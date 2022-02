BET แต่งตั้งผู้นำอุตสาหกรรมเกมเป็น CEO อเมริกาเหนือ

Sydney, 20 เดือนมกราคม 2022 AEST (ABN Newswire) - คณะกรรมการ BetMakers Technology Group Ltd ( ASX:BET ) ( OTCMKTS:TPBTF ) มีความยินดีที่จะประกาศการแต่งตั้ง Christian Stuart ในบทบาทสำคัญของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอเมริกาเหนือในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา Christian เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเกมในสหรัฐอเมริกา โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงกับ Caesars Entertainment Inc. บริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในบทบาทก่อนหน้าของ Christian ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ SVP Business Development of Caesars Digital, Head of Caesars Sports และ เกมออนไลน์ที่เขาดูแลการขยายตัวของการเดิมพันกีฬา การเล่นเกมออนไลน์และโป๊กเกอร์ และ EVP Gaming และ Interactive Entertainmentคริสเตียนมีประสบการณ์การเล่นเกมทั้งในและต่างประเทศในหลายสาขาวิชา เขามีความเชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้นำในการพัฒนากลยุทธ์การเล่นเกมระดับโลก การจัดการการปฏิบัติงานของผู้บริหาร การอำนวยความสะดวกในการควบรวมและซื้อกิจการขนาดใหญ่ และสร้างแผนกเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬาBetMakers ตั้งตารอที่ Christian จะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การเล่นเกมที่สำคัญของเขามาสู่บทบาทสำคัญระดับโลกที่บริษัทนี้ในฐานะ CEO ของอเมริกาเหนือ Christian จะรายงานตรงต่อ Todd Buckingham CEO และกรรมการผู้จัดการกลุ่ม BetMakers โดยตรง ซึ่งให้ความเห็นว่า:"เราได้ลงทุนอย่างหนักในตลาดสหรัฐในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกันก็สร้างทีมผู้บริหารที่มุ่งเน้นสหรัฐฯ ในฐานะที่เป็นก้าวต่อไปในความพยายามเหล่านี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ Christian เข้าร่วมทีมผู้นำของ BetMakers เป็น CEO จากประสบการณ์การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเกมของสหรัฐฯ อเมริกาเหนือ อเมริกาเหนือเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับบริษัทของเราซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากการขยายตัวของการเดิมพันกีฬาในสหรัฐอเมริกาที่แพร่หลายและการเติบโตของการเดิมพันแบบอัตราต่อรองคงที่"Christian Stuart CEO แห่งอเมริกาเหนือของ BetMakers ให้ความเห็นว่า:"ผมรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับ BetMakers ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ชุดผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของ BetMakers และทีมผู้บริหารในสหรัฐฯ ที่มีอยู่ได้สร้างโอกาสให้บริษัทขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วสหรัฐอเมริกา ฉันหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ เกินเป้าหมายของพันธมิตรที่มีอยู่ และส่งผลดีต่ออนาคตของอุตสาหกรรมการแข่งรถในสหรัฐฯ"ระหว่างรอการอนุมัติด้านกฎระเบียบ คริสเตียนจะเริ่มมีผลทันทีและจะประจำอยู่ที่ลาสเวกัส รัฐเนวาดาเกี่ยวกับ Betmakers Technology Group LtdBetmakers Technology Group Ltd (ASX:BET)(OTCMKTS:TPBTF) เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนใน ASX และเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการการพนันออนไลน์ระดับโลกแก่ตลาดค้าส่งและค้าปลีกผ่านบริษัทในเครือต่างๆ บริษัทดำเนินธุรกิจการพนันรายย่อย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับการพนันแก่ผู้บริโภค การแข่งขันแฟนตาซี และเนื้อหา