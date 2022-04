MoU Tidak Mengikat dengan Hanwa Co., Ltd.

Sydney, April 2, 2022 AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( OTCMKTS:LLKKF ), menyarankan bahwa pihaknya telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang tidak mengikat dengan mitra utama Jepang, Hanwa Co., Ltd. ("Hanwa") , yang memiliki Peringkat kredit "A-", untuk menyediakan offtake hingga 25.000 ton per tahun (tpa) litium karbonat selama 10 tahun (dengan tambahan 10 tahun yang diperpanjang), dengan minimum 15.000 tpa LCE, dari Proyek Kachi, ke akan dihargai dengan harga pasar benchmark rata-rata triwulanan.- Proposal pengambilalihan hingga 25.000 ton per tahun (tpa) litium karbonat ( /- hidroksida) dengan harga pasar dari Proyek Kachi dalam perjanjian yang tidak mengikat dengan mitra utama Jepang.- Hanwa bermaksud untuk bekerja sama dengan Lake tidak hanya dalam pemasaran dan distribusi di pasar Asia tetapi juga dalam mengkoordinasikan rantai pasokan yang strategis dan berkelanjutan dengan pelanggan potensial di industri baterai.- Hanwa sedang mempertimbangkan investasi ekuitas yang berarti untuk membangun kemitraan yang solid dan berkelanjutan dengan Lake Resources serta dukungan keuangan potensial lainnya, seperti pembayaran di muka untuk offtake, fasilitas keuangan perdagangan, dan dukungan pengembangan proyek.- Niat untuk membangun kolaborasi strategis antara Hanwa dan Lake untuk mengembangkan Rantai Pasokan Lithium Bersih untuk memenuhi tuntutan lingkungan untuk Kendaraan Listrik, Baterai Stasioner dan Produsen Katoda / Prekursor dan pelanggan akhir mereka.- Hasil negosiasi yang berhasil akan mengamankan mitra pengambilalihan peringkat kredit "A-" yang selanjutnya akan menggagalkan proyek bagi pemodal dan investor.MoU juga memungkinkan Hanwa untuk mempertimbangkan menyediakan mekanisme dukungan keuangan seperti investasi ekuitas yang berarti, potensi pembayaran di muka saat offtake, dan fasilitas pembiayaan perdagangan untuk mengamankan kesepakatan jangka panjang dan membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan Lake."Pada April 2021, Hanwa membentuk Tim Baterai untuk menciptakan peluang bisnis multifaset di industri baterai dan akumulator kendaraan listrik (EV)," kata Mr. J. Tomono, Corporate Officer sekaligus Supervisor Tim Baterai Hanwa."Pasar baterai lithium-ion untuk EV berkembang tanpa henti, dan kami menangani bahan mentah untuk produk-produk canggih tersebut dan meningkatkan keterlibatan kami dalam semua aspek rantai pasokan."Kami telah mencari produk yang tepat, dalam skala besar, dengan mitra yang tepat, untuk memajukan pengembangan teknologi terbaru dalam baterai dan katodanya," kata Mr. J. Tomono juga.Hanwa dan Lake telah sepakat di bawah MoU yang tidak mengikat untuk bernegosiasi dengan itikad baik dan menggunakan semua upaya yang wajar untuk menyelesaikan perjanjian yang mengikat secara hukum yang komprehensif, dalam hubungannya dengan peserta rantai pasokan baterai lainnya, termasuk kendaraan listrik, baterai dan produsen katoda / prekursor. untuk mengembangkan rantai pasokan "litium bersih" untuk memenuhi tuntutan lingkungan bagi pembuat EV dan pelanggan mereka.Hanwa bersedia untuk mengkoordinasikan kemitraan strategis antara tidak hanya Hanwa dan Lake tetapi juga perusahaan di hilir rantai pasokan baterai untuk bersama-sama mengembangkan rantai pasokan yang unik dan efektif "untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bersama.""Hanwa sudah mulai membahas dan mempertimbangkan kerjasama proaktif dengan calon mitra," kata Bapak J. Tomono. Lake akan memberikan sampel dan dukungan teknis kepada Hanwa dan mitra/pelanggan rantai pasokan baterai potensialnya."MoU mencerminkan bahwa Hanwa bermaksud untuk bergerak cepat untuk kemajuan finalisasi persyaratan pada perjanjian akhir yang kuat, jangka panjang, mengikat offtake, serta memungkinkan dukungan keuangan untuk Lake," Managing Director Lake, Mr Steve Promnitz, mengatakan."Baik Lake dan Hanwa melihat MoU ini sebagai jalan menuju finalisasi perjanjian jangka panjang yang mengikat dengan kemampuan untuk meningkatkan produksi dan berpartisipasi dalam proyek Lake lainnya untuk memastikan produk lithium berkualitas tinggi dengan manfaat ESG terkemuka tersedia untuk EV dan baterai Hanwa. pelanggan."Ketua Lake, Mr. Stu Crow, mengatakan finalisasi perjanjian jangka panjang yang mengikat dengan Hanwa akan meningkatkan posisi keuangan Lake saat bergerak menuju Keputusan Investasi Akhir di akhir tahun."MoU ini dan finalisasi perjanjian offtake yang mengikat dengan Hanwa akan memungkinkan Lake untuk tetap menjadi pemasok independen ke dalam rantai pasokan lithium global dan memastikan keamanan pasokan ke pasar dan pelanggan potensial."Mr Crow mengatakan pembiayaan proyek menjadi semakin terikat dengan kredensial ESG dan bahwa investor, penyedia utang, dan off-taker dan pelanggan mereka menuntut agar proyek lithium baru mematuhi standar ESG yang ketat."Meningkatkan pengawasan pelanggan dan konsumen seputar kredensial lingkungan dari produksi lithium; dan kekhawatiran tentang keamanan pasokan telah memberi kami kepercayaan diri untuk masuk ke dalam kemitraan ini dengan Hanwa," kata Mr. Crow.Dia mengatakan MoU dengan Hanwa, dan dengan Badan Kredit Ekspor Inggris dan Kanada telah menunjukkan kesediaan untuk memproyeksikan pembiayaan utang sekitar 70 persen dari kebutuhan modal proyek Kachi, mendukung Program TARGET 100 Lake yang memiliki tujuan untuk memproduksi 100.000 ton per tahun. bahan kimia lithium kemurnian tinggi ke pasar pada tahun 2030.MoU dan finalisasi perjanjian jangka panjang yang mengikat dengan Hanwa akan menyediakan akses ke baterai skala proyek untuk melengkapi sumber energi pertanian tenaga surya di proyek Kachi dengan pembiayaan perdagangan dengan harga yang menguntungkan untuk pemasangan.Hanwa telah menyetujui rilis pasar ini. Lake akan memperbarui pasar tentang kemajuan kerangka kerja yang mengikat secara hukum dan perjanjian lainnya segera setelah ia dapat melakukannya.Tentang Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) adalah pengembang litium bersih yang menggunakan teknologi ekstraksi langsung yang bersih untuk pengembangan litium kemurnian tinggi yang berkelanjutan dari Proyek Kachi andalannya, serta tiga proyek air asin litium lainnya di Argentina. Proyek-proyek tersebut berada di lokasi utama dalam Segitiga Lithium, di mana 40% dari lithium dunia diproduksi dengan biaya terendah.Metode ini akan memungkinkan Lake Resources menjadi pemasok lithium kemurnian tinggi yang efisien, bersumber secara bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan bersaing dengan biaya, yang mudah diskalakan, dan diminati oleh pembuat kendaraan listrik dan pembuat baterai Tier 1.