuk pasokan gas perusahaan, dengan ketentuan take-or-pay dan harga tetap tunduk pada eskalasi CPI tahunan. GSA mengkomersialkan sebagian dari peningkatan produksi yang dibawa online setelah kampanye pengembangan Mereenie 2021, yang melihat dua sumur produksi baru dibor dan empat sumur yang ada diselesaikan kembali.Gas yang dipasok berdasarkan GSA akan digabungkan dengan pasokan gas Mereenie yang ada dari MM, NZOG dan Cue untuk mengirimkan hingga total 12,6 PJ ke PWC selama jangka waktu empat tahun.GSA telah disusun sebagai GSA back-to-back yang dipasarkan secara terpisah dengan MM untuk mendukung GSA master yang telah dimasukkan terlebih dahulu antara MM dan PWC sebagai pelanggan akhir.Central menantikan otorisasi pemasaran bersama oleh ACCC dalam waktu dekat untuk memfasilitasi volume yang lebih besar yang dipasok dari ladang Mereenie.Harga ex-field di bawah GSA mencerminkan kondisi pasar yang kuat dan diharapkan memiliki dampak positif pada harga gas rata-rata portofolio Central selama 4 tahun ke depan. Tidak ada transportasi gas yang diperlukan berdasarkan GSA karena Central akan mengirimkan gas langsung ke Pipa Gas Amadeus baik dari titik pengiriman Mereenie atau Palm Valley.Central terus memasarkan gas tambahan untuk dijual mulai tahun 2022.Tentang Central Petroleum LimitedCentral Petroleum Limited (Central) adalah produsen minyak dan gas Australia yang terdaftar di ASX (ASX:CTP). Dalam sejarah singkat kami, Central telah berkembang menjadi produsen gas darat terbesar di Northern Territory (NT), memasok pelanggan industri dan distributor gas senior di NT dan pasar pantai timur Australia yang lebih luas.Central diposisikan untuk menjadi pemasok energi domestik yang signifikan, dengan rencana eksplorasi dan pengembangan di 180.000 km2 rumah petak di Queensland dan Northern Territory, termasuk beberapa prospek gas konvensional darat terbesar yang diketahui di Australia. Central juga telah menyelesaikan MoU dengan Australian Gas Infrastructure Group (AGIG) untuk memajukan Pipa Gas Amadeus ke Moomba menjadi Keputusan Investasi Akhir.Kami juga berusaha mengembangkan proyek gas Range, lapangan gas baru yang terletak di antara lapangan CSG yang telah terbukti di Surat Basin, Queensland dengan 135 PJ (net to Central) sumber daya kontingen 2C yang tertunda pengembangannya.