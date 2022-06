查看其它语言版本



清洁锂开发商 Lake Resources NL ( LKE.AX ) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) 表示已任命花旗和摩根大通这两家领先的项目融资机构作为 Kachi 锂项目的联合协调人 (JC)。该任命是在 Lake 的顾问 GKB Ventures Ltd 向 10 多家国际银行发出的招标小组以及广泛的审查和选择过程之后进行的,该过程设想出口机构为拟议的债务融资提供担保。招标小组的结果表明,银行对 Kachi 锂项目的指示性需求超过了要求金额的 5 倍,反映出国际银行对该项目的强烈兴趣以及出口信贷机构 (ECA) 的指示性支持。花旗和摩根大通被认为是协调该特定项目的拟议融资方案的最强组合。在 GKB Ventures Ltd 和 SD Capital Advisory Limited 的持续支持下,两家投资银行将共同为 Lake 的 5 万吨/年 (tpa) 碳酸锂当量 (LCE) Kachi Lithium 项目提供债务融资方案。拟定的债务融资将基于英国出口金融公司(UKEF,英国出口信贷机构)的指示性支持,以涵盖 Kachi 项目总资金需求的约 70%,但须经 UKEF 批准并符合标准项目融资条件(澳交所 2021 年 8 月 11 日发布)。根据共同条款协议(ASX 2021 年 9 月 28 日发布),还计划让加拿大出口发展局(EDC,加拿大出口信贷机构)作为牵头 ECA 与 UKEF 一起参与。投资银行的任命推动了 Kachi 项目的开发,以实现最终的信贷批准,并且是 GKB Ventures Ltd 和 SD Capital Advisory Limited 制定的整体战略的一部分。投资银行将协调贷方和第三方对主要项目里程碑的分析工作流程,其中包括尽职调查、即将进行的符合 JORC 的最终可行性研究 (DFS) 以及环境和社会影响评估 (ESIA)。除其他事项外,拟议债务融资的金额将取决于目前正在进行的 DFS 的结果以及出口信贷机构对公司正在进行的所有研究的评估。"我们很高兴与花旗和摩根大通合作,他们支持 Lake 对可持续开采的承诺,并最大限度地减少我们的环境足迹", Lake 董事总经理 Steve Promnitz 说。Promnitz 先生说:"我们共同为清洁能源的未来做出贡献,该未来符合投资者、债务提供者和承购人对新锂项目遵守严格 ESG 标准的要求。"内容关于 Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业,使用清洁的直萃技术开发其卡奇(Kachi)旗舰项目,生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内,地理位置优越,世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区,而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业,易扩展规模,可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。

Steve PromnitzManaging DirectorT: +61-2-9188-7864steve@lakeresources.com.auFor media queries, please contact:Nigel Kassulke at TeneoM: +61-407-904-874E: Nigel.Kassulke@teneo.com