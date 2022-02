Membawa Pembelajaran Bertenaga AI dan Rekomendasi Konten ke Pelanggan Salesforce

Sydney, Jan 14, 2022 AEST (ABN Newswire) - Bigtincan Holdings Limited ( ASX:BTH ) ( OTCMKTS:BTGHF ) dengan bangga mengumumkan keberhasilan peluncuran Bigtincan for Salesforce - modul baru untuk Bigtincan Content Hub dan Bigtincan Learning Hub - dan produk pertama yang tersedia secara umum dari Produk Data Bigtincan yang baru diumumkan Kelompok.Bigtincan for Salesforce bekerja dengan Content and Learning Hubs menggantikan integrasi Salesforce berbasis Content Hub sebelumnya dari Bigtincan, dan telah dibuat dengan teknologi yang didorong oleh Data Products Group yang baru diumumkan oleh Bigtincan.Sorotan Utama- Modul ini memberikan rekomendasi konten yang didukung AI kepada pengguna di Sales Cloud dan Service Cloud Salesforce.com, dengan kemampuan untuk memberikan konten dan rekomendasi pembelajaran kepada setiap orang yang berhadapan dengan pelanggan.- Bigtincan untuk Salesforce menambah nilai inti Hub Konten dan Pembelajaran dan memperkuat keseluruhan penawaran Bigtincan di ekosistem Salesforce.com, memungkinkan pemasar untuk memvalidasi nilai pekerjaan mereka dalam mendukung kesuksesan penjualan.- Modul baru sekarang tersedia untuk semua pelanggan Content Hub dan Learning Hub dengan biaya tambahan mulai dari $12,50 per pengguna per bulan.Bigtincan untuk Salesforce menggabungkan mesin rekomendasi Bigtincan untuk membantu administrator memastikan bahwa konten yang tepat dikirimkan kepada pengguna yang tepat pada waktu yang tepat, tanpa perlu menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk menyiapkan dan memelihara pemberi rekomendasi berbasis tag tradisional. Pemberi rekomendasi Bigtincan for Salesforce menggunakan kombinasi teknik ilmu data tingkat lanjut untuk terus memperbarui dan menyempurnakan cara konten direkomendasikan kepada pengguna."Solusi Bigtincan for Salesforce yang baru menggunakan AI untuk merekomendasikan konten dan pelatihan, menghilangkan dugaan dari kesuksesan tim penjualan Anda," kata Debra Cancro, SVP Data Products Group Bigtincan. "Sistem mempelajari tentang cara perusahaan dan produk pelanggan kami disiapkan - memberikan solusi yang benar-benar unik untuk setiap bisnis pelanggan. Solusinya ramah administrator, memungkinkan orang non-teknis yang memahami bagaimana bisnis terlibat dengan pelanggan dan prospek untuk dengan mudah mengatur sistem dan mengintegrasikan repositori konten sumber.""Bigtincan for Salesforce adalah tambahan yang disambut baik untuk AppExchange, karena mereka mendukung transformasi digital bagi pelanggan dengan mengoptimalkan kinerja penjual, mempersenjatai mereka dengan konten dan pelatihan yang tepat pada saat dibutuhkan tepat di dalam Salesforce," kata Woodson Martin, GM Salesforce AppExchange."AppExchange terus berkembang untuk menghubungkan pelanggan dengan aplikasi dan pakar yang tepat untuk kebutuhan bisnis mereka. Bigtincan berkomitmen untuk membantu pengguna Salesforce mewujudkan pengalaman membeli masa depan bagi pelanggan mereka."Bigtincan untuk Salesforce sekarang tersedia di Salesforce AppExchange di:Tentang Bigtincan Holdings LtdBigtincan Holdings Ltd (ASX:BTH) (OTCMKTS:BTGHF) membantu merek terkemuka dunia memfasilitasi pengalaman pembelian di masa depan. Semua yang kami tawarkan dirancang agar cerdas, fleksibel, dan mudah disesuaikan dengan proses bisnis yang unik dengan pengalaman yang sangat dipersonalisasi yang disukai orang dan merek. Kami memiliki misi untuk membantu perusahaan memberikan pengalaman pembelian bermerek yang menarik, dipersonalisasi, memberikan nilai, dan membimbing orang ke keputusan terbaik dengan percaya diri. Perusahaan inovatif seperti Nike, Guess, Prudential, dan Starwood Hotels memercayai Bigtincan untuk memungkinkan tim yang menghadapi pelanggan secara cerdas mempersiapkan, melibatkan, mengukur, dan terus meningkatkan pengalaman pembelian bagi pelanggan mereka. Untuk informasi lebih lanjut tentang Bigtincan, kunjungi: www.bigtincan.com atau ikuti @bigtincan di Twitter.