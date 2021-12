Laporan Pengeboran Sementara Beetaloo

Sydney, Des 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Empire Energy Group Ltd ( ASX:EEG ) ( OTCMKTS:EEGUF ) melaporkan bahwa pengeboran seksi vertikal Carpentaria-2 oleh Silver City Rig 40 telah diselesaikan dengan aman dan efisien hingga total kedalaman 1.835 meter.Sumur tersebut telah menemukan serpih gas kaya cairan kental di empat zona pembayaran Formasi Velkerri yang ditumpuk dengan gas yang kuat muncul di seluruh formasi target dan pendarahan gas langsung dari sampel inti.Interpretasi log sumur menunjukkan korelasi yang kuat dalam ketebalan dan karakteristik batuan dari empat target serpih bertumpuk ke lokasi Carpentaria-1.Serpih target ~240m lebih dalam dari Carpentaria-1 konsisten dengan interpretasi seismik pra-pengeboran.Akuisisi seismik 2D pengisi di EP187 telah selesai dengan aman dengan pemrosesan dan interpretasi akan segera dimulai.Empire telah memulai pengeboran bagian horizontal Carpentaria-2H yang menargetkan serpih Velkerri B Tengah.Laporan sumber daya independen yang diperbarui akan disiapkan oleh Netherland, Sewell and Associates dengan menggabungkan hasil log Carpentaria-2 dan data inti.Komentar dari Managing Director Alex Underwood: "Tim manajemen Empire senang dengan hasil sementara dari evaluasi pengeboran dan formasi bagian vertikal Carpentaria-2. Hasil memperkuat pemodelan kami tentang kontinuitas yang kuat dari serpih target gas kaya cairan Velkerri dengan kecocokan yang kuat dengan lokasi Carpentaria-1 11km jauhnya, meskipun 240m lebih dalam di Carpentaria-2. Peningkatan kedalaman kemungkinan akan mendukung peningkatan laju aliran sambil mempertahankan keunggulan biaya dibandingkan pengeboran yang lebih dalam. Pendarahan gas langsung yang terlihat pada sampel inti dinding samping yang kami potong dari serpih target lebih lanjut meningkatkan pandangan kami bahwa tingkat produksi yang kuat dapat dicapai setelah kami memulai pengujian aliran. Kami telah mulai mengebor bagian horizontal Carpentaria-2H, sumur horizontal pertama kami, yang menargetkan serpih Velkerri B, yang merupakan kontributor terkuat untuk produksi gas empat formasi target dalam uji aliran vertikal Carpentaria-1. Aktivitasnya kuat di seluruh cekungan. Asal dan formasinya Mitra JV Falcon Oil and Gas baru-baru ini melaporkan hasil yang menggembirakan di sumur Velkerri-76 mereka yang menargetkan jendela gas kaya cairan yang sama dari serpih Velkerri yang ada di EP187. Santos dan mitra JV-nya Tamboran baru-baru ini menyelesaikan pengeboran dua sumur horizontal di blok yang berdekatan dengan EP187 dan stimulasi rekahan telah dimulai, dengan hasil uji aliran awal diharapkan pada akhir kalender 2021. Rilis terbaru Rencana Infrastruktur Gas Nasional Pemerintah Federal dan Kerangka Investasi Infrastruktur Gas Masa Depan menunjukkan pentingnya Basin Beetaloo dalam menyediakan keamanan energi bagi Australia di tahun-tahun mendatang."Ringkasan Pengeboran Bagian Vertikal Carpentaria-2Downhole logging telah mengkonfirmasi bahwa kedalaman dan ketebalan stratigrafi sumur vertikal Carpentaria-2 adalah seperti yang dimodelkan.Lumpur menunjukkan pembacaan gas dan kromatografi gas yang menunjukkan komposisi gas basah yang konsisten dengan sumur vertikal Carpentaria-1 yang berjarak 11 km.Program wireline ekstensif berhasil dijalankan termasuk 50 inti dinding samping putar yang dikirim ke WD von Gonten and Co untuk analisis petrofisika. Gas diamati keluar dari sampel core dinding samping yang direndam dalam air saat mencapai permukaan, sebuah tanda positif untuk produktivitas serpih target. Video pengamatan ini tersedia di situs web Empire.Tingkat penetrasi pengeboran termasuk yang tercepat yang terlihat di Sub-cekungan Beetaloo hingga saat ini, dengan hanya satu mata bor yang digunakan di setiap bagian. Ini menjadi pertanda baik untuk kecepatan dan biaya pengeboran yang diharapkan dalam skenario pengembangan di masa depan.Data log dan inti yang dikumpulkan selama evaluasi formasi akan dianalisis oleh pakar teknis Empire, setelah itu penilaian sumber daya independen yang diperbarui akan ditugaskan oleh Netherland, Sewell and Associates. Kami berharap dapat membagikan hasil penilaian mereka pada Q1 2022.Seleksi Target Horisontal Carpentaria-2HEmpire sekarang akan mengebor bagian horizontal Carpentaria-2H yang menargetkan Velkerri B Shale tengah.Keempat zona target shale Velkerri yang prospektif, shale Velkerri A, Intra A/B, B dan C, menghasilkan gas ke permukaan selama pengujian aliran vertikal sumur Carpentaria-1.Serpih B memberikan proporsi produksi gas tertinggi selama uji aliran, dan kontribusi aliran balik air yang relatif rendah.Konsistensi shale antara Carpentaria-1 dan Carpentaria-2H, dikombinasikan dengan peningkatan kedalaman, telah memberikan kepercayaan kepada tim teknis Empire untuk memilih B Shale sebagai target pertama pengeboran penilaian horizontal.Setelah pengeboran, selubung dan penyemenan bagian horizontal dalam beberapa minggu mendatang, Empire akan menangguhkan sumur selama Musim Hujan.Persiapan untuk stimulasi rekahan dan pengujian aliran bagian horizontal akan dilanjutkan selama Musim Hujan, dengan operasi yang diharapkan akan dimulai kembali pada awal Q2 2022. Tentang Empire Energy Group LtdEmpire Energy (ASX:EEG) (OTCMKTS:EEGUF) memiliki lebih dari 14,5 juta hektar rumah petak eksplorasi yang sangat prospektif di Cekungan McArthur dan Beetaloo, Northern Territory. Pekerjaan yang dilakukan oleh Perusahaan sejak tahun 2010 menunjukkan bahwa Palung pengendapan Timur dari Cekungan McArthur, dimana Perusahaan memegang 80% memiliki potensi hidrokarbon konvensional dan tidak konvensional yang sangat besar. Sub-Cekungan Beetaloo, di mana Empire memegang posisi penting, telah secara independen menilai volume hidrokarbon kelas dunia di tempat dengan peningkatan besar dalam aktivitas industri yang sedang berlangsung untuk menilai penemuan substansial yang telah dibuat oleh operator minyak dan gas utama Australia.Empire Energy adalah produsen minyak dan gas konvensional berpengalaman yang beroperasi di wilayah Appalachia (New York dan Pennsylvania). Empire telah berhasil mengembangkan dan memproduksi minyak dan gas sejak tahun 2006.