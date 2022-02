Insinyur Pabrik Bahan Baterai Ditunjuk

Perth, Feb 15, 2022 AEST (ABN Newswire) - Altech Chemicals Limited ( ASX:ATC ) ( FRA:A3Y ) dengan bangga mengumumkan bahwa perusahaan teknik Jerman Kuttner GmbH and Co. KG (Kuttner) telah mendapatkan kontrak untuk rekayasa pabrik akhir dari pabrik percontohan pelapis bahan baterai yang akan dibangun di Saxony, Jerman oleh Altech Industries Germany GmbH (AIG). Kuttner akan segera memulai pekerjaan rekayasa, diikuti dengan pengadaan dan pembangunan pabrik percontohan. Pabrik percontohan dirancang untuk memproduksi 120kg per hari bahan anoda baterai berlapis, yang akan tersedia untuk produsen baterai dan pembuat mobil Eropa tertentu.Kuttner adalah kontraktor teknik pabrik industri, dan pengadaan teknik dan konstruksi (EPC) yang berbasis di Jerman dengan pengalaman yang kuat dalam desain, pengadaan, manajemen proyek dan konstruksi, dan commissioning pabrik di berbagai industri. Kuttner sebelumnya telah menyelesaikan proyek pabrik metalurgi, air dan pengolahan off-gas di Jerman, dan membawa pengetahuan lokal yang berharga untuk pelaksanaan proyek pabrik percontohan.Seperti yang diumumkan oleh Altech pada 1 Februari 2022, desain awal pabrik percontohan pelapis bahan baterai sekarang selesai. Penunjukan Kuttner sebagai kontraktor rekayasa pabrik percontohan adalah langkah selanjutnya dalam pengembangan pabrik di fasilitas Dock3, di Saxony Jerman, dan untuk memajukan teknologi terobosan Perusahaan untuk memproduksi bahan anoda baterai berlapis alumina.Tentang Altech Chemicals LtdAltech Chemicals Limited (ASX:ATC) (FRA:A3Y) bertujuan untuk menjadi salah satu pemasok terkemuka dunia dari 99,99% (4N) alumina kemurnian tinggi (Al2O3) melalui konstruksi dan pengoperasian alumina kemurnian tinggi (HPA) 4.500tpa. pabrik pengolahan di Johor, Malaysia. Bahan baku untuk pabrik akan bersumber dari deposit kaolin yang dimiliki 100% oleh Perusahaan di Meckering, Australia Barat dan dikirim ke Malaysia.HPA adalah produk bernilai tinggi, margin tinggi, dan sangat diminati karena merupakan bahan penting yang diperlukan untuk produksi safir sintetis. Safir sintetis digunakan dalam pembuatan substrat untuk lampu LED, wafer semikonduktor yang digunakan dalam industri elektronik, dan kaca safir anti gores yang digunakan untuk permukaan jam tangan, jendela optik, dan komponen ponsel cerdas. HPA semakin banyak digunakan oleh produsen baterai lithium-ion sebagai pelapis pada pemisah baterai, yang meningkatkan kinerja, umur panjang, dan keamanan baterai. Dengan permintaan HPA global sekitar 19.000 ton (2018), diperkirakan permintaan ini akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 30% (2018-2028); pada tahun 2028 permintaan pasar HPA akan menjadi sekitar 272.000 ton, didorong oleh meningkatnya adopsi LED di seluruh dunia serta permintaan HPA oleh produsen baterai lithium-ion untuk melayani pasar kendaraan listrik yang melonjak.