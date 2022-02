四半期活動レポート

Sydney, 2022年1月28日, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( FRA:3LM ) ( OTCMKTS:TGMGF )は、2021年10月1日から12月31日までの期間の活動について報告できることを嬉しく思います。ハイライト四半期中-2022年度第2四半期-TGM理事会は、バイロン・ダンプルトン氏を独立非常勤取締役に任命し、ビル・ガイ氏を常務取締役に任命することで強化されました。-市場で1,842,436株のFocus Minerals( ASX:FML )株を購入-ゴールドピアのフォーカスミネラルの市場外買収入札を開始-Focus Minerals Entitlement Offerを通じて1,343,395株のFocus Minerals ( ASX:FMLNA )株を購読-TGME地下プロジェクトの試掘が正常に完了しました-地下サンプリングは現場で継続-進捗を許可するTGME地下プロジェクト:o新たに宣言された森林自然保護区の下で継続的な採掘を行うために、森林水産環境省(DFFE)との交渉が進行中o 2021年12月6日に公開レビューのために提出されたTGME地下プロジェクトのスコーピングレポートのドラフト-TGME地下プロジェクトの計画に向けて進行中の最終的実現可能性調査(DFS)。ポストクォーター-更新された実行可能性調査でRietfontein鉱山が追加され、TGME地下プロジェクトが強化されました。o約6.82g / tAuでのサンプリングから決定されたRietfontein鉱石グレードo107コズの表示リソースと186コズの配信された推定リソースで構成される293コズゴールドo180ktpaの生産率で約7。6年のLoM-2021年の年次総会の完了ThetaのBill Guy会長は、次のように述べています。西オーストラリアの資産。成功した場合、このプロセスはシータ株式登録簿の株主数を増やし、シータの高品質の金オンスへのエクスポージャーを増やします。フランクフォートでのトライアルマイニングの完了とリートフォンテインPFSポストクォーターは、同社にとって重要なマイルストーンでした。トライアルマイニングは、マイニング方法の概念実証でした。 Rietfontein PFSは、鉱山の在庫に293コズの潜在的な金を追加しました。 Rietfontein鉱山は、何ヶ月にもわたって進行中であり、2022年第2四半期に完了する予定のTMGE地下プロジェクトのためにDFSに追加されます。」四半期報告書全体を表示するには、次のWebサイトにアクセスしてください。概要 Focus Minerals Ltd

With over 3.8Moz of Mineral Resource, Focus Minerals Limited (ASX:FML) has a highly strategic portfolio of assets across Australia's two leading gold producing districts – the Kalgoorlie/Coolgardie belt and Laverton – and the financial muscle to continue to unlock further potential for growth.

概要 Theta Gold Mines LimitedTheta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF)は、世界的に有名な南アフリカの金採掘地域でさまざまな将来の金資産を保有する金開発会社です。これらの資産には、この地域の他の金生産者と比較してコスト面で有利ないくつかの地表および地表近くの高品位金プロジェクトが含まれます。シータゴールドマインズコアプロジェクトは、ヨハネスブルグの北東約370km、ネルスプロイト(ムプマランガ州の首都)の北95kmにある、ムプマランガ州の歴史的な金鉱山の町ピルグリムズレストの隣にあります。 2011年から2015年までの小規模生産に続き、当社は現在、TGMEプラントで承認されたフットプリント内での新しい金処理プラントの建設、およびシータオープンピット酸化金鉱石の処理に注力しています。近くの地表および地下の鉱山と展望は、将来さらに評価されることが期待されています。同社は、主に浅い、オープンカット、または入場可能な硬岩採掘源を中心に、100Kozpaを超える堅固な生産プラットフォームを構築することを目指しています。シータゴールドマインは、アクセスおよび探索できる43以上の歴史的な鉱山と展望エリアにアクセスでき、6.7Moz以上の歴史的な生産が記録されています。