BET Menunjuk Pemimpin Industri Game sebagai CEO Amerika Utara

Sydney, Jan 20, 2022 AEST (ABN Newswire) - Dewan BetMakers Technology Group Ltd ( ASX:BET ) ( OTCMKTS:TPBTF ) dengan bangga mengumumkan penunjukan Christian Stuart dalam peran kunci sebagai Chief Executive Officer Amerika Utara.Selama 16 tahun terakhir, Christian telah menjadi yang terdepan dalam industri game AS, memegang posisi kepemimpinan eksekutif di Caesars Entertainment Inc., perusahaan game terbesar di AS. Peran Christian sebelumnya termasuk SVP Business Development Caesars Digital, Head of Caesars Sports dan Game Online di mana dia mengawasi perluasan taruhan olahraga, game online dan poker, dan EVP Gaming dan Interactive Entertainment.Christian memiliki pengalaman bermain game domestik dan internasional di berbagai disiplin ilmu. Dia memiliki keahlian kepemimpinan dalam mengembangkan strategi game kelas dunia, manajemen operasi eksekutif, memfasilitasi merger dan akuisisi skala besar, dan membangun divisi game online dan taruhan olahraga.BetMakers menantikan Christian membawa keahlian dan pengalaman permainannya yang signifikan ke peran global yang penting ini di Perusahaan.Sebagai CEO Amerika Utara, Christian akan melapor langsung kepada CEO dan Direktur Pelaksana Grup BetMakers, Todd Buckingham, yang berkomentar:"Kami telah berinvestasi besar-besaran ke pasar AS selama 3 tahun terakhir sementara pada saat yang sama membangun tim manajemen yang berfokus di AS. Sebagai pencapaian berikutnya dalam upaya ini, saya senang Christian bergabung dengan tim kepemimpinan BetMakers sebagai CEO Amerika Utara, mengingat pengalaman kepemimpinannya yang luas di industri game AS. Amerika Utara adalah pasar penting bagi Perusahaan kami dengan potensi pertumbuhan yang signifikan didukung oleh perluasan taruhan olahraga AS yang meluas dan potensi pertumbuhan taruhan peluang tetap."CEO BetMakers Amerika Utara, Christian Stuart, berkomentar:"Saya senang dengan peluang yang ada di depan untuk BetMakers baik di AS maupun global. Rangkaian produk inovatif BetMakers dan tim manajemen AS yang ada telah menciptakan peluang bagi Perusahaan untuk berkembang pesat di seluruh AS. Saya berharap dapat bergabung dengan tim, melampaui tujuan mitra yang ada, dan berdampak positif pada masa depan industri balap AS."Sambil menunggu persetujuan peraturan, Christian akan segera berlaku efektif dan akan berbasis di Las Vegas, Nevada.Tentang Betmakers Technology Group LtdBetmakers Technology Group Ltd (ASX:BET)(OTCMKTS:TPBTF) adalah perusahaan induk yang terdaftar di ASX dan penyedia global produk dan layanan taruhan online untuk pasar grosir dan eceran melalui berbagai anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Perusahaan menjalankan bisnis taruhan ritel, menawarkan taruhan konsumen, turnamen fantasi, dan produk serta layanan konten.