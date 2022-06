참석자들은 제90회 PDAC를 위해 토론토에 온 것을 환영합니다.

Toronto, 2022년6월18일, AEST (ABN Newswire) - 세계 광물 탐사 및 광산업이 2020년 3월부터 캐나다 광업개발자협회(Prospectors and Developers Association of Canada)(PDAC) 최초의 대면 컨벤션을 위해 토론토로 돌아왔으며, 이는 해당 분야의 사업 복귀에 대한 갈증을 실제로 확인시켜준 것입니다.세계 최고의 연례 탐사 및 광산 행사인 PDAC 2022 컨벤션은 주요 행사에 대한 2년 이상의 불확실성 끝에 17,445명의 투자자, 분석가, 원주민 지도자, 광산 경영진, 지질학자, 정부 관리 및 학생을 환영했습니다.알렉스 PDAC 회장은 "세계 대부분의 지역과 마찬가지로 광물 탐사 및 광산업은 팬데믹 기간 동안 다양한 도전에 직면했지만 그 중요성과 회복력은 여전히 감탄할 만하다"며 "PDAC 2022 컨벤션에서 그 자부심을 마음껏 뽐냈다"고 말했다. 크리스토퍼, PDAC 2021을 완전한 온라인 행사로 만든 COVID-19 전염병에 대해 생각합니다."에너지는 형평성, 다양성 및 포용성, 원주민 참여, 중요한 광물, 세계가 저배출 미래를 실현하도록 돕는 데 있어 지속 가능성과 산업의 역할."이러한 초점을 지원하기 위해 컨벤션 개회식에 참석한 캐나다 천연자원부 장관 Jonathan Wilkinson은 캐나다의 주요 광물 전략을 알리는 토론 문서를 발표했습니다.Wilkinson은 "중요 광물은 세계가 녹색 및 디지털 경제로 전환함에 따라 캐나다에 엄청난 경제적 기회를 제공합니다. 우리 정부는 캐나다를 탐사에서 재활용에 이르기까지 주요 광물 분야에서 세계 리더로 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 말합니다.PDAC 2022 협약의 주요 내용은 다음과 같습니다.- 매혹적인 토론과 스탠딩 룸은 여러 프로그램에 걸쳐 만 붐빕니다.- 업계 최고 실적자 중 6명이 PDAC 2022 Award를 수상했습니다.- 개막식 참석 기록.- UNDRIP을 올바른 방법으로 탐색하는 세션을 포함하여 원주민 프로그램에서 높은 참석률과 참여 대화.- 상품, 광물 전망, 기술 및 새로운 발견에 대한 업계 전문가의 프레젠테이션을 특징으로 하는 확장된 기조 연설 프로그램.- 6월 14일 WiM의 연례 Mining for Diversity 리셉션 및 6월 15일 세계 여성 광업의 날 출범.- PDAC는 세계 경제 포럼(World Economic Forum)과 협력하여 제7차 연례 국제 광산 장관 회의(International Mines Ministers Summit, IMMS)를 주최하여 전 세계에서 광업을 담당하는 장관 20명을 모아 전 세계 배출량을 줄이는 데 있어 업계의 역할에 대해 논의했습니다.이제 흥분은 6월 28일부터 29일까지 온라인 PDAC 2022 컨벤션으로 바뀌며, 이곳에서 직접 대면 부분의 여러 세션과 많은 새롭고 관련성 있는 주제를 이용할 수 있습니다. 올 액세스 패스 소지자는 자동으로 보완 온라인 등록을 받습니다.일부 2022 참가자들은 6월의 따뜻한 날씨와 햇살에 대한 애정을 나눴습니다. 그러나 PDAC 2023의 전통적인 3월 날짜로 돌아가 업계 및 시장의 힘을 재편할 것입니다.소개 PDAC

PDAC는 719,000명의 직간접 고용을 지원하고 매년 캐나다 GDP에 1,060억 달러를 기여하는 산업인 광물 탐사 및 개발 커뮤니티의 주요 목소리입니다. 전 세계 6,000명 이상의 회원을 대표하는 PDAC의 업무는 경쟁력 있고 책임 있고 지속 가능한 광물 부문을 지원하는 데 중점을 두고 있습니다.