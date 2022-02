분기별 활동 보고서

Sydney, 2022년1월28일, AEST (ABN Newswire) - Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( FRA:3LM ) ( OTCMKTS:TGMGF )은 2021년 10월 1일부터 12월 31일까지의 활동에 대해 보고하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.하이라이트분기 중 - 2022 회계연도 2분기- Byron Dumpleton을 독립 비상임이사로 선임하고 Bill Guy를 전무이사로 선임하여 TGM 이사회 강화- 시장에서 Focus Minerals ( ASX:FML ) 주식 1,842,436주 매입- 금동아 Focus Minerals에 대한 시장외 인수 입찰 시작- Focus Minerals 자격 제안을 통해 Focus Mineral ( ASX:FMLNA ) 주식 1,343,395주에 청약- TGME 지하 프로젝트 시범 채굴 성공- 지하 샘플링은 현장에서 계속됩니다.- 진행을 허용하는 TGME 지하 프로젝트:o 새로 선언된 산림 자연 보호 구역에 대한 지속적인 채굴을 위해 산림 수산 환경부(DFFE)와 협상 진행 중o 2021년 12월 6일 공개 검토를 위해 제출된 TGME 지하 프로젝트에 대한 범위 지정 보고서 초안- TGME 지하 프로젝트 계획을 위한 최종 타당성 조사(DFS) 진행 중.포스트 쿼터- 업데이트된 예비타당성 조사에서 Rietfontein 광산 추가로 강화된 TGME 지하 프로젝트:o 약 6.82g/t Au에서 샘플링에서 결정된 Rietfontein 광석 등급o 107koz 표시 리소스 및 186koz 전달 추론 리소스로 구성된 293코즈 골드o 180ktpa 생산율에서 약 7.6년의 LoM- 2021년 정기총회 종료Theta 회장인 Mr Bill Guy는 다음과 같이 말했습니다: "Theta는 동종 금 개발업체인 Focus Minerals Limited ( ASX:FML )에 대한 시장외 입찰을 시작했습니다. 이사회는 FML에서 상당한 지분을 확보할 수 있다면 Theta 주주들에게 프리미엄 사전 생산 기회를 제공할 것이라고 믿습니다. 성공할 경우 이 프로세스는 Theta 주식 등록부의 주주 수를 늘리고 고급 골드 온스에 대한 Theta의 노출을 증가시킬 것입니다.Frankfort 및 Rietfontein PFS 포스트 분기의 시험 채굴 완료는 회사의 중요한 이정표였습니다. 시험 채굴은 채굴 방법에 대한 개념 증명이었습니다. Rietfontein PFS는 광산 인벤토리에 293코즈의 잠재적 금을 추가했습니다. Rietfontein Mine은 수개월 동안 진행 중이며 2022년 2분기에 완료될 것으로 예상되는 TMGE 지하 프로젝트를 위해 DFS에 추가될 것입니다."전체 분기 보고서를 보려면 다음을 방문하십시오.소개 Focus Minerals Ltd

With over 3.8Moz of Mineral Resource, Focus Minerals Limited (ASX:FML) has a highly strategic portfolio of assets across Australia's two leading gold producing districts – the Kalgoorlie/Coolgardie belt and Laverton – and the financial muscle to continue to unlock further potential for growth.

소개 Theta Gold Mines LimitedTheta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF)는 세계적으로 유명한 남아프리카 금광 지역에서 다양한 금 자산을 보유하고 있는 금 개발 회사입니다. 이러한 자산에는 이 지역의 다른 금 생산자에 비해 비용 이점을 제공하는 여러 지표면 및 지표면에 가까운 고급 금 프로젝트가 포함됩니다.Theta Gold Mines 핵심 프로젝트는 요하네스버그에서 도로로 북동쪽으로 약 370km, Nelspruit(음푸말랑가 주의 수도)에서 북쪽으로 95km 떨어진 음푸말랑가 주의 역사적인 금광 마을 순례자 쉼터 옆에 있습니다. 2011년부터 2015년까지 소규모 생산에 이어, 회사는 현재 TGME 공장의 승인된 공간 내에 새로운 금 처리 공장 건설과 Theta Open Pit 산화물 금광석 처리에 집중하고 있습니다. 인근 지표 및 지하 광산 및 전망은 향후 추가 평가될 것으로 예상됩니다.회사는 주로 얕은, 노천 또는 수정 진입 경암 광산을 기반으로 100Kozpa 이상의 견고한 생산 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 합니다. Theta Gold Mines는 6.7Moz 이상의 역사적 생산이 기록된 43개 이상의 역사적 광산과 접근 및 탐사할 수 있는 전망 지역에 접근할 수 있습니다.