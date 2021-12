ผลการขุดเจาะ Advance Authier Project

Sydney, 1 เดือนธันวาคม 2021 AEST (ABN Newswire) - ผู้ผลิตลิเธียมที่เกิดใหม่ Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( FRA:DML ) ( OTCMKTS:SYAXF ) เสร็จสิ้นโครงการขุดเจาะใหม่ที่โครงการ Authier Lithium โดยผลลัพธ์ที่ได้ช่วยเสริมความมั่นใจของบริษัทในด้านคุณภาพของฐานทรัพยากรลิเธียมที่ โครงการควิเบกไฮไลท์- เจาะรูแล้วเสร็จ 25 รูที่ Authier Lithium Project, Quebec พร้อมผลลัพธ์รวมถึง 9m @ 1.46% Li2O; การทำให้เป็นแร่ลิเธียมเพกมาไทต์ที่ระบุทางตะวันตกของทรัพยากรและพื้นที่การขุดที่วางแผนไว้- หลุมติดตามผลเพิ่มเติมอีก 3 หลุมที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อเติมแร่ธาตุใหม่ โดยอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ- การขุดเจาะสร้างความมั่นใจในคุณภาพและศักยภาพในการขยายฐานทรัพยากรลิเธียมที่ Authier- Sayona เลื่อนขั้นเป็น MSCI Global Small Cap Index ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสถาบันทั่วโลกตระหนักรู้ท่ามกลางความต้องการลิเธียมในอเมริกาเหนือที่เพิ่มขึ้นโครงการเจาะเพชรขนาด 25 หลุม 3,908 ม. ได้ดำเนินการแล้ว โดยได้รับผลจาก 22 หลุมแรกที่ได้รับ การขุดเจาะดำเนินการโดย Les Forages Pikogan สมาชิกของชุมชน Algonquin Abitibiwinni ของ Pikogan (First Nation Abitibiwinni) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Sayona ต่อชุมชน First Nationsหลุมเจาะ AL-21-14 ซึ่งอยู่ห่างจากทรัพยากร Authier ไปทางตะวันตก 250 ม. และหลุมเปิดที่มีศักยภาพ ส่งคืน spodumene pegmatites ที่วิเคราะห์ 9m @ 1.46% Li2O จากความลึก 144.9m หลุมเพิ่มเติมอีก 3 หลุมได้เสร็จสิ้นลงเพื่อเติมเต็มพื้นที่ใหม่ของการทำให้เป็นแร่ โดยอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบBrett Lynch กรรมการผู้จัดการของ Sayona กล่าวต้อนรับผลลัพธ์: "เราได้รับกำลังใจจากการขุดเจาะรอบล่าสุดที่ Authier ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขยายทรัพยากรเพิ่มเติมในโครงการสำคัญนี้"ด้วยการขุดเจาะสำรวจเพิ่มเติมที่วางแผนไว้ในโครงการควิเบกของเราในปีหน้า เราตั้งตารอที่จะเพิ่มฐานสินทรัพย์ลิเธียมของเราเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เร่งตัวขึ้นในอเมริกาเหนือ"แคมเปญการขุดเจาะระยะแรกที่เสร็จสมบูรณ์ในปี 2564 ที่ Authier มีจำนวนทั้งสิ้น 25 รูสำหรับ 3,990 ล้าน โดยมีเป้าหมายการเจาะ 5 พื้นที่ ปลอกคอเจาะแสดงอยู่ในรูปด้านล่าง และจุดสกัดลิเธียมที่มีรายละเอียดในตารางที่ 1*ที่เป้าหมาย Authier Footwall Dyke รู AL-21-001 ถึง AL-21-008 ถูกเจาะเพื่อทดสอบเพ็กมาไทต์ที่วางเท้าซึ่งอยู่ภายใต้พื้นที่ทรัพยากร รูเหล่านี้เจาะทะลุซองทรัพยากร ตัดกับการทำให้เป็นแร่ตามที่คาดหวังไว้ภายในเขื่อน Authier หลัก แต่ระบุเพียงเพ็กมาไทต์ที่พัฒนาอย่างอ่อนแอหรือขาดหายไปในตำแหน่งฟุตวอลล์เป้าหมายที่เป้าหมาย Authier North สามหลุมที่ประกอบด้วย AL-21-010 ถึง AL-21-012 เสร็จสมบูรณ์และตัดกันเพ็กมาไทต์ด้วยการสกัดกั้นแร่สูงสุด 2.5m @ 0.66% Li2O จากความลึก 83.1m ที่หลุม AL-21- 011. แม้ว่าเกรดจะต่ำ แต่ผลลัพธ์นี้เป็นหลักฐานแรกของเพ็กมาไทต์ที่มีแร่ธาตุลิเธียมในพื้นที่ของการเช่า ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ทรัพยากรไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 200 ม. และต้องมีการขุดเจาะเพิ่มเติมเพื่อติดตามผลการเจาะสี่หลุมตามแผนเพื่อทดสอบส่วนขยายทางทิศตะวันตกของเพ็กมาไทต์เหนือถูกเลื่อนออกไปเป็นฤดูหนาวเนื่องจากปัญหาการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับสภาพเปียกหลุม