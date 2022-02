Sayona Memperluas Hub Lithium Quebec Utara - 121 Klaim Baru

Brisbane, Jan 25, 2022 AEST (ABN Newswire) - Produsen lithium baru Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( FRA:DML ) ( OTCMKTS:SYAXF ) telah secara signifikan memperluas hub lithium Quebec Utara dengan mengakuisisi 121 klaim baru di sebelah barat Proyek Lithium Moblan, dengan permintaan yang meningkat untuk logam baterai strategis ini.Terletak 3,5 km di sebelah barat proyek Moblan, klaim baru, yang dikenal sebagai Proyek Lac Albert, mencakup 6.592 hektar dan akan dinilai untuk pegmatite litium selama musim panas Belahan Bumi Utara mendatang. Proyek Moblan mencakup sekitar 433 ha dengan total 20 klaim, dengan Sayona memegang 60% kepemilikan (SOQUEM Inc. 40%). Klaim baru terpisah dari perjanjian usaha patungan Moblan saat ini.Cadangan Moblan menjadi tuan rumah bagi mineralisasi pegmatit spodumene dan klaim tambahan di Lac Albert terletak di provinsi pertambangan litium yang terbukti sama, Eeyou-Istchee James Bay, yang menampung sumber daya litium yang mapan seperti tambang Whabouchi milik Nemaska Lithium. Ini dilayani dengan baik oleh infrastruktur dan transportasi utama, yaitu Route de Nord, dan memiliki akses ke pembangkit listrik tenaga air yang ramah lingkungan dan berbiaya rendah.Pengeboran saat ini sedang berlangsung di Moblan dalam kemitraan dengan SOQUEM Inc., bertindak sebagai operator. Program 55 lubang bor berlian yang direncanakan selama hampir 9.000 m bertujuan untuk mengidentifikasi ekstensi ke deposit Moblan dan menentukan mineralisasi di pegmatites spodumene terdekat, seperti prospek Moléon.Managing Director Sayona, Brett Lynch menyambut baik klaim baru tersebut sebagai tanda komitmen Perusahaan untuk memperluas basis sumber daya lithium Quebec Utara."Moblan dan Lac Albert terletak di distrik penambangan lithium yang terbukti, dengan potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan utara yang signifikan bagi Sayona, menambah hub lithium Abitibi kami di selatan," kata Lynch."Program pengeboran menunjukkan komitmen kami untuk lebih memperluas basis sumber daya lithium kami, semakin memperkuat posisi terdepan Sayona di sektor lithium Amerika Utara."Ringkasan geologiPekerjaan sebelumnya terbatas dan geologi dari area klaim baru di Lac Albert kurang dipahami, dengan banyak area tertutup oleh morain glasial. Eksplorasi menargetkan area batu hijau di dalam monzogranit yang dipetakan, di sepanjang pemogokan tren timur-barat dari deposit Moblan.Pegmatites yang teridentifikasi terletak di area yang memiliki akses yang menguntungkan karena kedekatannya dengan Route Du Nord, jalan raya regional segala cuaca. Area klaim baru ditampilkan pada Gambar 1* di bawah ini.Proyek Moblan terletak sekitar 100km utara Chibougamau dan sekitar 85km dari komunitas Cree (Bangsa Pertama) Mistissini. Proyek ini berlokasi di provinsi penambangan litium Eeyou-Istchee James Bay dan menampung deposit litium lainnya, termasuk tambang Whabouchi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2* di bawah ini.Akuisisi klaim baru di dekat Moblan dan program pengeboran saat ini di proyek tersebut menambah rencana ekspansi Sayona lainnya di Quebec pada tahun 2022, termasuk meningkatkan basis sumber daya lithium di Proyek Lithium Authier Perusahaan dan Lithium Amerika Utara (NAL) dan melanjutkan dimulainya kembali produksi spodumene di NAL, ditargetkan mulai 2023.Permintaan lithium di Amerika Utara terus meningkat didukung oleh peningkatan investasi EV oleh pembuat mobil AS seperti Ford, General Motors dan Stellantis di Ontario, Kanada, bersama dengan investasi baterai yang direncanakan di Quebec oleh Britishvolt, Lion Electric dan StromVolt."2020 tidak menunjukkan tanda-tanda perlambatan momentum global menuju elektrifikasi transportasi.Basis sumber daya lithium Amerika Utara Sayona adalah bagian penting dari transformasi ini dan kami berharap dapat memberikan potensi aset kami," tambah Lynch.*Untuk melihat tabel dan gambar, silakan kunjungi:Tentang Sayona Mining LtdSayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) adalah perusahaan Australia, ASX-listed (SYA) yang berfokus pada pengadaan dan pengembangan bahan mentah yang diperlukan untuk membuat baterai lithium-ion untuk digunakan di sektor teknologi baru dan hijau yang berkembang pesat . Perusahaan memiliki proyek lithium di Quebec, Kanada dan di Australia Barat.Silakan kunjungi kami di www.sayonamining.com.au