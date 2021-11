LiBで達成された30%高いエネルギー密度のアノード

Perth, 2021年11月25日, AEST (ABN Newswire) - Altech Chemicals Limited ( ASX:ATC ) ( FRA:A3Y ) は、西オーストラリア州パースにある研究開発研究所によるリチウムイオン電池技術の大きな進歩を発表できることを嬉しく思います。ほぼ12か月の困難な作業の後、Altechはついに「シリコンバリアを破り」、従来のリチウムイオン電池アノード材料と比較して約30%高い保持容量を持つ一連のリチウムイオン電池アノード材料の製造とテストに成功しました。画期的な成果を達成するために、アルテックは革新的な独自技術で処理されたシリコン粒子を通常のバッテリーグレードのグラファイトと組み合わせて、複合グラファイト/シリコンアノードを含むリチウムイオンバッテリー電極を製造することに成功しました。通電すると、これらの材料は、従来のグラファイトのみのアノード材料と比較して、30%多くの容量を保持しました。次に、材料は、充電および放電サイクルを含む、一定期間にわたる一連のテストにかけられました。実験室でのテストから、リチウムイオン電池のアノードにシリコンを使用するためのこれまで解決されていなかった障害は次のとおりです。最大50%の法外な最初のサイクルの容量損失。急速な電池の劣化は、Altechによるグラファイト/シリコン複合電池のテスト中に大幅に克服されたようです。リチウムイオン電池業界は、リチウムイオン電池のエネルギー密度を高め、コストを削減するために必要なステップ変更は、電池のアノードにシリコンを導入することであると宣言しています。シリコンのエネルギー保持能力は、グラファイトの約10倍です。シリコンメタルは、次世代のリチウムイオン電池にとって最も有望なアノード材料として認識されています。しかし、これまでシリコンは、2つの重大な欠点のために市販のリチウムイオン電池に使用することができませんでした。まず、シリコン粒子はバッテリーの充電中に最大300%の体積で膨張し、粒子の膨張、破砕、そして最終的にはバッテリーの故障を引き起こします。 2番目の課題は、シリコンがバッテリー内のリチウムイオンの高い割合を不活性化することです。リチウムイオンはシリコンによって不活性になり、バッテリーの性能と寿命を即座に低下させます。業界はシリコンの障壁を打ち破ろうと競争しています。アルテックの潜在的にゲームを変えるテクノロジーは、シリコン粒子を変更して、膨張と最初のサイクルの容量損失の両方の問題によって引き起こされる容量の低下を解決できることを示しています。西オーストラリア州パースにある研究所での約12か月にわたる広範な研究、開発、および試行の後、JingyuanLiu博士が率いるAltech Research and Developmentチームは、ついにシリコンの問題を解決しました。一連のテストで、アルテックのリチウムイオン電池のアノード材料の平均エネルギー保持容量は、約330 mAh / gの通常のリチウムイオン電池のアノードと比較して約430mAh / gで、30%高くなっています。重要なことに、Altechバッテリーは優れた安定性とサイクリング性能を示しました。マネージングディレクターのイギー・タンは、「この大きな成果は、アルテックにとってだけでなく、リチウムイオン電池業界全体にとっても大きな進歩です。特に、米国の電気自動車メーカーであるテスラによる2020年の公式声明を踏まえると、その目的はバッテリー内のシリコンの量を増やして、エネルギー密度とバッテリー寿命の段階的な改善を実現することです。30%高いエネルギー容量のリチウムイオンバッテリーは、大幅なコストメリットだけでなく、電気の範囲を拡大する可能性もあります。アルテックが計画している研究開発プログラムのフェーズ2では、30%のエネルギー増加の改善に努め、複合材料を大量生産するためのパイロットプラントの組み立てを含めることができます。その技術である、当社の75%所有の子会社であるAltech Industries Germany GmbHは、建設の事前実現可能性調査をすでに開始しています。急成長するヨーロッパのリチウムイオン電池市場にサービスを提供するために、ドイツのザクセン州にある10,000tpaの電池材料工場の開発」。アルテックのこのエキサイティングな開発について説明するマネージングディレクターのイギータンへのインタビューは、アルテックケミカルズのウェブサイトで閲覧できます。概要 Altech Chemicals Ltd

