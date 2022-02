Ver en Otros Idiomas



VCEX Pty Ltd se complace en anunciar las ofertas de acciones de aumento de capital de sus dos últimas empresas para Aviation H2 Ltd y SGR Systems Pty Ltd.Acerca de la aviación H2Una empresa de propiedad y fabricación australiana financiada por Liberty Energy Capital. Estamos revolucionando el mercado de la aviación a través de tecnología que hace que los aviones ecológicos propulsados por hidrógeno sean una posibilidad para una industria que contribuye con una cantidad significativa de CO2 a las emisiones globales.Una rara oportunidad de ser parte de una primera tecnología australiana establecida para redefinir los estándares de aviación y descarbonizar una industria valorada en más de US $ 330 mil millones. El equipo de ingenieros de renombre mundial de Aviation H2 espera tener un avión verde propulsado por hidrógeno en los cielos en los próximos 18 meses.Sobre SGR SistemasUna compañía de recuperación de oro que construye y ejecuta sistemas de recuperación de oro para enfocarse en recursos varados y pequeños de alta ley que históricamente son demasiado pequeños para las compañías mineras más grandes y que los pequeños operadores no pueden recuperar de manera efectiva.SGR Systems es una empresa minera de pequeña escala líder en prospección que ya produce oro: muchas empresas exploran y enumeran los gramos por tonelada (gpt) de recursos en el suelo. Casi nadie llega a la etapa de producción de producir oro viable a partir de los números atados en el suelo.Nuestro enfoque ha sido práctico para lograr la exploración Y producir oro al mismo tiempo vinculado a la exploración del arrendamiento. Se ha emprendido un nuevo enfoque para apuntar a los trabajos históricos que han producido buen oro y, al obtener una ventaja de los veteranos, como punto de partida para procesar lo que dejaron atrás, explorar dónde se detuvieron y expandir con maquinaria moderna la capacidad. para recuperar el oro.La primera planta se instaló y estuvo en funcionamiento durante los últimos 5 meses produciendo oro mientras se realizan más perforaciones, exploración y desarrollo del terreno. No solo brinda un flujo de caja, sino que también aumenta nuestra comprensión del suelo, el mineral y la metalurgia desde una plataforma de trabajo de pequeños pozos de prueba y muestreo a granel.Acerca de VCEXVCEX Australia, está diseñado para ofrecer servicios para que las empresas obtengan capital y negocien acciones sin cotizar en la bolsa de valores principal. Está desarrollado con una conexión digital directa a ASIC y - como un ASIC automatizado (agente