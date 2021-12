Hasil Pengeboran Proyek Authier Tingkat Lanjut

Sydney, Des 1, 2021 AEST (ABN Newswire) - Produsen lithium baru Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( FRA:DML ) ( OTCMKTS:SYAXF ) telah menyelesaikan program pengeboran baru di Proyek Authier Lithium-nya, dengan hasil yang semakin memperkuat kepercayaan Perusahaan terhadap kualitas basis sumber daya lithium di proyek Quebec.Highlight- 25 lubang bor diselesaikan di Authier Lithium Project, Quebec, dengan hasil termasuk 9m @ 1,46% Li2O; mineralisasi lithium pegmatite diidentifikasi di sebelah barat sumber daya dan area penambangan yang direncanakan- 3 lubang tindak lanjut tambahan yang diselesaikan untuk mengisi mineralisasi baru, dengan hasil pengujian yang tertunda- Pengeboran membangun kepercayaan pada kualitas dan potensi perluasan basis sumber daya lithium di Authier- Sayona dipromosikan ke MSCI Global Small Cap Index pada 30 November, membantu kesadaran investor institusional global di tengah meningkatnya permintaan lithium Amerika Utara.Sebuah program bor berlian 25-lubang, 3.908m dilakukan dengan hasil dari 22 lubang pertama yang diterima. Pengeboran dilakukan oleh Les Forages Pikogan, anggota komunitas Algonquin Abitibiwinni di Pikogan (Abitibiwinni First Nation), menunjukkan komitmen Sayona terhadap komunitas First Nations.Lubang bor AL-21-14, terletak 250m di sebelah barat sumber daya Authier dan potensi lubang terbuka, mengembalikan pegmatit spodumene yang menguji 9m @ 1,46% Li2O dari kedalaman 144,9m. Tiga lubang tambahan telah diselesaikan untuk mengisi area mineralisasi baru ini, dengan hasil pengujian yang tertunda.Menyambut hasilnya, Managing Director Sayona, Brett Lynch mengatakan: "Kami didorong oleh putaran terakhir pengeboran di Authier, yang menunjukkan potensi untuk perluasan sumber daya lebih lanjut di proyek utama ini."Dengan pengeboran eksplorasi tambahan yang direncanakan di seluruh proyek Quebec kami di tahun depan, kami berharap dapat meningkatkan basis aset lithium kami untuk mendukung percepatan dekarbonisasi di Amerika Utara."Kampanye pengeboran tahap pertama 2021 yang selesai di Authier berjumlah 25 lubang bor untuk 3.990m, dengan pengeboran menargetkan lima area. Kerah bor ditampilkan pada gambar di bawah dan penyadapan litium dirinci dalam Tabel 1*.Pada target Authier Footwall Dyke, lubang AL-21-001 hingga AL-21-008 dibor untuk menguji pegmatite footwall yang mendasari area sumber daya. Lubang-lubang ini dibor melalui selubung sumber daya, memotong mineralisasi yang diharapkan dalam tanggul Authier utama, tetapi hanya mengidentifikasi pegmatite yang berkembang lemah atau tidak ada di posisi footwall yang ditargetkan.Di target Authier North, tiga lubang yang terdiri dari AL-21-010 hingga AL-21-012 telah diselesaikan dan pegmatit berpotongan dengan intersep mineralisasi maksimum 2,5m @ 0,66% Li2O dari kedalaman 83,1m di lubang AL-21- 011. Meskipun kadarnya rendah, hasil ini merupakan bukti pertama pegmatit termineralisasi litium di area sewa ini, 200 m barat laut area sumber daya dan memerlukan pengeboran lebih lanjut untuk menindaklanjutinya.Pengeboran empat dari lubang yang direncanakan untuk menguji perpanjangan barat pegmatit utara ditunda hingga musim dingin karena masalah akses yang terkait dengan kondisi basah.Lubang AL-21-14, terletak 250m barat dari lubang terbuka yang direncanakan Authier, mengembalikan pegmatit spodumene yang menguji 9m @ 1,46% Li2O dari kedalaman 144m. Tiga lubang tambahan, AL-21-023 hingga AL-21-025 kemudian diselesaikan untuk mengisi area mineralisasi baru ini. Hasil pengujian untuk lubang pengisi ini masih dalam proses.Tercatat selama penebangan bahwa pegmatit spodumene diidentifikasi di dua inti bor (lihat Tabel 1*). Mineralisasi di AL-21-014 menggembirakan karena merupakan mineralisasi pertama yang diidentifikasi di sebelah barat Sesar Berang-berang, struktur berarah timur laut yang membagi dan menggantikan area sumber daya barat.Setelah semua hasil diterima, pengeboran lebih lanjut akan direncanakan untuk menentukan apakah mineralisasi yang konsisten dapat diidentifikasi untuk evaluasi sumber daya.Di sebelah timur sumber daya, lubang AL-21-17 dan AL-21-018 memotong tanggul pegmatit utama dengan ketebalan hingga 40m. Ini mengembalikan hasil terbaik dari 3,4m @ 1,02% Li2O dari kedalaman 37,9m di lubang AL-21-017, menunjukkan pegmatit termineralisasi yang lebih sempit pada tingkat dangkal di sebelah timur lubang terbuka yang direncanakan.Lubang AL-21-019 hingga AL-21-022 di target Far West dan Far North tidak berpotongan dengan mineralisasi yang signifikan.Pekerjaan tambahanPemboran lanjutan di Authier akan direncanakan setelah diterimanya hasil assay, dengan prioritas pekerjaan meliputi:- Perkiraan Sumber Daya yang Diperbarui;- Studi kelayakan definitif yang diperbarui; dan- Integrasi data baru dengan hub lithium Sayonaes Abitibi.Pekerjaan tambahan yang direncanakan di Authier menambah eksplorasi yang direncanakan untuk tahun depan di proyek lithium Perusahaan lainnya di Quebec, termasuk proyek Moblan dan Lithium Amerika Utara yang baru saja diakuisisi.Promosi ke MSCI Global Small Cap IndexMSCI Inc. yang berbasis di AS telah mengumumkan promosi Sayona ke MSCI Global Small Cap Index, penutupan bisnis yang efektif pada 30 November 2021.Promosi ini mengikuti periode pertumbuhan nilai pasar yang kuat untuk Sayona, didukung oleh keberhasilan ekspansi Perusahaan di Quebec untuk membangun basis aset lithium terkemuka di Amerika Utara.MSCI World Small Cap Index (dolar AS) menangkap representasi kapitalisasi kecil di 23 pasar maju, termasuk Australia, Inggris, Kanada, Jepang, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa.Dengan 4.419 konstituen pada Oktober 2021, indeks ini mencakup sekitar 14% dari kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan float bebas di setiap negara.Dimasukkannya Sayona dalam indeks diperkirakan akan mendorong minat lebih lanjut dari investor institusi global, terutama dari Amerika Utara, Eropa dan Asia.*Untuk melihat tabel dan gambar, silakan kunjungi:Tentang Sayona Mining LtdSayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) adalah perusahaan Australia, ASX-listed (SYA) yang berfokus pada pengadaan dan pengembangan bahan mentah yang diperlukan untuk membuat baterai lithium-ion untuk digunakan di sektor teknologi baru dan hijau yang berkembang pesat . Perusahaan memiliki proyek lithium di Quebec, Kanada dan di Australia Barat.Silakan kunjungi kami di www.sayonamining.com.au