Sayona ขยายศูนย์ลิเธียมในควิเบกเหนือ - 121 การอ้างสิทธิ์ใหม่

Brisbane, 25 เดือนมกราคม 2022 AEST (ABN Newswire) - ผู้ผลิตลิเธียมแห่งใหม่ Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( FRA:DML ) ( OTCMKTS:SYAXF ) ได้ขยายศูนย์กลางลิเธียมลิเธียมทางตอนเหนือของควิเบกอย่างมีนัยสำคัญโดยได้รับสิทธิเรียกร้องใหม่ 121 รายการทางตะวันตกของโครงการ Moblan Lithium ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโลหะแบตเตอรี่เชิงกลยุทธ์นี้ตั้งอยู่ห่างจากโครงการ Moblan ไปทางตะวันตก 3.5 กม. การเรียกร้องใหม่นี้เรียกว่าโครงการ Lac Albert ครอบคลุมพื้นที่ 6,592 เฮกตาร์ และจะได้รับการประเมินสำหรับการเกิดลิเธียมเพกมาไทต์ในช่วงฤดูร้อนที่ซีกโลกเหนือที่จะมาถึง โครงการ Moblan ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 433 เฮคเตอร์สำหรับการเรียกร้องทั้งหมด 20 ครั้ง โดย Sayona ถือหุ้น 60% (SOQUEM Inc. 40%) การอ้างสิทธิ์ใหม่นี้แยกจากข้อตกลงการร่วมทุนของ Mobla ในปัจจุบันแหล่งแร่ Moblan เป็นเจ้าภาพในการทำให้เป็นแร่ spodumene pegmatite และการอ้างสิทธิ์เพิ่มเติมที่ Lac Albert ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ทำเหมืองลิเธียมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วที่อ่าว Eeyou-Istchee James Bay ซึ่งเป็นที่ตั้งของทรัพยากรลิเธียมเช่นเหมือง Whabouchi ของ Nemaska Lithium ได้รับบริการอย่างดีจากโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่สำคัญ เช่น Route de Nord และสามารถเข้าถึงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการขุดเจาะที่ Moblan โดยร่วมมือกับ SOQUEM Inc. ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน โปรแกรมเจาะเพชร 55 เม็ดที่วางแผนไว้สำหรับพื้นที่เกือบ 9,000 ม. มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุการขยายไปยังแหล่งแร่ Moblan และกำหนดการทำให้เป็นแร่ในหินเพกมาไทต์สพอดูมีนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น โอกาสของโมเลนBrett Lynch กรรมการผู้จัดการของ Sayona ยินดีกับการอ้างสิทธิ์ครั้งใหม่ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการขยายฐานทรัพยากรลิเธียมในควิเบกตอนเหนือ"Moblan และ Lac Albert ตั้งอยู่ในเขตเหมืองแร่ลิเธียมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการเติบโตที่สำคัญทางตอนเหนือของ Sayona โดยเพิ่มไปยังฮับลิเธียม Abitibi ของเราในภาคใต้" นายลินช์กล่าว"โครงการขุดเจาะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการขยายฐานทรัพยากรลิเธียมของเราต่อไป ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำของ Sayona ในภาคส่วนลิเธียมในอเมริกาเหนือ"สรุปทางธรณีวิทยางานที่ผ่านมามีจำกัด และสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่อ้างสิทธิ์ใหม่ที่ Lac Albert นั้นไม่ค่อยเข้าใจ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่บดบังด้วยธารน้ำแข็ง การสำรวจกำลังกำหนดเป้าหมายพื้นที่สีเขียวภายใน monzogranite ที่ทำแผนที่ ควบคู่ไปกับการโจมตีของแนวโน้มตะวันออก-ตะวันตกของแหล่ง Moblanการเกิดเพ็กมาไทต์ที่ระบุนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้โดยอยู่ใกล้กับ Route Du Nord ซึ่งเป็นทางหลวงภูมิภาคที่มีทุกสภาพอากาศ พื้นที่ของการอ้างสิทธิ์ใหม่จะแสดงในรูปที่ 1* ด้านล่างโครงการ Moblan ตั้งอยู่ห่างจาก Chibougamau ไปทางเหนือประมาณ 100 กม. และอยู่ห่างจากชุมชน Cree (First Nations) ของ Mistissini ประมาณ 85 กม. โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดเหมืองแร่ลิเธียม Eeyou-Istchee James Bay และเป็นแหล่งสะสมลิเธียมอื่นๆ รวมทั้งเหมือง Whabouchi ดังแสดงในรูปที่ 2* ด้านล่างการได้มาซึ่งสิทธิเรียกร้องใหม่ใกล้กับ Moblan และโครงการขุดเจาะในปัจจุบันที่โครงการนี้ ได้เพิ่มแผนการขยายอื่นๆ ของ Sayona ในควิเบกในปี 2022 รวมถึงการเพิ่มฐานทรัพยากรลิเธียมที่โครงการ Authier Lithium ของบริษัทและ North American Lithium (NAL) และความคืบหน้าในการเริ่มต้นใหม่ของ การผลิตสปอดูมีนที่ NAL โดยตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปี 2566ความต้องการลิเธียมในอเมริกาเหนือยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการลงทุน EV ที่เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตรถยนต์ในสหรัฐฯ เช่น Ford, General Motors และ Stellantis ในออนแทรีโอ แคนาดา ประกอบกับแผนการลงทุนแบตเตอรี่ในควิเบกโดย Britishvolt, Lion Electric และ StromVolt"ปี 2022 ไม่ได้แสดงสัญญาณของการชะลอตัวของโมเมนตัมทั่วโลกต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขนส่งฐานทรัพยากรลิเธียมในอเมริกาเหนือของ Sayona เป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และเราตั้งตารอที่จะส่งมอบศักยภาพของสินทรัพย์ของเรา" นายลินช์กล่าวเสริม*หากต้องการดูตารางและตัวเลขกรุณาเยี่ยมชม:https://abnnewswire.net/lnk/M2A04P22เกี่ยวกับ Sayona Mining LtdSayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) เป็นบริษัทในออสเตรเลียที่จดทะเบียนใน ASX (SYA) ที่มุ่งเน้นการจัดหาและพัฒนาวัตถุดิบที่จำเป็นในการสร้างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับใช้ในภาคส่วนเทคโนโลยีสีเขียวและใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว . บริษัทมีโครงการลิเธียมในควิเบก แคนาดา และในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกรุณาเยี่ยมชมเราได้ที่ www.sayonamining.com.au