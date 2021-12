ลงนามในข้อตกลงการจัดหาก๊าซ NT ฉบับใหม่สูงสุด 3.15 PJs

Brisbane, 29 เดือนพฤศจิกายน 2021 AEST (ABN Newswire) - Central Petroleum Limited ( ASX:CTP ) ( FRA:C9J ) ( OTCMKTS:CNPTF ) ผ่านทางบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงนามในสัญญาการจัดหาก๊าซ ("GSA") ฉบับใหม่ โดยสามารถจัดหาก๊าซได้มากถึง 3.15 Petajoules (PJs) ให้กับ the Northern Territory's Power and Water Corporation ("PWC") ผ่าน GSA แบบ back-to-back กับ Macquarie Mereenie Pty Limited ("MM")ก๊าซของ Central จะถูกรวมเข้ากับแหล่งจ่ายก๊าซ Mereenie ที่มีอยู่ซึ่งเป็นเจ้าของโดย MM, NZOG Mereenie Pty Ltd ("NZOG") และ Cue Mereenie Pty Ltd ("Cue") เพื่อจัดหา PJ ทั้งหมด 12.6 PJ ให้กับ PWCก๊าซดังกล่าวจะจัดส่งให้เป็นระยะเวลาสี่ปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยเริ่มจำหน่ายส่วนหนึ่งของการผลิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งเผยแพร่ทางออนไลน์หลังจากแคมเปญการพัฒนา Mereenie ปี 2564GSA มีไว้สำหรับการจัดหาก๊าซที่มั่นคง โดยมีข้อกำหนดการรับหรือจ่าย และราคาคงที่ซึ่งขึ้นอยู่กับการเพิ่ม CPI ประจำปีการกำหนดราคาสะท้อนถึงสภาวะตลาดที่แข็งแกร่งและคาดว่าจะปรับปรุงราคาก๊าซพอร์ตโฟลิโอนอกพื้นที่เฉลี่ยที่รับรู้โดยเฉลี่ยของ Central ในอีก 4 ปีข้างหน้าข้อตกลงการจัดหาก๊าซใหม่Central ประกาศในวันนี้ว่า GSA ใหม่ได้ดำเนินการกับ MM แล้วสำหรับปริมาณก๊าซ "บริษัท" สูงสุดถึง 3.15 PJs ตลอดสี่ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 GSA มีไว้สำหรับการจัดหาก๊าซที่มั่นคง โดยมีข้อกำหนดการรับหรือจ่ายและราคาคงที่ ขึ้นอยู่กับการเพิ่ม CPI ประจำปี GSA ทำการค้าส่วนหนึ่งของการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งนำมาสู่ระบบออนไลน์หลังจากแคมเปญการพัฒนา Mereenie ปี 2021 ซึ่งมีการเจาะหลุมผลิตใหม่ 2 แห่งและอีก 4 หลุมที่มีอยู่แล้วเสร็จอีกครั้งก๊าซที่จ่ายภายใต้ GSA จะถูกรวมเข้ากับแหล่งจ่ายก๊าซ Mereenie ที่มีอยู่จาก MM, NZOG และ Cue เพื่อส่งมอบ PJs ทั้งหมด 12.6 PJs ไปยัง PWC ตลอดระยะเวลาสี่ปีGSA ได้รับการจัดโครงสร้างเป็น GSA แบบ back-to-back ที่วางตลาดแยกต่างหาก โดยมี MM เพื่อรองรับ GSA หลัก ซึ่งได้รับการป้อนก่อนระหว่าง MM และ PWC ในฐานะลูกค้าปลายทางCentral ตั้งตารอที่จะได้รับอนุญาตทางการตลาดร่วมกันโดย ACCC ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาปริมาณมากขึ้นจากเขต Mereenieการกำหนดราคานอกภาคสนามภายใต้ GSA สะท้อนถึงสภาวะตลาดที่แข็งแกร่ง และคาดว่าจะมีผลกระทบในทางบวกต่อราคาก๊าซในพอร์ตเฉลี่ยของ Central ในช่วง 4 ปีข้างหน้า ไม่จำเป็นต้องมีการขนส่งก๊าซภายใต้ GSA เนื่องจาก Central จะส่งก๊าซโดยตรงไปยังท่อส่งก๊าซ Amadeus จากจุดส่งก๊าซ Mereenie หรือ Palm ValleyCentral ยังคงทำการตลาดเพิ่มเติมเพื่อขายตั้งแต่ปี 2022เกี่ยวกับ Central Petroleum LimitedCentral Petroleum Limited (Central) เป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซของออสเตรเลียที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ASX (ASX:CTP) ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี ในประวัติศาสตร์โดยย่อของเรา Central ได้เติบโตจนกลายเป็นผู้ผลิตก๊าซบนบกรายใหญ่ที่สุดใน Northern Territory (NT) โดยจัดหาลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้จัดจำหน่ายก๊าซอาวุโสใน NT และตลาดชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียในวงกว้างCentral อยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นผู้จัดหาพลังงานในประเทศรายใหญ่ โดยมีแผนการสำรวจและการพัฒนาในอาคารชุดพักอาศัยขนาด 180,000 ตารางกิโลเมตรในรัฐควีนส์แลนด์และนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ซึ่งรวมถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักกันดีของออสเตรเลีย Central ยังได้เสร็จสิ้น MoU กับ Australian Gas Infrastructure Group (AGIG) เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอ Amadeus ไปยัง Moomba Gas Pipeline ไปสู่การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายนอกจากนี้เรายังพยายามพัฒนาโครงการ Range gas ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่ง CSG ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในอ่างสุราษฏร์ รัฐควีนส์แลนด์ด้วยทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้น 2C ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 135 PJ (สุทธิถึงส่วนกลาง)