Beetaloo 중간 시추 보고서

Sydney, 2021년12월1일, AEST (ABN Newswire) - Empire Energy Group Ltd ( ASX:EEG ) ( OTCMKTS:EEGUF )에 따르면 Silver City Rig 40에 의한 Carpentaria-2 수직 단면 드릴링이 총 깊이 1,835미터까지 안전하고 효율적으로 완료되었습니다.유정은 4개의 쌓인 Velkerri 지층 유료 구역에서 두꺼운 액체가 풍부한 가스 셰일을 만났고 표적 지층에 걸쳐 강한 가스 쇼가 나타나고 코어 샘플에서 라이브 가스 누출이 발생했습니다.유정 로그 해석은 Carpentaria-1 위치에 대해 4개의 쌓인 셰일 목표물의 두께와 암석 특성에 강한 상관 관계가 있음을 나타냅니다.목표 혈암은 Carpentaria-1보다 ~240m 더 깊어 사전 드릴 지진 해석과 일치합니다.EP187의 Infill 2D 지진 획득은 곧 시작될 처리 및 해석과 함께 안전하게 완료되었습니다.Empire는 Middle Velkerri B 셰일을 대상으로 Carpentaria-2H 수평 단면 시추를 시작했습니다.업데이트된 독립 리소스 보고서는 Netherland, Sewell 및 Associates에서 Carpentaria-2 로그 및 핵심 데이터의 결과를 통합하여 준비합니다.Alex Underwood 전무 이사의 설명: "Empire의 관리 팀은 Carpentaria-2 수직 섹션의 드릴링 및 형성 평가의 중간 결과에 대해 기쁘게 생각합니다. 결과는 Velkerri의 액체가 풍부한 가스 목표 셰일의 강력한 연속성에 대한 우리의 모델링을 강력하게 일치시킵니다. Carpentaria-1 위치는 11km 떨어져 있지만 Carpentaria-2는 240m 더 깊어집니다. 깊이가 증가하면 더 깊은 드릴링보다 비용 이점을 유지하면서 증가된 유속을 지원할 가능성이 높습니다. 타겟 셰일에서 더 절단한 측벽 코어 샘플에서 라이브 가스 누출이 목격되었습니다. 유량 테스트를 시작하면 강력한 생산 속도를 달성할 수 있다는 견해를 강화합니다. 우리는 가스 생산에 가장 크게 기여한 Velkerri B 셰일을 대상으로 최초의 수평 유정인 Carpentaria-2H의 수평 섹션 시추를 시작했습니다. Carpentaria-1 수직 흐름 테스트에서 4개의 표적 형성. 활동은 유역 전체에서 강합니다. JV 파트너인 Falcon Oil and Gas는 최근 EP187에 있는 Velkerri 셰일의 동일한 액체가 풍부한 가스 창을 목표로 Velkerri-76에서 고무적인 결과를 보고했습니다. Santos와 그의 JV 파트너 Tamboran은 최근 EP187에 인접한 블록에서 2개의 수평 유정 시추를 완료했으며 균열 자극이 시작되었으며 초기 흐름 테스트 결과는 달력 2021년 말까지 예상됩니다. 최근 발표된 연방 정부의 국가 가스 인프라 계획 및 미래 가스 인프라 투자 프레임워크는 앞으로 몇 년 동안 호주에 에너지 안보를 제공하는 데 Beetaloo Basin의 중요성을 보여줍니다."Carpentaria-2 수직 단면 드릴링 요약다운홀 벌채는 Carpentaria-2 수직 우물 층서의 깊이와 두께가 모델링된 것과 같다는 것을 확인했습니다.진흙 로그는 상승된 가스를 보여주고 가스 크로마토그래프 판독값은 11km 떨어진 Carpentaria-1 수직 유정과 일치하는 습한 가스 구성을 나타냅니다.암석 물리학 분석을 위해 WD von Gonten and Co로 보내지는 50개의 회전 측벽 코어를 포함하여 광범위한 유선 프로그램이 성공적으로 실행되었습니다. 표면에 도달했을 때 물에 잠긴 측벽 코어 샘플에서 가스가 누출되는 것이 관찰되었으며, 이는 대상 셰일의 생산성에 대한 긍정적인 신호입니다. 이 관찰에 대한 비디오는 Empire 웹사이트에서 볼 수 있습니다.드릴링 침투율은 지금까지 Beetaloo Sub-basin에서 가장 빠른 것으로 나타났으며, 각 섹션에는 하나의 드릴 비트만 사용되었습니다. 이는 향후 개발 시나리오에서 예상되는 드릴링 속도와 비용에 대한 좋은 징조입니다.대형 평가 동안 수집된 로그 및 핵심 데이터는 Empire의 기술 전문가가 분석한 후 Netherland, Sewell 및 Associates에서 업데이트된 독립 자원 평가를 의뢰합니다. 2022년 1분기에 평가 결과를 공유할 예정입니다.Carpentaria-2H 수평 표적 선택Empire는 이제 중간 Velkerri B 셰일을 대상으로 Carpentaria-2H의 수평 섹션을 시추합니다.Velkerri 셰일 대상 지역인 Velkerri A, Intra A/B, B 및 C 4개 셰일 모두 Carpentaria-1 유정의 수직 흐름 테스트 중에 지표면으로 가스를 생성했습니다.B 셰일은 유동 테스트 동안 가장 높은 비율의 가스 생산을 제공했으며 역류수의 기여도는 상대적으로 낮습니다.Carpentaria-1과 Carpentaria-2H 사이의 셰일의 일관성은 깊이 증가와 결합되어 Empire의 기술 팀이 B 셰일을 수평 평가 드릴링의 첫 번째 대상으로 선택할 수 있다는 확신을 갖게 했습니다.앞으로 몇 주 동안 수평 섹션의 드릴링, 케이싱 및 접합에 이어 Empire는 우기 동안 유정을 중단할 것입니다.수평 섹션의 골절 자극 및 흐름 테스트를 위한 준비는 우기 동안 진행되며 작업은 2022년 2분기 초에 재개될 것으로 예상됩니다. Empire는 수평 시추 단계가 진행됨에 따라 주주를 업데이트할 것입니다.*표와 그림을 보려면 다음을 방문하십시오.소개 Empire Energy Group LtdEmpire Energy (ASX:EEG) (OTCMKTS:EEGUF)는 노던 테리토리의 McArthur 및 Beetaloo Basins에 1,450만 에이커 이상의 유망한 탐사 주택을 보유하고 있습니다. 2010년부터 회사가 수행한 작업은 회사가 80%를 보유하고 있는 McArthur 분지의 동부 퇴적 트로프가 매우 상당한 재래식 및 비전통 탄화수소 잠재력을 갖고 있음을 보여줍니다. Empire가 상당한 위치를 차지하고 있는 Beetaloo 분지에서는 주요 호주 석유 및 가스 운영업체가 이미 발견한 상당한 발견을 평가하기 위해 진행 중인 산업 활동의 주요 증가와 함께 세계 수준의 탄화수소 양을 독립적으로 평가했습니다.Empire Energy는 애팔래치아 지역(뉴욕 및 펜실베니아)에서 운영되는 경험 많은 기존 석유 및 가스 생산업체입니다. Empire는 2006년부터 석유 및 가스를 성공적으로 개발 및 생산해 왔습니다.