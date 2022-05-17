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现在，15.55 克金弹的生产与该公司设计和历史上生产的 1.5 克金弹的生产和销售同时进行。
GoldFund.io 董事长兼首席执行官蒂姆·麦金农 (Tim Mckinnon) 表示："我们非常高兴地宣布生产半盎司圆形。公司的目标是生产更大尺寸的单位，目标是在未来。带有我们标志的半盎司 GoldFund 子弹是我们期待已久的东西。现在我们已经获得了适用于两种纯金子弹变体的工具。"
GoldFund.io 平台拥有 1,700 多名基于可交易 ERC20 的 GoldFund 代币 (
GoldFund.io 正在开发自己的数字货币交易所，可以将加密货币从公司的采矿合作伙伴处兑换成黄金。
GFUN ERC20 Token 在 Catex.io 上交易：
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关于 Catex.io
Cat.Ex 成立于 2018 年 8 月，是全球最大的加密货币交易所之一，在巴西、韩国、孟加拉国、俄罗斯、土耳其、中东、印度、印度尼西亚和美国设有全球社区。该交易所使用称为交易挖掘的过程，允许用户从他们的利润分享平台收取股息。
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