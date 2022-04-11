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清洁锂开发商 Lake Resources NL ( LKE.AX ) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) 建议每年从 Kachi 项目购买约 25,000 吨 (tpa) 的锂，已签署不具约束力的谅解备忘录(MoU) 与福特汽车公司 (Ford)。- 根据与福特汽车公司的非约束性协议，从 Kachi 项目每年承购约 25,000 吨 (tpa) 锂的提议。- 福特和 Lake 之间的战略合作与与 Hanwa 的合作（ASX 2022 年 3 月 29 日发布）共同开发清洁锂供应链，以满足全球对电动汽车的环境需求。- 第二个不具约束力的谅解备忘录承购合作者，进一步降低金融家和投资者的项目风险。"正如我们所分享的，福特正在深入电池供应链，"福特电动汽车工业化副总裁丽莎·德雷克 (Lisa Drake) 说。"这是我们正在探索的几项协议之一，以帮助我们获得原材料以支持我们积极的电动汽车加速，"她说。"莱克和福特都认为这是一个潜在的长期协议的机会，能够扩大对环境负责的生产并参与莱克的其他项目，以确保福特能够获得高质量的锂产品，"莱克的总经理史蒂夫·普罗姆尼茨 (Steve Promnitz)导演，说。"与福特的这份谅解备忘录支持 Lake 成为全球锂供应链关键独立供应商的战略，并确保对客户的供应安全。"Lake 的董事长 Stu Crow 表示，项目融资越来越与 ESG 证书挂钩，投资者、债务提供者、承购商及其客户要求新的锂项目遵守严格的 ESG 标准。"围绕锂生产的环境和道德证书增加客户和消费者的审查推动了我们对可持续开采的关注，"克劳说。"Lake Resources 致力于在我们的运营中整合可持续发展实践，最大限度地减少我们的环境足迹，并为清洁能源的未来做出贡献。"与福特的这份谅解备忘录遵循韩和谅解备忘录。英国和加拿大出口信贷机构为 Kachi 项目约 70% 的资本要求提供债务融资的指示性条款，这为 Lake 的 TARGET 100 计划提供了支持框架，该计划已到2030年每年生产10万吨高纯度锂化学品的目标，"他说。福特已同意此次市场发布。 Lake 将尽快向市场通报与福特签署谅解备忘录的进展情况。内容关于 Ford Motor CompanyFord Motor Company (福特汽车公司，NYSE: F)是小汽车和卡车生产企业，该公司及其子公司也从事包括融资工具在内的其它业务。

内容关于 Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。

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steve@lakeresources.com.au



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