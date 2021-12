รายงานการขุดเจาะระหว่างกาล Beetaloo

Sydney, 1 เดือนธันวาคม 2021 AEST (ABN Newswire) - Empire Energy Group Ltd ( ASX:EEG ) ( OTCMKTS:EEGUF ) รายงานว่าการขุดเจาะส่วนแนวตั้ง Carpentaria-2 โดย Silver City Rig 40 ได้เสร็จสิ้นลงอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจนถึงความลึกรวม 1,835 เมตรบ่อน้ำดังกล่าวได้พบกับชั้นหินก๊าซที่อุดมด้วยของเหลวหนาทั่วทั้งโซนจ่ายของการก่อตัวของ Velkerri Formation สี่แบบที่มีการแสดงก๊าซที่รุนแรงทั่วทั้งรูปแบบเป้าหมายและเลือดออกจากก๊าซที่มีชีวิตจากตัวอย่างหลักการตีความบันทึกอย่างดีบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในความหนาและลักษณะของหินของเป้าหมายหินดินดานที่เรียงซ้อนกันสี่ชั้นกับตำแหน่ง Carpentaria-1หินดินดานเป้าหมายอยู่ลึกกว่า Carpentaria-1 ~240 เมตร ซึ่งสอดคล้องกับการตีความคลื่นไหวสะเทือนก่อนการเจาะการเพิ่มคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2D ใน EP187 เสร็จสมบูรณ์อย่างปลอดภัยด้วยการประมวลผลและการตีความที่จะเริ่มในเร็วๆ นี้เอ็มไพร์ได้เริ่มเจาะส่วนแนวนอน Carpentaria-2H โดยมุ่งเป้าไปที่หินดินดาน Velkerri B ระดับกลางNetherland, Sewell และ Associates จะจัดเตรียมรายงานทรัพยากรอิสระที่ได้รับการปรับปรุง โดยจะรวมผลลัพธ์ของบันทึก Carpentaria-2 และข้อมูลหลักไว้ความเห็นจากกรรมการผู้จัดการ Alex Underwood: "ทีมผู้บริหารของ Empire รู้สึกยินดีกับผลลัพธ์ชั่วคราวของการประเมินการเจาะและการก่อตัวของส่วนแนวตั้ง Carpentaria-2 ผลลัพธ์ที่ได้ช่วยเสริมการสร้างแบบจำลองของเราให้มีความต่อเนื่องที่แข็งแกร่งของหินดานเป้าหมายที่อุดมไปด้วยของเหลวของ Velkerri ด้วยการจับคู่ที่แข็งแกร่ง ด้วยตำแหน่ง Carpentaria-1 ที่อยู่ห่างออกไป 11 กม. แม้ว่าจะมีความลึก 240 ม. ที่ Carpentaria-2 ความลึกที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะรองรับอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ยังคงความได้เปรียบด้านต้นทุนเหนือการขุดเจาะที่ลึกกว่านั้น เพิ่มมุมมองของเราว่าอาจมีอัตราการผลิตที่แข็งแกร่งเมื่อเราเริ่มการทดสอบการไหล เราได้เริ่มเจาะส่วนแนวนอนของ Carpentaria-2H ซึ่งเป็นบ่อน้ำแนวนอนแห่งแรกของเราที่กำหนดเป้าหมายไปที่หินดินดาน Velkerri B ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดในการผลิตก๊าซของ การก่อตัวของเป้าหมายสี่รูปแบบในการทดสอบการไหลในแนวดิ่งของ Carpentaria-1 กิจกรรมมีความแข็งแกร่งทั่วทั้งแอ่ง แหล่งกำเนิดและ เมื่อเร็วๆ นี้ พันธมิตรร่วมทุน Falcon Oil and Gas รายงานผลที่น่ายินดีใน Velkerri-76 ของพวกเขาโดยมุ่งเป้าไปที่หน้าต่างก๊าซที่อุดมไปด้วยของเหลวชนิดเดียวกันของหินดินดาน Velkerri ที่มีอยู่ใน EP187 Santos และหุ้นส่วนร่วมทุน Tamboran เพิ่งเสร็จสิ้นการขุดเจาะหลุมแนวนอนสองหลุมในบล็อกที่อยู่ติดกับ EP187 และเริ่มมีการกระตุ้นการแตกหัก โดยคาดว่าจะมีผลการทดสอบการไหลเบื้องต้นภายในสิ้นปี 2564 การเปิดตัวแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซแห่งชาติของรัฐบาลกลางและ กรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซแห่งอนาคตแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของลุ่มน้ำบีตาลูในการให้ความมั่นคงด้านพลังงานแก่ออสเตรเลียในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า"Carpentaria-2 สรุปการเจาะแนวตั้งการบันทึกลงหลุมได้ยืนยันว่าความลึกและความหนาของชั้นหินชั้นแนวตั้งของ Carpentaria-2 เป็นไปตามแบบจำลองMudlogs แสดงค่าก๊าซที่อ่านได้สูงและค่าโครมาโตกราฟีของแก๊สบ่งชี้ถึงองค์ประกอบของก๊าซเปียกที่สอดคล้องกับหลุมแนวตั้ง Carpentaria-1 ที่อยู่ห่างออกไป 11 กม.