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加入 Ellis Martin，与 Kodiak Copper Corp (CVE:KDK)(OTCMKTS:KDKCF)(FRA:5DD1) 总裁兼首席执行官 Claudia Tornquist 进行对话。 Kodiak Copper 最先进的资产是位于加拿大不列颠哥伦比亚省南部多产的 Quesnel 海槽的 MPD 铜金斑岩项目，该公司于 2020 年在该区域在 Gate Zone 获得了高品位发现，该矿区是一个分区的铜-金斑岩项目的一部分。大尺寸的黄金富集信封。科迪亚克还持有位于世界级巴格达矿附近的亚利桑那州莫哈维铜钼银斑岩项目。科迪亚克的两个斑岩项目都曾在历史上进行过钻探，并发现了可能拥有大规模矿床的已知矿物发现。该公司的董事长是 Chris Taylor，他是在黄金领域多产的姊妹公司 Great Bear Resources 的首席执行官。Tornquist 女士曾任力拓的总经理，负责铜和钻石业务。她还担任流媒体公司 Sandstorm Gold 的业务发展执行副总裁一职。她是 Silver One Resources 的董事和 Kennady Diamonds 的前任董事，领导该公司以 1.76 亿美元的价格出售给 Mountain Province。收听采访，请访问：内容关于 Kodiak Copper Corp.Kodiak Copper Corp. (CVE:KDK) (OTCMKTS:KDKCF) 专注于其在加拿大和美国 100% 拥有的铜斑岩项目组合。公司最先进的资产是位于加拿大不列颠哥伦比亚省南部多产的 Quesnel 海槽的 MPD 铜金斑岩项目，2020 年，公司在 Gate Zone 获得了高品位发现，该项目是分区的铜-金斑岩项目的一部分。大尺寸的黄金富集信封。科迪亚克还持有位于美国亚利桑那州靠近世界级巴格达矿山的莫哈维铜钼银斑岩项目。科迪亚克的两个斑岩项目都曾在历史上进行过钻探，并发现了可能拥有大规模矿床的已知矿物发现。该公司位于加拿大努纳武特的 Kahuna 钻石项目拥有高品位的近地表推断钻石资源和众多金伯利岩管目标。 Kodiak 正在考虑 Kahuna 项目的战略选择。

联络 Kodiak Copper Corp.

Suite 1020 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC

Canada V6C 2V6

Email: ir@kodiakcoppercorp.com

Tel: 604-646-8351

Nancy Curry Kodiak Copper Corp.Suite 1020 - 800 West Pender StreetVancouver, BCCanada V6C 2V6Email: ir@kodiakcoppercorp.comTel: 604-646-8351Nancy Curry