AL-21-14 ตั้งอยู่ทางตะวันตกของหลุมเปิด Authier 250 ม. ส่งคืนสโพดูมีนเพกมาไทต์ที่วิเคราะห์ 9 ม. @ 1.46% Li2O จากความลึก 144 ม. หลุมเพิ่มเติมสามหลุม AL-21-023 ถึง AL-21-025 ถูกสร้างเสร็จในเวลาต่อมาเพื่อเติมเต็มพื้นที่ใหม่ของการทำให้เป็นแร่ ผลการทดสอบสำหรับหลุมเติมเหล่านี้อยู่ระหว่างรอดำเนินการสังเกตระหว่างการตัดไม้ว่าสปอดูมีนเพกมาไทต์ถูกระบุในแกนสว่านสองตัว (ดูตารางที่ 1*) การทำให้เป็นแร่ใน AL-21-014 มีกำลังใจเนื่องจากเป็นแร่แรกที่ระบุทางตะวันตกของ Beaver Fault ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีแนวโน้มทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งแบ่งส่วนและแทนที่พื้นที่ทรัพยากรทางตะวันตกเมื่อได้รับผลลัพธ์ทั้งหมดแล้ว จะมีการวางแผนการขุดเจาะเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าสามารถระบุการเกิดแร่ที่สม่ำเสมอสำหรับการประเมินทรัพยากรได้หรือไม่ทางด้านตะวันออกของทรัพยากร หลุม AL-21-17 และ AL-21-018 ตัดกับเขื่อนเพ็กมาไทต์หลักที่มีความหนาสูงสุด 40 ม. สิ่งเหล่านี้ส่งคืนผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่ 3.4m @ 1.02% Li2O จากความลึก 37.9m ที่หลุม AL-21-017 ซึ่งบ่งชี้ว่าเพ็กมาไทต์ที่มีแร่ธาตุที่แคบกว่าที่ระดับตื้นไปทางตะวันออกของหลุมเปิดที่วางแผนไว้หลุม AL-21-019 ถึง AL-21-022 ที่เป้าหมาย Far West และ Far North ไม่ได้ตัดกันการเกิดแร่ที่มีนัยสำคัญใดๆงานเพิ่มเติมการขุดเจาะติดตามที่ Authier จะมีการวางแผนหลังจากได้รับผลการทดสอบ โดยมีงานสำคัญ ได้แก่:- อัปเดตประมาณการทรัพยากร- อัปเดตการศึกษาความเป็นไปได้ขั้นสุดท้าย และ- การบูรณาการข้อมูลใหม่กับฮับลิเธียม Sayonaes Abitibiงานเพิ่มเติมที่วางแผนไว้ที่ Authier จะเพิ่มการสำรวจที่วางแผนไว้สำหรับปีหน้าที่โครงการลิเธียมอื่นๆ ของบริษัทในควิเบก ซึ่งรวมถึงโครงการ Moblan และโครงการลิเธียมในอเมริกาเหนือที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการไปเมื่อเร็วๆ นี้โปรโมชั่นสู่ MSCI Global Small Cap IndexMSCI Inc. ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐฯ ได้ประกาศเลื่อนชั้นของ Sayona เป็นดัชนี MSCI Global Small Cap ซึ่งมีผลปิดกิจการในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564โปรโมชั่นดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของมูลค่าตลาดของ Sayona จากความสำเร็จในการขยายธุรกิจของบริษัทในควิเบกเพื่อสร้างฐานสินทรัพย์ลิเธียมชั้นนำในอเมริกาเหนือดัชนี MSCI World Small Cap (ดอลลาร์สหรัฐ) รวบรวมตัวแทนขนาดเล็กในตลาดที่พัฒนาแล้ว 23 แห่ง ซึ่งรวมถึงออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในยุโรปด้วยองค์ประกอบ 4,419 รายการ ณ เดือนตุลาคม 2564 ดัชนีครอบคลุมประมาณ 14% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับแบบลอยตัวฟรีในแต่ละประเทศการรวมของ Sayona ในดัชนีคาดว่าจะกระตุ้นความสนใจเพิ่มเติมจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนจากอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย*หากต้องการดูตารางและตัวเลขกรุณาเยี่ยมชม:https://abnnewswire.net/lnk/UADWT2Y2เกี่ยวกับ Sayona Mining LtdSayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) เป็นบริษัทในออสเตรเลียที่จดทะเบียนใน ASX (SYA) ที่มุ่งเน้นการจัดหาและพัฒนาวัตถุดิบที่จำเป็นในการสร้างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับใช้ในภาคส่วนเทคโนโลยีสีเขียวและใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว . บริษัทมีโครงการลิเธียมในควิเบก แคนาดา และในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกรุณาเยี่ยมชมเราได้ที่ www.sayonamining.com.au