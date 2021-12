شاهد بلغة أخرى



يسرAltech Chemicals Limited ASX:ATC FRA:A3Y)) أن تعلن عن اختراق كبير في تكنولوجيا بطاريات أيونات الليثيوم من خلال مختبرها للبحث والتطوير في بيرث ، غرب أستراليا.بعد ما يقرب من 12 شهرًا من العمل الصعب ، نجحت Altech أخيرًا في "كسر حاجز السيليكون" ونجحت في إنتاج واختبار سلسلة من مواد أنود بطارية الليثيوم أيون التي تتمتع بقدرة احتفاظ أعلى بنسبة 30٪ تقريبًا مقارنة بمواد أنود بطاريات الليثيوم أيون التقليدية. لتحقيق هذا الاختراق ، نجحت Altech في الجمع بين جزيئات السيليكون التي تم معالجتها بتقنيتها المبتكرة ، مع الجرافيت العادي للبطارية لإنتاج قطب بطارية ليثيوم أيون يحتوي على مركب من الجرافيت / أنود السيليكون. عند تنشيطها ، احتفظت هذه المواد بسعة أكبر بنسبة 30 ٪ مقارنةً بمواد الأنود التقليدية فقط من الجرافيت. ثم خضعت المواد لسلسلة من الاختبارات على مدى فترة زمنية ، بما في ذلك الشحن والتفريغ. من الاختبارات المعملية ، العوائق التي لم يتم حلها من قبل لاستخدام السيليكون في أنودات بطارية ليثيوم أيون وهي: تورم جزيئات السيليكون ؛ فقدان القدرة المحظورة للدورة الأولى بنسبة تصل إلى 50٪ ؛ والتدهور السريع للبطارية ، يبدو أنه تم التغلب عليه بشكل كبير أثناء اختبار Altech لبطاريات الجرافيت / السيليكون المركب.أعلنت صناعة بطاريات الليثيوم أيون أن التغيير المطلوب في الخطوة لزيادة كثافة طاقة بطارية الليثيوم أيون وتقليل التكاليف هو إدخال السيليكون في أنودات البطارية ، حيث أن السيليكون لديه ما يقرب من عشرة أضعاف قدرة الاحتفاظ بالطاقة مقارنة بالجرافيت. تم تحديد معدن السيليكون على أنه أكثر مواد الأنود الواعدة للجيل القادم من بطاريات الليثيوم أيون. ومع ذلك ، حتى الآن لم يكن من الممكن استخدام السيليكون في بطاريات الليثيوم أيون التجارية بسبب عيبين حاسمين. أولاً ، تتمدد جزيئات السيليكون بنسبة تصل إلى 300٪ في الحجم أثناء شحن البطارية ، مما يتسبب في تورم الجسيمات وتصدعها وفشل البطارية في النهاية. التحدي الثاني هو أن السيليكون يعطل نسبة عالية من أيونات الليثيوم في البطارية. يتم جعل أيونات الليثيوم غير نشطة بواسطة السيليكون ، مما يقلل على الفور من أداء البطارية وعمرها. كانت الصناعة في سباق لكسر حاجز السيليكون.أثبتت تقنية Altech التي من المحتمل أن تغير قواعد اللعبة أنه يمكن تعديل جزيئات السيليكون لحل مشكلة تلاشي السعة الناجم عن مشاكل التورم وفقدان القدرة في الدورة الأولى. بعد ما يقرب من 12 شهرًا من البحث والتطوير والتجارب المكثفة في مختبره في بيرث ، غرب أستراليا ، تمكن فريق البحث والتطوير في Altech برئاسة الدكتور جينغ يوان ليو أخيرًا من حل مشكلة السيليكون.في سلسلة من الاختبارات ، بلغ متوسط مادة أنود بطارية الليثيوم أيون Altech قدرة الاحتفاظ بالطاقة بمقدار 430 مللي أمبير / جرام تقريبًا مقارنة بأنود بطارية ليثيوم أيون عادي عند حوالي 330 مللي أمبير / جرام ، بزيادة 30٪. الأهم من ذلك ، أظهرت بطاريات Altech ثباتًا جيدًا وأداءًا في ركوب الدراجات.قال العضو المنتدب ، إيجي تان ، إن "هذا الإنجاز الكبير ليس مجرد اختراق مهم لشركة Altech ، ولكن أيضًا لصناعة بطاريات الليثيوم أيون بشكل عام. خاصةً بالنظر إلى البيان العام لعام 2020 الصادر عن شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية Tesla ، والذي قال إن هدفه هو زيادة كمية السيليكون في بطارياتها لتحقيق تحسينات متدرجة في كثافة الطاقة وعمر البطارية. إن بطارية ليثيوم أيون ذات سعة طاقة أعلى بنسبة 30٪ ستترجم ليس فقط إلى فوائد كبيرة في التكلفة ، ولكن أيضًا إلى زيادة محتملة في نطاق الكهرباء المركبات. ستشهد المرحلة الثانية من برنامج البحث والتطوير المخطط لشركة Altech أن تسعى الشركة جاهدة لتحسين زيادة الطاقة بنسبة 30٪ ، ويمكن أن تشمل تجميع مصنع تجريبي لإنتاج المواد المركبة بكميات أكبر. بدأت التكنولوجيا الخاصة بها ، وهي شركة فرعية مملوكة للشركة بنسبة 75٪ ، Altech Industries Germany GmbH ، بالفعل دراسة جدوى أولية للبناء مصنع لمواد البطاريات بقدرة 10000 طن في العام في ساكسونيا بألمانيا لخدمة السوق الأوروبي المزدهر لبطاريات الليثيوم أيون ".مقابلة مع العضو المنتدب إيجي تان ، شرح هذا التطور المثير لـ Altech متاح للعرض على موقع Altech Chemicalsنبذة عن Altech Chemicals LtdAltech Chemicals Limited (ASX:ATC) (FRA:A3Y) is aiming to become one of the world's leading suppliers of 99.99% (4N) high purity alumina (Al2O3) through the construction and operation of a 4,500tpa high purity alumina (HPA) processing plant at Johor, Malaysia. Feedstock for the plant will be sourced from the Company's 100%-owned kaolin deposit at Meckering, Western Australia and shipped to Malaysia.HPA is a high-value, high margin and highly demanded product as it is the critical ingredient required for the production of synthetic sapphire. Synthetic sapphire is used in the manufacture of substrates for LED lights, semiconductor wafers used in the electronics industry, and scratch-resistant sapphire glass used for wristwatch faces, optical windows and smartphone components. Increasingly HPA is used by lithium-ion battery manufacturers as the coating on the battery's separator, which improves performance, longevity and safety of the battery. With global HPA demand approximately 19,000t (2018), it is estimated that this demand will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 30% (2018-2028); by 2028 HPA market demand will be approximately 272,000t, driven by the increasing adoption of LEDs worldwide as well as the demand for HPA by lithium-ion battery manufacturers to serve the surging electric vehicle market.

الإتصال بنا شركة كبرى

إيجي تان

المدير العام

Altech Chemicals Limited

هاتف: 1555-6168-861

البريد الإلكتروني: info@altechchemicals.com



شين فولك

سكرتير شركة

Altech Chemicals Limited

هاتف: 1555-6168-861

البريد الإلكتروني: info@altechchemicals.com



علاقات المستثمرين (أوروبا)

كاي هوفمان

Soar Financial Partners

هاتف: 49-69-175-548320

