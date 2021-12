NGen รองรับความสามารถในการพัฒนาวัสดุแบตเตอรี่

Brisbane, 8 เดือนธันวาคม 2021 AEST (ABN Newswire) - NOVONIX Limited ( ASX:NVX ) ( FRA:GC3 ) ( OTCMKTS:NVNXF ) ยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้รับเงินจำนวน 1.675 ล้านดอลลาร์แคนาดาจาก NGen เพื่อมีบทบาทสำคัญในการสร้างซัพพลายเชนวัสดุแบตเตอรี่ของแคนาดาNext Generation Manufacturing Canada (NGen) ซึ่งเป็นองค์กรที่นำโดยอุตสาหกรรมซึ่งอยู่เบื้องหลัง Advanced Manufacturing Supercluster ของแคนาดา ได้ประกาศเงินทุนจำนวน 1.675 ล้านดอลลาร์แคนาดา เพื่อนำไปลงทุนเกือบ 18 ล้านดอลลาร์ในสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ และบุคลากร นำโดย NOVONIX Battery Technology Solutions Inc. เพื่อพัฒนา ศูนย์พัฒนาและผลิตวัสดุแบตเตอรี่ชั้นนำของโลกNOVONIX Battery Technology Solutions ก่อตั้งขึ้นโดยผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มวิจัยของ Dr. Jeff Dahn ที่มหาวิทยาลัย Dalhousie และเชี่ยวชาญด้านการวิจัยแบตเตอรี่ การทดสอบเซลล์ และการพัฒนาวัสดุ ร่วมกับพันธมิตร Well Engineered Inc. NOVONIX จะสร้างโรงงานอันล้ำสมัยในเมืองดาร์ทเมาท์ รัฐโนวาสโกเชีย เพื่อพัฒนาความสามารถของวัสดุแบตเตอรี่ระดับโลกต่อไป โครงการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่ขั้นตอนการผลิตที่เรียบง่าย ลดต้นทุนโดยรวม และลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมของการผลิตแคโทดโรงงานแห่งใหม่นี้จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างห่วงโซ่อุปทานวัสดุแบตเตอรี่ของแคนาดา โดยจะจำกัดการพึ่งพาเอเชียในปัจจุบัน และใช้ประโยชน์จากการเติบโตอย่างมากในภาคส่วนนี้ ซึ่งเกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและการจัดเก็บพลังงานจากโครงข่ายJayson Myers ซีอีโอของ NGen กล่าวว่า "เทคโนโลยีที่พัฒนาโดย NOVONIX นั้นกำลังพลิกโฉม และบริษัทได้ให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญต่อการเติบโตแล้ว "การระดมทุนของ NGen ช่วยให้ NOVONIX สามารถเพิ่มขอบเขตโครงการและดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นำพันธมิตรเข้ามาและขยายระบบนิเวศการผลิตขั้นสูงเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวทั่วโลกสู่ความยั่งยืน"โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มด้านการผลิตขั้นสูงที่ได้รับทุน NGen ภายใต้โครงการ Innovation Supercluster Initiative ของแคนาดา จนถึงปัจจุบัน NGen ได้อนุมัติการลงทุนมูลค่า 209 ล้านดอลลาร์แคนาดาใน 135 โครงการ โดยใช้ประโยชน์จากการใช้จ่ายด้านนวัตกรรมใหม่ทั้งหมด 515 ล้านดอลลาร์แคนาดา NGen ยังคงลงทุนในโครงการความร่วมมือด้านการผลิตและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทิ้งมรดกที่ยั่งยืนให้กับระบบนิเวศการผลิตขั้นสูงของแคนาดาเกี่ยวกับ NGen - Next Generation Manufacturing CanadaNGen เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่ม Advanced Manufacturing Supercluster ของแคนาดา หน้าที่ของมันคือช่วยสร้างความสามารถในการผลิตขั้นสูงชั้นนำของโลกในแคนาดาเพื่อประโยชน์ของชาวแคนาดา NGen ทำงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในหมู่สมาชิกของผู้ผลิต บริษัทเทคโนโลยี ศูนย์นวัตกรรม และนักวิจัยมากกว่า 4,300 ราย และให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและธุรกิจแก่โครงการริเริ่มที่นำโดยอุตสาหกรรมซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา ประยุกต์ใช้ หรือขยายโซลูชันการผลิตแบบพลิกโฉมในแคนาดา เพื่อการค้าในตลาดโลกเกี่ยวกับ NOVONIX Ltd

NOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) เป็นผู้พัฒนาและซัพพลายเออร์วัสดุ อุปกรณ์ และบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลก โดยมีการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และมีการขายใน มากกว่า 14 ประเทศ ภารกิจของ NOVONIX คือการสนับสนุนการปรับใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลกเพื่ออนาคตพลังงานที่สะอาดกว่า