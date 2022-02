Salesforce 고객에게 AI 기반 학습 및 콘텐츠 추천 제공

Sydney, 2022년1월14일, AEST (ABN Newswire) - Bigtincan Holdings Limited ( ASX:BTH ) ( OTCMKTS:BTGHF )는 Bigtincan Content Hub 및 Bigtincan Learning Hub를 위한 새로운 모듈인 Salesforce용 Bigtincan의 성공적인 출시와 최근 발표된 Bigtincan Data Products의 첫 번째 GA 제품을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 그룹.Bigtincan for Salesforce는 Bigtincan의 이전 Content Hub 기반 Salesforce 통합을 대체하는 Content 및 Learning Hubs와 함께 작동하며 Bigtincan이 최근에 발표한 Data Products Group이 주도하는 기술로 만들어졌습니다.주요 하이라이트- 이 모듈은 Salesforce.com Sales Cloud 및 Service Cloud의 사용자에게 AI 기반 콘텐츠 권장 사항을 제공하며, 모든 고객 대면 담당자에게 콘텐츠 및 학습 권장 사항을 제공할 수 있습니다.- Salesforce용 Bigtincan은 콘텐츠 및 학습 허브의 핵심 가치에 추가하고 Salesforce.com 에코시스템에서 Bigtincan의 전반적인 제공을 강화하여 마케터가 판매 성공을 지원하는 작업의 가치를 검증할 수 있도록 합니다.- 새로운 모듈은 현재 모든 Content Hub 및 Learning Hub 고객이 월 사용자당 $12.50부터 시작하는 추가 요금으로 사용할 수 있습니다.Bigtincan for Salesforce는 Bigtincan의 추천 엔진을 통합하여 관리자가 기존 태그 기반 추천자를 설정하고 유지 관리하는 데 불필요한 시간을 할애할 필요 없이 올바른 콘텐츠가 올바른 사용자에게 올바른 시간에 전달되도록 지원합니다. Bigtincan for Salesforce 추천자는 고급 데이터 과학 기술의 조합을 사용하여 콘텐츠가 사용자에게 추천되는 방식을 지속적으로 업데이트하고 개선합니다.Bigtincan의 데이터 제품 그룹 SVP인 Debra Cancro는 "Salesforce용 새로운 Bigtincan 솔루션은 AI를 사용하여 콘텐츠 및 교육을 추천함으로써 영업 팀의 성공에 대한 추측을 없애줍니다. "시스템은 고객의 회사와 제품이 설정되는 방식에 대해 학습하여 각 고객의 비즈니스에 진정으로 고유한 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 관리자 친화적이므로 비즈니스가 고객과 소통하는 방식을 이해하고 기술이 없는 사람도 사용할 수 있습니다. 시스템을 쉽게 설정하고 소스 콘텐츠 저장소를 통합할 수 있습니다."Salesforce AppExchange의 GM인 Woodson Martin은 "Salesforce용 Bigtincan은 판매자 성과를 최적화하여 고객이 Salesforce 내에서 필요한 순간에 적절한 콘텐츠와 교육을 제공함으로써 고객을 위한 디지털 혁신을 지원하기 때문에 AppExchange에 추가된 것을 환영합니다."라고 말했습니다."AppExchange는 비즈니스 요구 사항에 적합한 앱 및 전문가와 고객을 연결하기 위해 지속적으로 발전하고 있습니다. Bigtincan은 Salesforce 사용자가 고객을 위해 미래의 구매 경험을 실현할 수 있도록 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다."Salesforce용 Bigtincan은 다음 Salesforce AppExchange에서 사용할 수 있습니다.소개 Bigtincan Holdings LtdBigtincan Holdings Ltd (ASX:BTH) (OTCMKTS:BTGHF)는 세계 최고의 브랜드가 미래의 구매 경험을 촉진하도록 돕고 있습니다. 우리가 제공하는 모든 것은 스마트하고 유연하며 사람들과 브랜드가 사랑하는 고도로 개인화된 경험을 통해 고유한 비즈니스 프로세스에 쉽게 적응할 수 있도록 설계되었습니다. 우리는 기업이 매력적이고 개인화되고 가치를 제공하고 사람들을 자신 있게 최고의 결정으로 안내하는 브랜드 구매 경험을 제공할 수 있도록 지원하는 사명을 띠고 있습니다. Nike, Gains, Prudential 및 Starwood Hotels와 같은 혁신적인 회사는 Bigtincan을 신뢰하여 고객 대면 팀이 고객을 위한 구매 경험을 지능적으로 준비, 참여, 측정 및 지속적으로 개선할 수 있도록 지원합니다. Bigtincan에 대한 자세한 내용은 www.bigtincan.com을 방문하거나 Twitter에서 @bigtincan을 팔로우하십시오.