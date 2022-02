BetMakers는 NJ 독점 계약을 15년 기간으로 연장합니다.

Sydney, 2022년1월24일, AEST (ABN Newswire) - BetMakers Technology Group Ltd( ASX:BET )( OTCMKTS:TPBTF ) 이사회는 회사가 전액 출자한 자회사 BetMakers DNA Pty Ltd를 통해 Global Racing Network("GRN")로 거래되는 Monmouth Park 경마장 운영업체인 Darby Development LLC("Monmouth") 및 New Jersey Thoroughbred Horseman Association("NJTHA")과의 수정 및 수정된 고정 확률 및 데이터 배포 계약("계약").양 당사자는 BetMakers가 뉴저지에서 순종 경마에 대한 고정 배당률 베팅을 제공하고 관리하는 독점 공급자가 되는 기간을 초기 10년에서 15년의 새로운 계약 기간으로 연장하기로 합의했습니다.수정 및 재작성된 계약에 따라 추가 사항은 다음과 같습니다.- NJTHA는 GRN을 독점 대리인으로 지정하여 서면 계약을 체결함으로써 뉴저지 내에서 다음을 포함한 순종 경주에 대한 고정 확률 베팅(승리, 장소 및 쇼)의 행위 및 수락을 승인, 거부 또는 조건화했습니다. 뉴저지 순종 콘텐츠 또는 GRN이 결정한 조건에 따라 온라인 도박 운영자, 카지노 및 스포츠북이 뉴저지 외부에서 생성한 순종 콘텐츠(IHA에 따른 요구 사항에 따름) 및 GRN이 결정한 방식으로 해당 운영자와의 이러한 계약을 관리합니다.- NJTHA는 GRN이 승리, 장소 및 쇼 베팅에 대한 고정 확률 베팅을 제공하기 위해 제3자에게 순종 콘텐츠를 라이선스하고 배포할 수 있는 권한을 부여했습니다.- Monmouth Park(Darby)는 GRN을 New Jersey 내 고정 확률 베팅 제공을 위해 Monmouth Park의 순종 콘텐츠 독점 라이선스로 임명했습니다.- NJTHA는 라이브 뉴저지 순종 콘텐츠에 대한 뉴저지 내 고정 배당률 베팅 제공을 위해 GRN을 독점 라이선스 보유자로 지정했습니다.Darby Development LLC의 회장이자 CEO인 Dennis Drazin은 다음과 같이 말했습니다."뉴저지에서 순종 경주에 대한 고정 배당률 베팅을 도입하게 되어 매우 기쁩니다. 이제 2022년 3월부터 출시할 계획입니다. 또한 Monmouth Park 시즌 전에 온라인으로 제공되는 경주에 대한 고정 배당률 베팅의 시작을 계획했습니다. 경주는 2022년 5월 7일에 시작됩니다.""진행하고 고정 확률을 출시하는 단계에 도달하는 데 시간이 걸린다는 것을 이해하지만 뉴저지에서 서러브레드 경주의 이해 관계자가 보호될 뿐만 아니라 서러브레드 콘텐츠에 대한 고정 확률 베팅을 활용할 수 있는 최고의 기회를 제공하는 것이 중요했습니다. 계약의 일부로 BetMakers는 고정 배당률의 도입으로 기존 Pari-Mutuel 수익이 보존되도록 하는 조항을 포함했습니다.""이 과정을 통해 인내와 지침을 준 BetMakers 팀에 감사를 표하고 싶습니다. 앞으로 몇 년 동안 훌륭한 파트너십을 맺을 수 있기를 기대합니다.""BetMakers는 이미 Monmouth Park와 뉴저지의 Horsemen에 상당한 기여를 했으며 BetMakers는 경마를 최고로 만들기 위한 우리의 노력을 지원하는 강력한 장기 파트너로 보고 있습니다.""또한 이 과정 전반에 걸쳐 도움과 지도를 해주신 뉴저지 주지사, 주 입법부 및 주지사께 감사드립니다. 스포츠 베팅과 마찬가지로 규제 기관의 이러한 진보적 사고 덕분에 우리는 최고의 경마를 제공하기 위한 요구 사항을 파악할 수 있었습니다. 