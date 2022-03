Tanaman Demonstrasi Lilac dikirim ke Proyek Kachi

Sydney, Mar 3, 2022 AEST (ABN Newswire) - Pengembang lithium bersih Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) mengonfirmasi bahwa pabrik demonstrasi modular yang dirancang dan dibangun oleh tim teknik di Lilac Solutions Inc, telah dikirim dari California AS ke Proyek Kachi di Argentina .Lilac Solutions, mitra teknis Lake, telah merakit modul pertukaran ion dan peralatan pendukung untuk pabrik percontohan dalam lima kontainer pengiriman sepanjang 40 kaki (12m).Desain modular memungkinkan pendekatan "plug and play", setelah umpan air garam, daya, dan reagen terhubung. Pabrik percontohan akan beroperasi selama sekitar 3 sampai 4 bulan untuk menghasilkan lithium klorida (eluat) yang mewakili 2,5 ton lithium karbonat. Ini akan diubah menjadi baterai lithium karbonat kualitas kemurnian tinggi untuk calon offtaker dan kualifikasi baterai di akhir tahun. Operasi pabrik percontohan di lokasi juga akan menginformasikan desain teknik akhir sebelum konstruksi proyek skala komersial."Teknologi kami benar-benar mengganggu; kami telah mengambil pertukaran ion, solusi teknologi non-pertambangan yang ada di mana-mana di industri pengolahan air, dan dengan inovasi mutakhir telah menciptakan teknologi unik untuk ekstraksi lithium yang kami yakini akan mengurangi operasi. biaya dan meningkatkan pemulihan lithium untuk produksi bahan kimia lithium dari air asin Kachi," Chief Executive Officer Lilac, Dave Snydacker, mengatakan "Relatif terhadap teknologi konvensional, proses produksi kami adalah biaya yang lebih rendah dan menawarkan tingkat pemulihan lithium yang lebih tinggi dari 80-90 persen untuk menghasilkan kualitas baterai lithium karbonat, sementara juga melindungi lingkungan setempat, termasuk sumber daya air."Proses kami bersifat modular, menghasilkan litium dengan kemurnian tinggi, dan dapat ditingkatkan dengan cepat dari tahap uji coba ke tahap komersial - saham ekuitas kami memastikan komersialisasi cepat teknologi Lilac pada sumber daya litium yang signifikan secara global."Kami telah bekerja secara ekstensif dengan air garam ini, menghasilkan data yang diperlukan untuk studi teknik, dan ini sangat cocok untuk teknologi Lilac," katanya.Sementara itu, uji coba di fasilitas Lilac Solutions di California terus menghasilkan data yang diperlukan untuk Studi Kelayakan Definitif dan uji coba karbonasi litium berlanjut di Hazen Research di Colorado."Baik Lake dan Lilac sangat yakin bahwa pabrik percontohan yang menggabungkan proses pertukaran ion milik Lilac akan membuktikan kepada investor dan offtaker bahwa itu terukur dan berfungsi dengan baik di lokasi dengan berhasil memproduksi produk lithium berkualitas tinggi. proyek dengan produk berkualitas tinggi yang konsisten dengan manfaat ESG yang substansial", kata Managing Director Lake, Steve Promnitz.*Untuk melihat foto-foto, silakan kunjungi:Tentang Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) adalah pengembang litium bersih yang menggunakan teknologi ekstraksi langsung yang bersih untuk pengembangan litium kemurnian tinggi yang berkelanjutan dari Proyek Kachi andalannya, serta tiga proyek air asin litium lainnya di Argentina. Proyek-proyek tersebut berada di lokasi utama dalam Segitiga Lithium, di mana 40% dari lithium dunia diproduksi dengan biaya terendah.Metode ini akan memungkinkan Lake Resources menjadi pemasok lithium kemurnian tinggi yang efisien, bersumber secara bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan bersaing dengan biaya, yang mudah diskalakan, dan diminati oleh pembuat kendaraan listrik dan pembuat baterai Tier 1.