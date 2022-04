Sprache wählen



Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( OTCMKTS:LLKKF ) teilt mit, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (MoU) mit einem großen japanischen Partner, Hanwa Co., Ltd. („Hanwa"), unterzeichnet hat, der eine hat Kreditrating „A-", um eine Abnahme von bis zu 25.000 Tonnen pro Jahr (tpa) Lithiumcarbonat über 10 Jahre (mit verlängerten zusätzlichen 10 Jahren) mit einem Minimum von 15.000 tpa LCE aus dem Kachi-Projekt zu ermöglichen zu durchschnittlichen vierteljährlichen Benchmark-Marktpreisen bepreist werden.- Abnahmevorschlag für bis zu 25.000 Tonnen pro Jahr (tpa) Lithiumcarbonat ( /-hydroxid) zu Marktpreisen aus dem Kachi-Projekt in einer unverbindlichen Vereinbarung mit dem wichtigsten japanischen Partner.- Hanwa beabsichtigt, mit Lake nicht nur beim Marketing und Vertrieb auf dem asiatischen Markt zusammenzuarbeiten, sondern auch bei der Koordinierung einer strategischen und nachhaltigen Lieferkette mit seinen potenziellen Kunden in der Batterieindustrie.- Hanwa erwägt eine sinnvolle Eigenkapitalinvestition, um eine solide und nachhaltige Partnerschaft mit Lake Resources aufzubauen, sowie andere potenzielle finanzielle Unterstützungen, wie eine Vorauszahlung auf die Abnahme, Handelsfinanzierungsfazilitäten und Projektentwicklungsunterstützung.- Absicht, eine strategische Zusammenarbeit zwischen Hanwa und Lake aufzubauen, um eine Lieferkette für sauberes Lithium zu entwickeln, um die Umweltanforderungen für Hersteller von Elektrofahrzeugen, stationären Batterien und Kathoden/Vorstufen und deren Endkunden zu erfüllen.- Ein erfolgreiches Ergebnis der Verhandlungen sichert einen Abnahmepartner mit einer Kreditwürdigkeit von „A-", wodurch das Risiko des Projekts für Finanziers und Investoren weiter verringert wird.Das MoU erlaubt es Hanwa auch, finanzielle Unterstützungsmechanismen wie eine sinnvolle Kapitalbeteiligung, eine potenzielle Vorauszahlung auf die Abnahme und Handelsfinanzierungsfazilitäten in Betracht zu ziehen, um eine langfristige Vereinbarung zu sichern und eine nachhaltige Partnerschaft mit Lake aufzubauen.„Im April 2021 gründete Hanwa das Battery Team, um vielfältige Geschäftsmöglichkeiten in den Branchen der Batterien und Akkumulatoren für Elektrofahrzeuge (EV) zu schaffen", sagte Herr J. Tomono, Corporate Officer sowie Battery Team Supervisor von Hanwa.„Der Markt für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge wächst unaufhaltsam, und wir handhaben Rohstoffe für diese anspruchsvollen Produkte und verstärken unser Engagement in allen Aspekten der Lieferkette."Wir haben mit dem richtigen Partner nach den richtigen Produkten in großem Maßstab gesucht, um die Entwicklung der neuesten Technologie bei Batterien und ihren Kathoden voranzutreiben", sagte auch Herr J. Tomono.Hanwa und Lake haben im Rahmen der unverbindlichen Absichtserklärung vereinbart, in gutem Glauben zu verhandeln und alle angemessenen Anstrengungen zu unternehmen, um gemeinsam mit anderen Teilnehmern der Batterielieferkette, einschließlich Herstellern von Elektrofahrzeugen, Batterien und Kathoden/Vorläufern, eine umfassende rechtsverbindliche Vereinbarung abzuschließen eine „saubere Lithium"-Lieferkette zu entwickeln, um die Umweltanforderungen für Hersteller von Elektrofahrzeugen und ihre Kunden zu erfüllen.Hanwa ist bereit, eine strategische Partnerschaft nicht nur zwischen Hanwa und Lake, sondern auch Unternehmen in der nachgelagerten Batterie-Lieferkette zu koordinieren, um gemeinsam eine einzigartige und effektive Lieferkette „für gemeinsames Wachstum und Nachhaltigkeit" zu entwickeln.