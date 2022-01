Ver em outros idiomas



Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) está no caminho certo para a produção do lítio de maior pureza do mundo, com benefícios ESG significativos de seu projeto Kachi, que utiliza nova tecnologia de extração direta, após um ano transformador pela empresa.O objetivo de Lake é produzir:- Lítio de maior pureza do mundo;- Utilização de extração direta de lítio baseada em tecnologia; com- Principais benefícios ESG; Tornar-se um- Novo produtor limpo independente - em grande escala.Um Estudo de Viabilidade Definitivo (DFS) e uma Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA) cobrindo o Projeto Kachi foram iniciados durante o ano, visando a conclusão no segundo trimestre de 2022. Isso se seguiu a um Estudo de Pré-Viabilidade (PFS) atualizado. O produto de alta pureza foi produzido em uma planta piloto na Califórnia e teve um bom desempenho em baterias NMC622 ricas em níquel com um terceiro independente, a Novonix.Após o final do ano financeiro, a empresa teve sucesso em receber fortes manifestações de interesse de Agências de Crédito de Exportação no Reino Unido e Canadá (UKEF e EDC), para fornecer 70 por cento do financiamento total necessário para o Projeto Kachi, desde que datado de longa data, baixo custo dívida. Este financiamento seria acionado pela conclusão do DFS e da ESIA e um acordo de offtake adequado.Uma parceria formal foi anunciada com o provedor de tecnologia da Lake, Lilac Solutions Inc, para tecnologia e financiamento para desenvolver o Projeto Kachi. A Lilac Solutions contribuirá com tecnologia, equipes de engenharia e uma planta de demonstração no local, ganhando no máximo 25 por cento de participação no projeto Kachi, com base em marcos baseados em desempenho. Espera-se que a Lilac financie aproximadamente US $ 50 milhões, o equivalente à sua parcela pro rata dos custos futuros de desenvolvimento.Para ver o Relatório Anual completo, visite:Sobre Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) é um desenvolvedor de lítio limpo que utiliza tecnologia de extração direta e limpa para o desenvolvimento de lítio sustentável de alta pureza de seu projeto principal Kachi, bem como três outros projetos de salmoura de lítio na Argentina. Os projetos estão em uma localização privilegiada no Triângulo de Lítio, onde 40% do lítio mundial é produzido com o menor custo.Este método permitirá que a Lake Resources seja um fornecedor eficiente, de origem responsável, ambientalmente amigável e de custo competitivo de lítio de alta pureza, que é prontamente escalonável, e na demanda de fabricantes de veículos elétricos e fabricantes de baterias de Nível 1.