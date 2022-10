Ver em outros idiomas



A Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) informa que o trabalho prossegue com a Lilac Solutions, Inc. (Lilac) no local do Projeto Kachi na Argentina, com o comissionamento em andamento na planta de demonstração.Embora em 14 de setembro de 2022 Lake tenha emitido um Aviso de Disputa sob seu acordo com a Lilac, em relação a certos cronogramas de desempenho (Disputa), Lake deseja informar que o trabalho em andamento está sendo feito pela Lilac no Projeto Kachi e todas as partes estão confiantes em- as operações do site serão bem-sucedidas.Lake confirma que a construção das instalações para abrigar a planta de demonstração Lilac já está concluída.O comissionamento a seco da planta de demonstração começou na quarta-feira, 14 de setembro.A Lilac informou à Lake que, sujeita à conclusão do comissionamento seco, espera iniciar o comissionamento úmido da planta em 22 de setembro; assim que o comissionamento úmido estiver completo, a Lilac espera iniciar o processamento no local de salmouras Kachi na primeira semana de outubro.Embora o programa de teste se baseie na operação da planta de demonstração por 1.000 horas, prevê-se que os primeiros 2.000 litros de concentrado de lítio produzidos na planta de demonstração sejam enviados para conversão em carbonato de lítio, uma vez entregues. Lake propõe que este produto final de lítio seja qualificado por um fabricante de baterias de nível 1 para validar as especificações do produto.Lake continuará atualizando o mercado sobre o Projeto Kachi, a Disputa e, à medida que o trabalho de teste de demonstração continua, sobre o progresso, os cronogramas, os marcos e os resultados.Lake confirma que as discussões de offtake continuam avançando e novas nomeações para o conselho de Lake estão em fase final de consideração.Sobre Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) é um desenvolvedor de lítio limpo que utiliza tecnologia de extração direta e limpa para o desenvolvimento de lítio sustentável de alta pureza de seu projeto principal Kachi, bem como três outros projetos de salmoura de lítio na Argentina. Os projetos estão em uma localização privilegiada no Triângulo de Lítio, onde 40% do lítio mundial é produzido com o menor custo.Este método permitirá que a Lake Resources seja um fornecedor eficiente, de origem responsável, ambientalmente amigável e de custo competitivo de lítio de alta pureza, que é prontamente escalonável, e na demanda de fabricantes de veículos elétricos e fabricantes de baterias de Nível 1.

E: Nigel.Kassulke@teneo.com For media queries, please contact:Nigel Kassulke at TeneoM: +61-407-904-874E: Nigel.Kassulke@teneo.com