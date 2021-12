NGen Mendukung Kemampuan Pengembangan Bahan Baterai

Brisbane, Des 8, 2021 AEST (ABN Newswire) - NOVONIX Limited ( ASX:NVX ) ( FRA:GC3 ) ( OTCMKTS:NVNXF ) dengan bangga mengumumkan telah menerima CAD$1,675 juta dari NGen untuk memainkan peran kunci dalam membangun rantai pasokan bahan baterai Kanada.Next Generation Manufacturing Canada (NGen), organisasi yang dipimpin industri di belakang Advanced Manufacturing Supercluster Kanada, telah mengumumkan pendanaan sebesar CAD$1,675 juta untuk investasi hampir $18 juta dalam fasilitas, peralatan, dan orang yang dipimpin oleh NOVONIX Battery Technology Solutions Inc., untuk mengembangkan sebuah fasilitas Pengembangan dan Manufaktur Bahan Baterai terkemuka di dunia.Solusi Teknologi Baterai NOVONIX didirikan oleh lulusan kelompok riset Dr. Jeff Dahn di Universitas Dalhousie dan berspesialisasi dalam penelitian baterai, pengujian sel, dan pengembangan material. Bersama dengan mitranya, Well Engineered Inc., NOVONIX akan membangun fasilitas mutakhir di Dartmouth, Nova Scotia, untuk lebih mengembangkan kemampuan bahan baterai kelas dunianya. Proyek transformatif ini akan menghasilkan lembar alir manufaktur yang disederhanakan, menurunkan biaya keseluruhan, dan mengurangi jejak lingkungan dari manufaktur katoda.Fasilitas baru akan memainkan peran kunci dalam membangun rantai pasokan bahan baterai Kanada, membatasi ketergantungan saat ini di Asia dan memanfaatkan pertumbuhan luar biasa di sektor ini yang diciptakan oleh peningkatan permintaan untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi jaringan."Teknologi yang dikembangkan oleh NOVONIX adalah transformasional dan perusahaan telah membuat komitmen yang signifikan untuk pertumbuhan," kata Jayson Myers, CEO, NGen. "Pendanaan NGen memungkinkan NOVONIX untuk meningkatkan cakupan proyek dan bergerak lebih cepat, mendatangkan mitra dan menumbuhkan ekosistem manufaktur yang maju untuk mendukung gerakan global menuju keberlanjutan."Proyek ini merupakan bagian dari portofolio yang berkembang dari inisiatif manufaktur maju yang didanai NGen di bawah Inisiatif Supercluster Inovasi Kanada. Hingga saat ini, NGen telah menyetujui investasi sebesar CAD$209 juta dalam 135 proyek dengan total pengeluaran inovasi baru sebesar CAD$515 juta. NGen terus berinvestasi dalam proyek-proyek manufaktur dan teknologi kolaboratif, transformatif yang akan meninggalkan warisan abadi bagi ekosistem manufaktur maju Kanada.Tentang NGen - Manufaktur Generasi Berikutnya KanadaNGen adalah organisasi nirlaba yang dipimpin industri yang memimpin Supercluster Manufaktur Lanjutan Kanada. Mandatnya adalah untuk membantu membangun kemampuan manufaktur maju terdepan di dunia di Kanada untuk kepentingan warga Kanada. NGen bekerja untuk memperkuat kolaborasi di antara keanggotaannya yang terdiri dari lebih dari 4.300 produsen, perusahaan teknologi, pusat inovasi, dan peneliti, dan menyediakan pendanaan dan dukungan bisnis untuk inisiatif yang dipimpin industri yang bertujuan untuk mengembangkan, menerapkan, atau meningkatkan solusi manufaktur transformatif di Kanada untuk komersialisasi di pasar global.Tentang NOVONIX Ltd

NOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) adalah pengembang dan pemasok terintegrasi bahan, peralatan, dan layanan berkinerja tinggi untuk industri baterai lithium-ion global dengan operasi di AS dan Kanada dan penjualan di lebih dari 14 negara. Misi NOVONIX adalah untuk mendukung penyebaran global teknologi baterai lithium-ion untuk masa depan energi yang lebih bersih.