„Hanwa hat bereits damit begonnen, eine proaktive Zusammenarbeit mit potenziellen Partnern zu erörtern und in Betracht zu ziehen", sagte Herr J. Tomono. Lake wird Hanwa und seinen potenziellen Partnern/Kunden in der Batterielieferkette Muster und technischen Support zur Verfügung stellen.„Das MoU spiegelt wider, dass Hanwa beabsichtigt, die Finalisierung der Bedingungen für eine starke, langfristige und verbindliche endgültige Abnahmevereinbarung schnell voranzutreiben und Lake finanzielle Unterstützung zu gewähren", sagte Steve Promnitz, Managing Director von Lake.„Sowohl Lake als auch Hanwa sehen in dieser Absichtserklärung den Weg zum Abschluss einer verbindlichen langfristigen Vereinbarung mit der Möglichkeit, die Produktion zu steigern und sich an den anderen Projekten von Lake zu beteiligen, um sicherzustellen, dass hochwertige Lithiumprodukte mit führenden ESG-Vorteilen für die Elektrofahrzeuge und Batterien von Hanwa verfügbar sind Kunden."Der Vorsitzende von Lake, Herr Stu Crow, sagte, dass der Abschluss einer verbindlichen langfristigen Vereinbarung mit Hanwa die Finanzlage von Lake stärken wird, während es sich später im Jahr auf eine endgültige Investitionsentscheidung zubewegt."Diese Absichtserklärung und der Abschluss einer verbindlichen Abnahmevereinbarung mit Hanwa werden es Lake ermöglichen, ein unabhängiger Lieferant in globalen Lithium-Lieferketten zu bleiben und die Versorgungssicherheit für den Markt und potenzielle Kunden zu gewährleisten."Herr Crow sagte, dass die Projektfinanzierung zunehmend an ESG-Referenzen gebunden sei und dass Investoren, Kreditgeber und Abnehmer sowie ihre Kunden forderten, dass neue Lithiumprojekte strenge ESG-Standards einhalten.„Die zunehmende Kunden- und Verbraucherprüfung hinsichtlich der Umweltverträglichkeit der Lithiumproduktion und Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit haben uns das Vertrauen gegeben, diese Partnerschaft mit Hanwa einzugehen", sagte Herr Crow.Er sagte, die Absichtserklärung mit Hanwa und den Exportkreditagenturen des Vereinigten Königreichs und Kanadas, die bereits ihre Bereitschaft signalisiert hätten, eine Fremdfinanzierung in Höhe von rund 70 Prozent des Kapitalbedarfs des Kachi-Projekts zu planen, unterstütze das TARGET 100-Programm von Lake, das das Ziel hat, jährlich 100.000 Tonnen zu produzieren hochreine Lithiumchemikalie bis 2030 auf den Markt bringen.Die Absichtserklärung und der Abschluss einer verbindlichen langfristigen Vereinbarung mit Hanwa werden den Zugang zu Batterien im Projektmaßstab vorsehen, um eine Solarpark-Energiequelle im Kachi-Projekt mit Handelsfinanzierung zu günstigen Installationsraten zu ergänzen.Hanwa hat dieser Marktfreigabe zugestimmt. Lake wird den Markt über die Fortschritte des rechtsverbindlichen Rahmens und anderer Vereinbarungen informieren, sobald dies möglich ist.Über Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) ist ein sauberer Lithium-Entwickler, der saubere Direktextraktionstechnologie für die Entwicklung von nachhaltigem, hochreinem Lithium aus seinem Vorzeigeprojekt Kachi sowie drei weiteren Lithiumsoleprojekten in Argentinien verwendet. Die Projekte befinden sich in bester Lage im Lithiumdreieck, wo 40 % des weltweiten Lithiums zu den niedrigsten Kosten produziert werden.Diese Methode wird es Lake Resources ermöglichen, ein effizienter, verantwortungsvoll beschaffter, umweltfreundlicher und kostengünstiger Lieferant von hochreinem Lithium zu sein, das leicht skalierbar ist und von Tier-1-Elektrofahrzeugherstellern und Batterieherstellern nachgefragt wird.