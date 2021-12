Laporan Riset Analis Senior

Sydney, Des 3, 2021 AEST (ABN Newswire) - Magnis Energy Technologies ( ASX:MNS ) ( OTCMKTS:MNSEF ) dan perusahaan teknologi hijau yang tidak terdaftar C4V sedang mengembangkan iM3NY, sebuah Gigafactory sel baterai di Negara Bagian New York, di mana produksi baterai semi-otonom akan segera dimulai. Pabrik, yang dapat sepenuhnya otonom pada pertengahan 2022, akan mencakup Big Data, AI, dan otomatisasi cerdas untuk menekan biaya pembuatan beberapa baterai paling ramah lingkungan di dunia. Risiko teknologi rendah karena bahan kimia sel baterai milik C4V telah memenuhi syarat oleh ~60 pihak dan merupakan bagian dari rantai pasokan untuk Departemen Pertahanan AS dan Departemen Energi AS. Risiko utama termasuk risiko eksekusi dan penskalaan. Namun, CEO iM3NY adalah anggota senior tim, yang membawa Giga Nevada online. iM3NY saat ini ~40% selesai, sesuai jadwal dan sesuai anggaran. Rencana kapasitas mencakup 32GWh pada tahun 2030. Kami meningkatkan iM3NY dengan kecepatan yang lebih lambat untuk tujuan penilaian.Untuk melihat Laporan Penelitian, silakan kunjungi:Tentang Magnis Energy Technologies LimitedMagnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) terlibat dan memiliki investasi strategis dalam beberapa aspek rantai pasokan elektrifikasi termasuk pembuatan sel baterai lithium-ion kredensial hijau, teknologi baterai terdepan dan kualitas tinggi, bahan anoda kinerja tinggi. Visi perusahaan adalah untuk memungkinkan, mendukung, dan mempercepat transisi energi hijau yang penting untuk penerapan Mobilitas Listrik dan Penyimpanan Energi Terbarukan.