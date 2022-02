AIを活用した学習とコンテンツの推奨事項をSalesforceの顧客に提供

Sydney, 2022年1月14日, AEST (ABN Newswire) - Bigtincan Holdings Limited ( ASX:BTH )( OTCMKTS:BTGHF )は、Bigtincan Content HubおよびBigtincan Learning Hubの新しいモジュールであるBigtincan for Salesforceの発売に成功し、最近発表されたBigtincan Data Productsから最初の一般提供製品を発表しました。グループ。Bigtincan for Salesforceは、Bigtincanの以前のContent HubベースのSalesforce統合に代わるコンテンツおよびラーニングハブと連携し、Bigtincanが最近発表したデータ製品グループによって推進されるテクノロジーで作成されました。主なハイライト-このモジュールは、Salesforce.com Sales CloudおよびService CloudのユーザーにAIを活用したコンテンツの推奨事項を提供し、すべての顧客対応担当者にコンテンツと学習の推奨事項を提供する機能を備えています。--Bigtincan for Salesforceは、Content and Learning Hubのコアバリューを追加し、Salesforce.comエコシステムでのBigtincanの全体的な提供を強化し、マーケターが販売の成功をサポートする上での作業の価値を検証できるようにします。-新しいモジュールは、すべてのContent HubおよびLearning Hubのお客様が、ユーザーあたり月額$ 12.50からの追加料金で利用できるようになりました。Bigtincan for Salesforceには、Bigtincanのレコメンデーションエンジンが組み込まれており、管理者が従来のタグベースのレコメンダーの設定と維持に不必要な時間を費やすことなく、適切なコンテンツが適切なユーザーに適切なタイミングで配信されるように支援します。 Bigtincan for Salesforceのレコメンダーは、高度なデータサイエンス技術の組み合わせを使用して、コンテンツがユーザーに推奨される方法を絶えず更新および改善します。「新しいBigtincan for Salesforceソリューションは、AIを使用してコンテンツとトレーニングを推奨し、営業チームの成功から当て推量を排除します」と、Bigtincanのデータ製品グループのSVPであるDebraCancroは述べています。 「システムは、お客様の会社と製品がどのように設定されているかを学習します。つまり、各お客様のビジネスに真に固有のソリューションを提供します。このソリューションは管理者にとって使いやすく、ビジネスがお客様とどのように関係しているかを理解している技術者以外の人がシステムを簡単にセットアップし、ソースコンテンツリポジトリを統合する見込みです。」「Bigtincan for Salesforceは、販売者のパフォーマンスを最適化することで顧客のデジタルトランスフォーメーションを強化し、Salesforce内で必要なときに適切なコンテンツとトレーニングを提供するため、AppExchangeへの歓迎すべき追加です」とSalesforceAppExchangeのGMであるWoodson Martinは述べています。「AppExchangeは、顧客とビジネスニーズに適したアプリや専門家をつなぐために絶えず進化しています。Bigtincanは、Salesforceユーザーが顧客の将来の購入体験を実現できるよう支援することに尽力しています。」Bigtincan for Salesforceは、Salesforce AppExchangeの次の場所で入手できます。概要 Bigtincan Holdings LtdBigtincan Holdings Ltd (ASX:BTH)(OTCMKTS:BTGHF)は、世界をリードするブランドが将来の購入体験を促進するのを支援しています。私たちが提供するものはすべて、スマートで柔軟性があり、人々やブランドが愛する高度にパーソナライズされたエクスペリエンスを備えた独自のビジネスプロセスに簡単に適応できるように設計されています。私たちは、企業が魅力的でパーソナライズされたブランド購入体験を提供し、価値を提供し、自信を持って最良の決定に人々を導くのを支援する使命を負っています。 Nike、Guess、Prudential、Starwood Hotelsなどの革新的な企業は、Bigtincanを信頼して、顧客対応チームが顧客の購入体験をインテリジェントに準備、関与、測定、継続的に改善できるようにしています。 Bigtincanの詳細については、www.bigtincan.comにアクセスするか、Twitterで@bigtincanをフォローしてください。