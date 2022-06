Sprache wählen



GoldFund.io ( CRYPTO:GFUN ) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der Produktion von Halb-Feinunze-Goldrunden begonnen hat, die mit dem GoldFund-Eberkopf-Logo versehen sind.Die Produktion der 15,55-Gramm-Goldrunden läuft nun parallel zur Produktion und zum Verkauf von 1,5-Gramm-Goldrunden, die das Unternehmen entworfen und in der Vergangenheit hergestellt hat.Tim Mckinnon, Vorsitzender und CEO von GoldFund.io, sagte: „Wir freuen uns sehr, die Produktion der Halbunze-Runden bekannt zu geben. Es war das Ziel des Unternehmens, größere Einheiten zu produzieren, mit dem Ziel, eine Feinunze Gold zu erreichen die Zukunft. Auf die Halbunze GoldFund-Runde mit unserem Logo haben wir uns schon seit einiger Zeit gefreut. Jetzt haben wir für zwei Varianten der Massivgold-Runde das passende Werkzeug erworben."Die GoldFund.io-Plattform hat über 1.700 Inhaber des börsenfähigen ERC20-basierten GoldFund-Tokens ( CRYPTO:GFUN ), das 2018 eingeführt wurde. Das Unternehmen rechnet mit fruchtbaren Beziehungen zu Goldminenunternehmen, um Swap-Transaktionen zwischen dem GoldFund zu ermöglichen. io Token und die GoldFund Gold Rounds, die aus Gold hergestellt werden, das von unseren Bergbaupartnerschaften geliefert wird.GoldFund.io entwickelt einen eigenen digitalen Währungsumtausch, bei dem Kryptowährung gegen Gold aus den Mining-Partnerschaften des Unternehmens eingetauscht werden kann.GFUN ERC20 Token wird auf Catex.io gehandelt:Über Catex.ioCat.Ex wurde im August 2018 gegründet und ist eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt mit globalen Gemeinschaften in Brasilien, Südkorea, Bangladesch, Russland, der Türkei, dem Nahen Osten, Indien, Indonesien und den Vereinigten Staaten. Die Börse verwendet einen Prozess namens Transaction Mining, mit dem Benutzer Dividenden von ihrer Gewinnbeteiligungsplattform sammeln können.Über GOLDFund.ioBeschaffung von Kapital für den Abbau und die Investition in Edelmetalle bei gleichzeitiger Bereitstellung von Liquidität für transaktionsfähige Kryptowährungsmünzen unter Verwendung von Blockchain-Sicherheit. GoldFund.io betreibt auch die GoldFund Cryptocurrency Exchange, wo Gold gegen Kryptowährungs-Assets eingetauscht werden kann.