加入Ellis Martin，與Kodiak Copper Corp (
該公司的老闆是克里斯泰勒，他是在黃金領域多產的姐姐公司 Great Bear Resources 的妹妹。
Tornquist女士曾任力拓的總經理，銅和鑽石業務。她還擔任流媒體公司 Sandstorm Gold 的業務發展執行副總裁一職。以1.76億美元的價格出售給山省。
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https://www.abnnewswire.net/press/en/108305/kdk
內容關於: Kodiak Copper Corp.
Kodiak Copper Corp. (CVE:KDK) (OTCMKTS:KDKCF) 專注於其在加拿大和美國 100% 擁有的銅斑岩項目組合。
公司最先進的資產是位於加拿大不列顛哥倫比亞省南部多產的 Quesnel 海槽的 MPD 銅金斑岩項目，2020 年，公司在 Gate Zone 獲得了高品位發現，該項目是分區的銅-金斑岩項目的一部分。大尺寸的黃金富集信封。
科迪亞克還持有位於美國亞利桑那州靠近世界級巴格達礦山的莫哈維銅鉬銀斑岩項目。科迪亞克的兩個斑岩項目都曾在歷史上進行過鑽探，並發現了可能擁有大規模礦床的已知礦物發現。
該公司位於加拿大努納武特的 Kahuna 鑽石項目擁有高品位的近地表推斷鑽石資源和眾多金伯利岩管目標。 Kodiak 正在考慮 Kahuna 項目的戰略選擇。
聯絡科迪亞克銅業公司
套房 1020 - 西彭德街 800 號
不列顛哥倫比亞省溫哥華
加拿大 V6C 2V6
電子郵件：ir@kodiakcoppercorp.com
電話：604-646-8351
南希咖哩
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