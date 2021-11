แอโนดความหนาแน่นพลังงานสูงขึ้น 30% ใน LiB

Perth, 25 เดือนพฤศจิกายน 2021 AEST (ABN Newswire) - Altech Chemicals Limited ( ASX:ATC ) ( FRA:A3Y ) มีความยินดีที่จะประกาศความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในเมืองเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียหลังจากทำงานที่ท้าทายมาเกือบ 12 เดือน ในที่สุด Altech ก็ได้ "ทำลายกำแพงซิลิคอน" และประสบความสำเร็จในการผลิตและทดสอบชุดวัสดุแอโนดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีความจุในการกักเก็บสูงขึ้น ~ 30% เมื่อเทียบกับวัสดุแอโนดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว Altech ประสบความสำเร็จในการรวมอนุภาคซิลิกอนที่ได้รับการบำบัดด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัท กับกราไฟท์เกรดแบตเตอรี่ปกติเพื่อผลิตอิเล็กโทรดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีกราไฟท์คอมโพสิต / ซิลิกอนแอโนด เมื่อได้รับพลังงาน วัสดุเหล่านี้จะมีความจุเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับวัสดุแอโนดแบบกราไฟท์ทั่วไป วัสดุดังกล่าวได้รับการทดสอบหลายครั้งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งรวมถึงรอบการชาร์จและการคายประจุ จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ อุปสรรคที่ยังไม่ได้แก้ไขก่อนหน้านี้สำหรับการใช้ซิลิคอนในแอโนดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ได้แก่ การบวมตัวของอนุภาคซิลิกอน รอบแรก - ความจุ - สูญเสียมากถึง 50%; และการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว ดูเหมือนว่าจะเอาชนะได้อย่างมากในระหว่างการทดสอบแบตเตอรี่กราไฟท์/ซิลิกอนแบบผสมของอัลเทคอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้ประกาศว่าขั้นตอนที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและลดต้นทุนคือการแนะนำซิลิคอนในแอโนดของแบตเตอรี่ เนื่องจากซิลิกอนมีความสามารถในการกักเก็บพลังงานประมาณ 10 เท่าเมื่อเทียบกับกราไฟท์ โลหะซิลิคอนถูกระบุว่าเป็นวัสดุแอโนดที่มีแนวโน้มมากที่สุดสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรุ่นต่อไป อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ซิลิคอนยังไม่สามารถนำมาใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเชิงพาณิชย์ได้เนื่องจากมีข้อบกพร่องที่สำคัญสองประการ ประการแรก อนุภาคซิลิกอนขยายตัวได้ถึง 300% ในปริมาตรระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่ ทำให้อนุภาคบวม แตกหัก และในที่สุดแบตเตอรี่ขัดข้อง ความท้าทายประการที่สองคือซิลิคอนจะปิดการใช้งานลิเธียมไอออนในแบตเตอรี่ในสัดส่วนที่สูง ลิเธียมไอออนถูกทำให้ไม่ทำงานโดยซิลิคอน ทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงทันที อุตสาหกรรมได้แข่งขันกันเพื่อทำลายกำแพงซิลิกอนเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนเกมของ Altech ได้แสดงให้เห็นว่าอนุภาคซิลิกอนสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหาการซีดจางของความจุที่เกิดจากทั้งปัญหาการบวมตัวและการสูญเสียความจุรอบแรก หลังจากเกือบ 12 เดือนของการวิจัย พัฒนา และทดลองอย่างกว้างขวางที่ห้องปฏิบัติการในเมืองเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ทีมวิจัยและพัฒนาของ Altech ที่นำโดย Dr Jingyuan Liu ได้แก้ปัญหาซิลิคอนในที่สุดในการทดสอบหลายชุด วัสดุขั้วบวกของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Altech มีความจุพลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ ~430 mAh/g เมื่อเทียบกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนปกติที่ประมาณ 330 mAh/g ซึ่งสูงกว่า 30% ที่สำคัญ แบตเตอรี่อัลเทคมีความเสถียรและประสิทธิภาพในการปั่นจักรยานที่ดีIggy Tan กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า "ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้เป็นเพียงความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับ Altech เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยทั่วไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคำแถลงต่อสาธารณะปี 2020 โดย Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ ซึ่งกล่าวว่าเป้าหมายของบริษัท คือการเพิ่มปริมาณของซิลิกอนในแบตเตอรี่เพื่อให้บรรลุการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในความหนาแน่นของพลังงานและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีความจุพลังงานสูงขึ้น 30% จะแปลไม่เพียงเพื่อประโยชน์ด้านต้นทุนที่สำคัญเท่านั้น ระยะที่ 2 ของโครงการวิจัยและพัฒนาตามแผนของ Altech จะทำให้บริษัทพยายามปรับปรุงโดยเพิ่มพลังงาน 30% และอาจรวมถึงการประกอบโรงงานนำร่องเพื่อผลิตวัสดุคอมโพสิตในปริมาณที่มากขึ้น เทคโนโลยีของบริษัท Altech Industries Germany GmbH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 75% ได้เริ่มการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างแล้ว ของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาด 10,000 tpa ในเมืองแซกโซนี ประเทศเยอรมนี เพื่อให้บริการแก่ตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในยุโรปที่กำลังเติบโต"บทสัมภาษณ์กับกรรมการผู้จัดการ Iggy Tan ที่อธิบายถึงการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นสำหรับ Altech สามารถดูได้จากเว็บไซต์ Altech Chemicalsเกี่ยวกับ Altech Chemicals Ltd

