Perth, 2023年11月23日, AEST (ABN Newswire) - Ionic Rare Earths Limited ( ASX:IXR ) ( IXRRF:OTCMKTS ) は、その 60% が所有する Makuutu 重希土類プロジェクト (「Makuutu」または「プロジェクト」) におけるフェーズ 5 の資源充填および拡張掘削の初期掘削結果をお知らせします。 )ウガンダで。



当社は、ウガンダの現地運営会社ルウェンゾリ・レア・メタルズ・リミテッド(「RRM」)を通じてマクウツ重希土類プロジェクトの開発を進めています。



保持ライセンス (RL) 00007 に基づいて完了した、128 穴のフェーズ 5 資源充填および拡張掘削プログラムのうち 56 穴の分析結果を受け取りました。このプログラムは、資源領域 A および B の推定状態から示された状態まで資源推定の信頼性を高め、鉱物資源領域を拡大するためにこれらの領域の拡張をテストすることを目的としています。図1*は、マクウツの2022年鉱物資源推定(MRE)と探査対象地域の計画図であり、MRE地域AとBはRL00007内に位置する鉱床の西端に位置します。



酸化セリウムを除いた合計レアアース酸化物 (TREO-CeO2) 200ppm の MRE 下限カットオフを超えて編集された交差点を表 1* にリストし、図 2* に平面図で図式的に示します。



掘削は 200 メートル間隔のパターンで行われ、掘削孔のうち 49 個が MRE への延長であり、7 個が MRE エリア A の充填孔でした。図 2* は、コア穴の位置 (ひし形の形状) と交差厚さ (ポイント サイズ) および TREO グレード (ポイントの色) を示しています。報告されている 200 メートル間隔の穴は太字の穴番号で示され、以前の 400 メートル間隔の穴は斜体の穴番号で示されています。以前に報告された地域探査 RAB ドリルホールも示されています (丸い点)。



49 個の延長孔は、マクウツ鉱化傾向内にある、MRE エリア A の西側境界線から西へ 1.8 キロメートルまで掘削されました。この延長掘削では、鉱化が MRE 境界を超えて継続しており、鉱化した台地縁の低地に狭い交差点があり、台地の厚さが増加していることが示されています。



結果として得られた充填穴は、推定資源量の推定に使用された元の 400 メートル間隔の掘削穴よりも通常、より厚く、よりグレードの高い間隔を示しています。最適な交差点には以下が含まれます。



- RRMDD762、深さ 4.7 メートルから 783ppm TREO で 21.8 メートル。そして

- RRMDD761、深さ 4.7 メートルから 714ppm TREO で 16.7 メートル。



延長および充填ドリル穴のいくつかには、延長穴を含む高品位重希土類 (HREO) と臨界希土類 (CREO) の交差が見られます。



- RRMDD712、430ppm HREOおよび530ppm CREOを含む952ppm TREOで9.9メートル。

- RRMDD713、1,008ppm TREO、428ppm TREO および 483ppm CREO で 6.7 メートル。そして

- RRMDD767、1,163ppm TREO、672ppm HREO、641ppm CREO で 9.9 メートル。



HREO と CREO の割合の上昇は、粘土とその下にある樹液岩の風化した褐鉄鉱脈と変質と一致します。これらの高品位ゾーンの範囲を決定するには、これらの結果をさらに調査する必要があります。



残りの 72 個のドリル穴から得られた結果は、現在パースの研究所で分析中か、分析のためにマクウツからパースに輸送中です。



