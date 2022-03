Ver em outros idiomas



A Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( FRA:3LM ) ( OTCMKTS:TGMGF ) tem o prazer de anunciar o progresso feito com seu projeto de ouro subterrâneo Estudo de viabilidade, aprovações ambientais e preparação para a construção da usina. As minas Beta, Frankfort, CDM e Rietfontein são coletivamente chamadas de Projeto Subterrâneo TGME.As descobertas feitas recentemente, nomeadamente as minas de Beverly Hills e Desire, fazem parte das 43 minas históricas sob gestão. Ambos experimentaram muito pouca exploração moderna.Agora sabemos através de planos subterrâneos e pesquisas de minas, Desire é um dos maiores complexos de mineração subterrânea em Goldfield, com obras subterrâneas históricas que se estendem por quilômetros.O complexo Desire Mine tem 1,5 km em greve e 3,2 km em mergulho, tornando esta uma das maiores minas antigas inexploradas sob gestão. O complexo Desire Mine explorou o Recife Português, produzindo aproximadamente 170Koz Au de 563Kt, com teor de 9,41 g/t Au. A área da mina se sobrepõe a partes das fazendas Graskop 564KT, Desire 563KT (10167 MR), Ponieskrans 543KT (83 MR) e Grootfontein 562KT (341 MR).O presidente da Theta, Bill Guy, comentou: "Os resultados das amostras coletadas nas minas Desire e Beverly Hills são muito encorajadores, pois os resultados indicam altos teores nessas minas. A Mina Beverly Hills está atualmente planejada e programada como parte da vida útil das Minas de Frankfort meu.A Desire Mine hospeda um grande sistema de recifes planos, os resultados das amostras de alta qualidade são consistentes com os planos históricos de avaliação da mina. A Desire Mine passará por mais amostragens e trabalhos de teste como parte da exploração contínua das 43 Minas Históricas sob gestão.A equipe permanente no local continuará com o trabalho de amostragem e exploração. A equipe está a caminho de concluir o DFS no segundo trimestre de 2022. As investigações geotécnicas foram conduzidas de acordo com o planejado com resultados encorajadores. O trabalho de teste metalúrgico continuou com amostras a granel (aproximadamente 1,5 toneladas por Mina) retiradas das minas de Rietfontein e CDM. Essas amostras estão atualmente no Laboratório.A equipe concluiu a fase final de definição do escopo de licenciamento para o Direito de Mineração 83. O relatório final do escopo agora será avaliado pelo Departamento de Recursos Minerais e Energia e, uma vez aprovado, o processo passará para a fase de Avaliação de Impacto Ambiental do processo de licenciamento.*Para ver a atualização completa com tabelas e figuras, visite:Sobre Theta Gold Mines LimitedA Theta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) é uma empresa de desenvolvimento de ouro que detém uma série de ativos de ouro em potencial em uma região de mineração de ouro sul-africana de renome mundial. Esses ativos incluem vários projetos de ouro de alto teor de superfície e próximo à superfície que oferecem vantagens de custo em relação a outros produtores de ouro da região.O projeto principal Theta Gold Mines está localizado próximo à cidade histórica de mineração de ouro de Pilgrim's Rest, na província de Mpumalanga, a cerca de 370 km a nordeste de Joanesburgo por estrada ou 95 km ao norte de Nelspruit (cidade capital da província de Mpumalanga). Após a produção em pequena escala de 2011-2015, a Companhia está atualmente se concentrando na construção de uma nova planta de processamento de ouro dentro de sua área de implantação aprovada na planta TGME, e para o processamento do minério de ouro de óxido Theta Open Pit. Espera-se que as minas de superfície e subterrâneas próximas e as perspectivas sejam avaliadas no futuro.A empresa pretende construir uma plataforma de produção sólida para mais de 100 Kozpa, baseada principalmente em fontes de mineração de rocha dura rasa, a céu aberto ou de entrada em adit. Theta Gold Mines tem acesso a mais de 43 minas históricas e áreas de prospecção que podem ser acessadas e exploradas, com mais de 6,7Moz de produção histórica registrada.