โปรแกรมการต่อสายที่กว้างขวางประสบความสำเร็จในการรัน ซึ่งรวมถึงแกนข้างผนังแบบหมุน 50 คอร์ ซึ่งถูกส่งไปยัง WD von Gonten and Co สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ ก๊าซถูกตรวจพบเลือดออกจากตัวอย่างแกนด้านข้างที่จุ่มลงในน้ำเมื่อไปถึงพื้นผิว ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับผลผลิตของหินดินดานเป้าหมาย วิดีโอของการสังเกตนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Empireอัตราการเจาะเจาะเป็นอัตราที่เร็วที่สุดที่พบในลุ่มน้ำย่อย Beetaloo จนถึงปัจจุบัน โดยมีการใช้ดอกสว่านเพียงดอกเดียวในแต่ละส่วน สิ่งนี้เป็นลางดีสำหรับความเร็วการขุดเจาะที่คาดหวังและต้นทุนในสถานการณ์การพัฒนาในอนาคตข้อมูลบันทึกและข้อมูลหลักที่รวบรวมระหว่างการประเมินการก่อตัวจะได้รับการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของ Empire ตามด้วยการประเมินทรัพยากรอิสระที่ได้รับการปรับปรุงโดย Netherland, Sewell และ Associates เราคาดว่าจะแบ่งปันผลการประเมินของพวกเขาในไตรมาสที่ 1 ปี 2565Carpentaria-2H การเลือกเป้าหมายแนวนอนตอนนี้เอ็มไพร์จะเจาะส่วนแนวนอนของ Carpentaria-2H โดยกำหนดเป้าหมายไปที่ Velkerri B Shale ระดับกลางโซนเป้าหมายหินดินดาน Velkerri ทั้งสี่แห่งที่คาดหวัง คือชั้นหิน Velkerri A, Intra A/B, B และ C ผลิตก๊าซสู่พื้นผิวในระหว่างการทดสอบการไหลในแนวตั้งของหลุม Carpentaria-1B Shale ให้สัดส่วนสูงสุดของการผลิตก๊าซในระหว่างการทดสอบการไหล และมีส่วนสนับสนุนของการไหลย้อนกลับที่ค่อนข้างต่ำความสม่ำเสมอของชั้นหินระหว่าง Carpentaria-1 และ Carpentaria-2H รวมกับความลึกที่เพิ่มขึ้น ทำให้ทีมเทคนิคของ Empire มีความมั่นใจในการเลือก B Shale เป็นเป้าหมายแรกของการเจาะประเมินแนวนอนหลังจากการขุดเจาะ ปลอก และประสานส่วนแนวนอนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า Empire จะระงับบ่อน้ำในช่วงฤดูฝนการเตรียมการสำหรับการกระตุ้นการแตกหักและการทดสอบการไหลของส่วนแนวนอนจะดำเนินการในช่วงฤดูฝน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการใหม่ได้ในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2022 Empire จะอัปเดตผู้ถือหุ้นเมื่อขั้นตอนการขุดเจาะในแนวนอนดำเนินไป*หากต้องการดูตารางและตัวเลขกรุณาเยี่ยมชม:https://abnnewswire.net/lnk/75FKYAEHเกี่ยวกับ Empire Energy Group LtdEmpire Energy (ASX:EEG) (OTCMKTS:EEGUF) ครอบครองพื้นที่กว่า 14.5 ล้านเอเคอร์ของตึกแถวสำหรับการสำรวจที่มีแนวโน้มสูงในลุ่มน้ำ McArthur และ Beetaloo ทางตอนเหนือ งานที่ทำโดยบริษัทตั้งแต่ปี 2010 แสดงให้เห็นว่ารางน้ำทางทิศตะวันออกของลุ่มน้ำ McArthur ซึ่งบริษัทถือครองอยู่ 80% มีศักยภาพของไฮโดรคาร์บอนทั้งแบบธรรมดาและไม่เป็นทางการอย่างมาก ลุ่มน้ำย่อยบีตาลู ซึ่งเอ็มไพร์ดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้ประเมินปริมาณไฮโดรคาร์บอนระดับโลกอย่างอิสระ โดยที่กิจกรรมทางอุตสาหกรรมกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อประเมินการค้นพบที่สำคัญของผู้ประกอบการน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ของออสเตรเลียแล้วEmpire Energy เป็นผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมดาที่มีประสบการณ์และมีการดำเนินงานในภูมิภาคแอปพาเลเชีย (นิวยอร์กและเพนซิลเวเนีย) Empire ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและผลิตน้ำมันและก๊าซตั้งแต่ปี 2549