번창할 기회"BetMakers CEO Todd Buckingham은 다음과 같이 말했습니다."Monmouth Park의 Dennis Drazin과 그의 팀은 경마와 참가자에게 빠르게 성장하는 고정 배당률 스포츠 베팅 시장의 이점을 포착할 수 있는 모든 기회를 제공하도록 설계된 모델을 제공했습니다.""시작하게 된 것을 기쁘게 생각하며 Monmouth Park, NJ Thoroughbred Horsemens Association, NJ Racing Commission 및 NJ DGE 팀의 헌신에 감사드립니다. 우리는 이것이 Monmouth Park와 NJ DGE에 큰 성공이 될 것이라고 확신합니다. 뉴저지의 기병.""저는 뉴저지에서 경마에 대한 고정 배당률 베팅에 대해 합의된 모델이 경마의 지속 가능성에 대해 세계적으로 가장 좋은 모델이자 경마 기관, 저작권 보유자, Sportsbooks 운영자를 포함한 모든 참가자에게 가장 공정한 모델이라고 믿습니다. ""우리는 앞으로 몇 달 동안 사업자에게 수여할 것으로 예상되는 서브 라이선스 거래에 대해 시장을 업데이트하기를 기대합니다.""마지막으로 경주에서 가장 중요한 이해 관계자 중 한 명인 펀터(베터/핸디캡퍼)에게 새 제품을 제공할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 우리는 이 옵션의 선택이 상당한 규모의 새로운 청중에게 경마를 열 것이라고 믿으며 경주가 다른 주 및 관할 구역으로 확대되기를 기대합니다."BetMakers의 새로 임명된 북미 CEO Christian Stuart는 다음과 같이 말했습니다."미국에서 스포츠 고정 배당률 도입에 압도적으로 긍정적인 반응이 있었고, 경마 고정 배당률 베팅에도 비슷한 반응이 있을 거라 믿습니다."고정 확률과 베팅하는 사람을 위한 가격 설정의 확실성은 스포츠에 베팅하는 사람들의 새로운 청중을 끌어들였으며 경마의 경우도 마찬가지일 것으로 예상합니다."최근에 미국에서 중요한 역할을 하는 BetMakers에 합류하고 뉴저지에서 경마에 대한 고정 배당률 베팅을 위해 만들어진 모델을 이해함으로써 스포츠북이 고정 배당률 제안에 경주를 추가할 수 있는 좋은 기회를 제공한다고 믿습니다. 고객."스포츠북 운영자가 고객에게 제공하는 제품으로서의 경주는 이벤트의 빈도와 전달할 수 있는 마진 때문에 매우 중요한 내기 버티컬로 배치됩니다."저는 뉴저지에서 스포츠 이벤트에 대한 고정 배당률 베팅 붐을 보았고 고정 배당률 시장의 규모는 상당하고 성장하고 있습니다."경주에 대한 고정 배당률 베팅이 펀터들에게 어필하고 Sportsbooks에 매력적인 마진을 제공하도록 설정되어 있지만 뉴저지의 업계 이해 관계자 및 규제 기관과 함께 BetMakers의 접근 방식은 지속 가능하고 공정한 모델을 보장하기 위한 일류로 간주되었습니다. 다른 주의 청사진이 되어야 합니다."BetMakers, NJTHA 및 Darby Development LLC 간의 계약에 대한 이전 정보는 2020년 2월 5일, 2020년 7월 3일 및 2021년 5월 21일자 회사 발표를 참조하십시오.이전에 발표된 바와 같이 뉴저지는 공식적으로 경마 베팅을 합법화했습니다. 2021년 6월 21일 상원과 총회에서 만장일치로 통과한 후 뉴저지 주지사가 서명한 "경마에 대한 고정 배당률 베팅 승인" 법안에 대한 이전 정보는 2021년 8월 6일자 회사의 발표를 참조하십시오.소개 Betmakers Technology Group LtdBetmaker Technology Group Ltd (ASX:BET)(OTCMKTS:TPBTF)는 ASX에 상장된 지주 회사이며, 전액 출자한 다양한 자회사를 통해 도매 및 소매 시장에 온라인 도박 제품 및 서비스를 제공하는 글로벌 제공업체입니다. 회사는 소매 도박 사업을 운영하여 소비자에게 도박, 판타지 토너먼트 및 콘텐츠 제품 및 서비스를 제공합니다.