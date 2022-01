Ver em outros idiomas



O desenvolvedor de lítio limpo Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) confirma que a perfuração até o momento em seu projeto principal de lítio Kachi continua a reforçar os resultados anteriores do ensaio de lítio e indica que as salmouras de lítio se estendem bem além dos limites do recurso atual. Resultados semelhantes continuados apoiariam uma duplicação da produção futura planejada visando 50.000 tpa de LCE (carbonato de lítio equivalente).A pegada de perfuração será expandida no próximo ano, com sondas rotativas adicionais, com a intenção de atualizar e expandir o recurso (ver anúncio ASX de 7 de julho de 2021), para apoiar a conclusão do Estudo de Viabilidade Definitivo (DFS) e a decisão de investimento final (FID) no Projeto Kachi. Um anúncio mais detalhado com os resultados e o programa de perfuração planejado será lançado no início do novo ano.A escala e o potencial de crescimento do projeto Kachi foram destacados em uma recente visita ao local por uma equipe de devida diligência de financiamento de projetos para o financiamento de projetos liderado pela Agência de Crédito de Exportação (ECA). O Projeto Kachi cobre 74.000 hectares (183.000 acres) de arrendamentos, em uma região sujeita à intensificação das atividades e investimentos MandA. A perfuração até o momento se concentrou no canto sudoeste do conhecido lago salgado e arredores. A Declaração de Recursos divulgada para a ASX em 27 de novembro de 2018 identificou um lado positivo considerável além do grande recurso total identificado de 4,4 Mt LCE (Indicado 1,0Mt, Inferido 3,4Mt). Menos de 20 por cento do recurso total atual é utilizado para a produção planejada de carbonato de lítio de 25.500 tpa ao longo de 25 anos (consulte os anúncios da ASX em 23 de março de 2021; 30 de abril de 2020). A escala e o potencial podem ser vistos em um novo voo em 3D do Projeto Kachi Lithium Brine da Lake, disponível no site da Lake.A nova perfuração de preenchimento é projetada para auxiliar na conversão de recursos para uma categoria superior com dados aumentados.A perfuração permitirá que a Lake converta os recursos inferidos em recursos medidos e indicados (MandI), para permitir um estudo de expansão da produção visando 50.000 toneladas por ano (tpa) de carbonato de lítio.Um programa de perfuração de diamante de quatro poços de 1200m está em andamento e o programa pode ser estendido. Os resultados iniciais estão pendentes. Uma plataforma de poço de água completou três poços explorando opções de água de processo. Uma terceira plataforma está completando orifícios de pré-colar e bombeando amostras de salmoura. Uma outra plataforma está planejada para a perfuração de poços de produção nos próximos meses em 2022."A Argentina continua a ser um dos poucos locais onde a produção de lítio pode aumentar para atender à lacuna significativa de fornecimento para o aumento da demanda. Lake é uma das poucas empresas que podem se transformar em um produtor globalmente significativo com uma série de projetos que podem entregar alta carbonato de lítio de pureza em escala com benefícios ESG significativos ", disse o diretor administrativo da Lake, Steve Promnitz.Os executivos da Lake estiveram recentemente em Londres e receberam apoio e incentivo para o projeto em discussões recentes com a ECA e bancos internacionais apoiados pela ECA. Isso foi seguido por uma visita ao local na Argentina."A Benchmark Mineral Intelligence observou que a demanda de lítio está crescendo três vezes mais que a velocidade de um novo fornecimento. Este projeto ambientalmente sustentável está chegando ao mercado na hora certa, com capital e suporte de dívida e uma lista em expansão de compradores em potencial", Lake's Managing Diretor, o Sr. Steve Promnitz, disse."Lake, junto com nosso parceiro de tecnologia Lilac Solutions, continua a progredir em direção à decisão final de investimento e ao início da construção do projeto Kachi Lithium Brine no próximo ano."Sobre Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) é um desenvolvedor de lítio limpo que utiliza tecnologia de extração direta e limpa para o desenvolvimento de lítio sustentável de alta pureza de seu projeto principal Kachi, bem como três outros projetos de salmoura de lítio na Argentina. Os projetos estão em uma localização privilegiada no Triângulo de Lítio, onde 40% do lítio mundial é produzido com o menor custo.Este método permitirá que a Lake Resources seja um fornecedor eficiente, de origem responsável, ambientalmente amigável e de custo competitivo de lítio de alta pureza, que é prontamente escalonável, e na demanda de fabricantes de veículos elétricos e fabricantes de baterias de Nível 1.