Beetaloo中間掘削レポート

Sydney, 2021年12月1日, AEST (ABN Newswire) - Empire Energy Group Ltd( ASX:EEG )( OTCMKTS:EEGUF )は、Silver City Rig40によるCarpentaria-2垂直断面の掘削が合計1,835メートルの深さまで安全かつ効率的に完了したと報告している。坑井は、4つの積み重ねられたベルケリ層のペイゾーン全体で濃厚な液体に富むガス頁岩に遭遇し、ターゲット層全体に強いガスが見られ、コアサンプルからの生ガスが流出しています。検層の解釈は、Carpentaria-1の位置に対する4つの積み重ねられた頁岩ターゲットの厚さと岩石特性に強い相関関係があることを示しています。ターゲット頁岩はCarpentaria-1よりも約240m深く、掘削前の地震学的解釈と一致しています。EP187でのInfill2D地震探査は安全に完了し、処理と解釈がまもなく開始されます。帝国は、カーペンタリア湾の水平断面の掘削を開始し、ミドルベルケリB頁岩を対象としています。更新された独立したリソースレポートは、Carpentaria-2ログとコアデータの結果を組み込んだNetherland、Sewell andAssociatesによって作成されます。マネージングディレクターのAlexUnderwoodからのコメント:「Empireの管理チームは、Carpentaria-2垂直セクションの掘削と地層評価の中間結果に満足しています。結果は、Velkerriの液体リッチガスターゲットシェールの強力な連続性のモデリングを強化します。 Carpentaria-1の場所は11km離れていますが、Carpentaria-2では240m深くなっています。深さを増やすと、より深い掘削よりもコスト面で有利な状態を維持しながら、流量の増加をサポートできる可能性があります。ターゲットシェールからさらに切り取った側壁コアサンプルで見られるライブガスブリードフローテストを開始すると、高い生産率が達成される可能性があるという見方を強化します。ガス生産に最も貢献したベルケリB頁岩を対象に、初めての水平坑井であるCarpentaria-2Hの水平セクションの掘削を開始しました。 Carpentaria-1垂直フローテストの4つのターゲットフォーメーション。盆地全体で活動が強い。起源とそのJVパートナーのFalconOil and Gasは最近、EP187に存在するVelkerri頁岩と同じ液体に富むガスウィンドウをターゲットにしたVelkerri-76の有望な結果を報告しました。サントスとそのJVパートナーであるタンボランは最近EP187に隣接するブロックに2つの水平井の掘削を完了し、破砕刺激が開始され、2021年末までに初期のフローテスト結果が期待されています。将来のガスインフラ投資フレームワークは、今後数年間でオーストラリアにエネルギー安全保障を提供する上でのビータルー盆地の重要性を示しています。」Carpentaria-2垂直断面掘削の概要ダウンホール検層により、Carpentaria-2垂直井層序の深さと厚さがモデル化されていることが確認されました。マッドログはガスの上昇を示し、ガスクロマトグラフの測定値は、11km離れたCarpentaria-1垂直井戸と一致する湿性ガス組成を示しています。岩石物理学的分析のためにWDvon Gonten and Coに送られる50の回転式側壁コアを含む、広範な有線プログラムが正常に実行されました。水に浸した側壁コアサンプルが表面に到達したときにガスが流出するのが観察されました。これは、ターゲット頁岩の生産性の正の兆候です。この観察のビデオは、帝国のウェブサイトで入手できます。掘削浸透率は、これまでBeetaloo Sub-basinで見られた中で最も速く、各セクションで1つのドリルビットのみが使用されていました。これは、将来の開発シナリオで予想される掘削ペースとコストの前兆です。フォーメーション評価中に収集されたログとコアデータは、エンパイアの技術専門家によって分析され、その後、更新された独立したリソース評価がオランダ、シーウェル、アソシエイツによって委託されます。 2022年第1四半期に評価結果を共有する予定です。Carpentaria-2H水平ターゲット選択エンパイアは、中央のベルケリB頁岩をターゲットにしたCarpentaria-2Hの水平セクションを掘削します。将来のベルケリ頁岩ターゲットゾーンの4つすべて、ベルケリA、イントラA / B、B、Cシェールは、Carpentaria-1坑井の垂直フローテスト中に地表にガスを生成しました。B頁岩は、フローテスト中にガス生成の割合が最も高く、逆流水の寄与は比較的低かった。Carpentaria-1とCarpentaria-2Hの間の頁岩の一貫性は、深さの増加と相まって、エンパイアの技術チームに、水平評価掘削の最初のターゲットとしてB頁岩を選択する自信を与えました。今後数週間で水平セクションの掘削、ケーシング、セメント固定に続いて、エンパイアは雨季に井戸を停止します。水平断面の破壊刺激と流動試験の準備は雨季に進み、2022年第2四半期の初めに操業が再開される予定です。水平掘削段階が進むにつれて、帝国は株主を更新します。*表と図を表示するには、次のサイトにアクセスしてください。概要 Empire Energy Group LtdEmpire Energy(ASX:EEG)(OTCMKTS:EEGUF)は、ノーザンテリトリーのマッカーサー盆地とビータルー盆地に1,450万エーカーを超える有望な探鉱施設を保有しています。 2010年以降に当社が行った作業は、当社が80%を保有するマッカーサー盆地の東部堆積トラフが非常にかなりの従来型および非従来型の炭化水素ポテンシャルを持っていることを示しています。帝国が重要な地位を占めているBeetaloosub-Basinは、オーストラリアの主要な石油およびガス事業者によってすでに行われた実質的な発見を評価するために進行中の産業活動の大幅な増加とともに、世界クラスの炭化水素量を独自に評価しました。Empire Energyは、アパラチア地域(ニューヨークとペンシルベニア)で事業を展開している経験豊富な従来型の石油およびガス生産者です。エンパイアは2006年以来、石油とガスの開発と生産に成功しています。