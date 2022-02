Phillips 66, NOVONIX Menandatangani Perjanjian Pengembangan Teknologi

Brisbane, Jan 20, 2022 AEST (ABN Newswire) - Phillips 66 ( NYSE:PSX ) dan NOVONIX Limited ( ASX:NVX ) ( FRA:GC3 ) ( OTCMKTS:NVNXF ) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian pengembangan teknologi untuk memajukan produksi dan komersialisasi bahan anoda generasi mendatang untuk lithium-ion baterai."Perjanjian ini dibangun di atas investasi strategis kami di NOVONIX dan merupakan langkah alami berikutnya bagi dua perusahaan yang berkomitmen pada inovasi dan masa depan yang lebih rendah karbon," kata Ann Oglesby, Wakil Presiden Riset dan Inovasi Energi di Phillips 66. "Ini menetapkan kerangka kerja bagi perusahaan untuk bekerja erat dan kolaboratif untuk mempercepat pengembangan bahan generasi berikutnya untuk rantai pasokan baterai AS."Phillips 66 menjadi investor utama di NOVONIX pada September 2021, ketika mengakuisisi 16% saham di perusahaan tersebut. Investasi tersebut mendukung pertumbuhan NOVONIX karena meningkatkan produksi dan mengembangkan teknologi baru untuk aplikasi penyimpanan energi berkinerja lebih tinggi."Kami sangat antusias untuk melanjutkan hubungan kami dengan Phillips 66, dan bersama-sama kami berencana untuk mengembangkan proses integral, mulai dari pembuatan bahan prekursor hingga memproduksi bahan anoda grafit sintetik tahan lama berkapasitas tinggi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja baterai, menurunkan biaya, dan mengurangi dampak lingkungan, " kata CEO NOVONIX Chris Burns, Ph.D. "Kami percaya NOVONIX saat ini adalah satu-satunya pemasok dengan rencana untuk menyediakan bahan anoda grafit sintetis dalam jumlah besar di AS, dan kemitraan ini akan mempercepat misi kami untuk membangun rantai pasokan Amerika Utara untuk memberi daya pada sektor baterai yang sedang tumbuh dan memfasilitasi masa depan yang berkelanjutan. "Berdasarkan perjanjian tersebut, Phillips 66 dan NOVONIX akan memanfaatkan posisi terdepan di industri masing-masing — serta kekayaan intelektual dan kemampuan RandD yang ada — untuk mendorong pengembangan komersial bahan baku yang dioptimalkan dan bahan anoda lithium-ion dengan pemrosesan intensif karbon yang dikurangi.Perjanjian tersebut menetapkan Phillips 66 dan NOVONIX untuk berkolaborasi dalam pengembangan kekayaan intelektual dan menetapkan kondisi di mana kekayaan intelektual akan dikembangkan dan dibagikan. Tidak ada dampak keuangan pada NOVONIX dari masuk ke dalam perjanjian ini, selain komitmen untuk berbagi biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan persiapan, pengajuan, penuntutan dan pemeliharaan aplikasi paten dan paten.Perjanjian ini untuk jangka waktu awal 2 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode satu tahun berturut-turut setelah jangka waktu awal. Perjanjian dapat diakhiri tanpa alasan dengan pemberitahuan tertulis tiga puluh hari sebelumnya.Phillips 66 adalah produsen global terkemuka coke khusus, prekursor utama untuk bahan anoda grafit sintetis yang diproduksi NOVONIX. Perusahaan ini adalah salah satu dari sedikit perusahaan hilir dengan organisasi penelitian dan pengembangan internal. Kelompok Riset dan Inovasi Energinya bekerja mengembangkan teknologi rendah karbon untuk mendukung transisi energi, termasuk baterai generasi berikutnya.NOVONIX adalah produsen terkemuka bahan anoda grafit sintetis yang digunakan dalam pembuatan baterai lithiumion yang menggerakkan kendaraan listrik, elektronik pribadi, perangkat medis, dan unit penyimpanan energi. Bisnis bahan anoda NOVONIX berbasis di Chattanooga, Tennessee, di mana ia meningkatkan kapasitas untuk memproduksi 10.000 metrik ton per tahun grafit sintetis pada tahun 2023, 40.000 mt/tahun pada tahun 2025 dan 150.000 mt/tahun pada tahun 2030.Tentang Phillips 66Phillips 66 adalah perusahaan manufaktur dan logistik energi yang terdiversifikasi. Dengan portofolio bisnis Midstream, Chemicals, Refining, dan Marketing and Specialties, perusahaan memproses, mengangkut, menyimpan dan memasarkan bahan bakar dan produk secara global. Berkantor pusat di Houston, perusahaan ini memiliki 14.100 karyawan yang berkomitmen terhadap keselamatan dan keunggulan operasional. Phillips 66 memiliki aset senilai $56 miliar per 30 September 2021. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.phillips66.com atau ikuti kami di Twitter @Phillips66Co.Tentang NOVONIX Ltd

NOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) adalah pengembang dan pemasok terintegrasi bahan, peralatan, dan layanan berkinerja tinggi untuk industri baterai lithium-ion global dengan operasi di AS dan Kanada dan penjualan di lebih dari 14 negara. Misi NOVONIX adalah untuk mendukung penyebaran global teknologi baterai lithium-ion untuk masa depan energi yang lebih bersih.