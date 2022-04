Ver en Otros Idiomas



Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( OTCMKTS:LLKKF ), informa que ha firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) no vinculante con un importante socio japonés, Hanwa Co., Ltd. ("Hanwa"), que tiene una Calificación crediticia "A-", para proporcionar una extracción de hasta 25 000 toneladas por año (tpa) de carbonato de litio durante 10 años (con una extensión adicional de 10 años), con un mínimo de 15 000 tpa LCE, del Proyecto Kachi, para tener un precio de mercado de referencia trimestral promedio.- Propuesta de compra de hasta 25.000 toneladas por año (tpa) de carbonato de litio (/- hidróxido) a precios de mercado del Proyecto Kachi en un acuerdo no vinculante con el principal socio japonés.- Hanwa tiene la intención de cooperar con Lake no solo en marketing y distribución en el mercado asiático, sino también en la coordinación de una cadena de suministro estratégica y sostenible con sus clientes potenciales en la industria de las baterías.- Hanwa está considerando una inversión de capital significativa para construir una asociación sólida y sostenible con Lake Resources, así como otros posibles apoyos financieros, como un prepago en la compra, facilidades financieras comerciales y apoyos para el desarrollo de proyectos.- Intención de establecer una colaboración estratégica entre Hanwa y Lake para desarrollar una cadena de suministro de litio limpia para satisfacer las demandas ambientales de los fabricantes de vehículos eléctricos, baterías estacionarias y cátodos/precursores y sus clientes finales.- Un resultado exitoso de las negociaciones asegurará un socio de compra con calificación crediticia "A-", lo que reducirá aún más el riesgo del proyecto para los financistas e inversores.El memorando de entendimiento también permite que Hanwa considere proporcionar mecanismos de apoyo financiero, como una inversión de capital significativa, un posible pago anticipado de la compra y facilidades de financiamiento comercial para asegurar un acuerdo a largo plazo y construir una asociación sostenible con Lake."En abril de 2021, Hanwa formó el Equipo de baterías para crear oportunidades comerciales multifacéticas en las industrias de baterías y acumuladores de vehículos eléctricos (EV)", dijo el Sr. J. Tomono, director corporativo y supervisor del equipo de baterías de Hanwa."El mercado de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos se está expandiendo imparable, y estamos manejando materias primas para esos productos sofisticados y aumentando nuestra participación en todos los aspectos de la cadena de suministro."Hemos estado buscando los productos correctos, a escala, con el socio adecuado, para avanzar en el desarrollo de la última tecnología en baterías y sus cátodos", dijo también el Sr. J. Tomono.Hanwa y Lake acordaron en virtud del memorando de entendimiento no vinculante negociar de buena fe y utilizar todos los esfuerzos razonables para finalizar un acuerdo legalmente vinculante integral, junto con otros participantes de la cadena de suministro de baterías, incluidos los fabricantes de vehículos eléctricos, baterías y cátodos/precursores. desarrollar una cadena de suministro de "litio limpio" para satisfacer las demandas ambientales de los fabricantes de vehículos eléctricos y sus clientes.Hanwa está dispuesta a coordinar una asociación estratégica no solo entre Hanwa y Lake, sino también entre las empresas que se encuentran en la parte inferior de la cadena de suministro de baterías para desarrollar conjuntamente una cadena de suministro única y eficaz "para el crecimiento mutuo y la sostenibilidad"."Hanwa ya comenzó a discutir y considerar la cooperación proactiva con socios potenciales", dijo el Sr. J. Tomono. Lake proporcionará muestras y soporte técnico a Hanwa y sus socios/clientes potenciales de la cadena de suministro de baterías."El memorando de entendimiento refleja que Hanwa tiene la intención de avanzar rápidamente para avanzar en la finalización de los términos de un acuerdo final sólido, vinculante y a largo plazo sobre la compra, así como permitir el apoyo financiero para Lake", dijo el director general de Lake, el Sr. Steve Promnitz."Tanto Lake como Hanwa ven este MoU como el camino hacia la finalización de un acuerdo vinculante a largo plazo con la capacidad de aumentar la producción y participar en otros proyectos de Lake para garantizar que los productos de litio de alta calidad con beneficios ESG líderes estén disponibles para los vehículos eléctricos y las baterías de Hanwa. clientes."El presidente de Lake, el Sr. Stu Crow, dijo que la finalización de un acuerdo vinculante a largo plazo con Hanwa reforzará la posición financiera de Lake a medida que avanza hacia una decisión de inversión final más adelante en el año."Este memorando de entendimiento y la finalización de un acuerdo de compra vinculante con Hanwa permitirán a Lake seguir siendo un proveedor independiente en las cadenas mundiales de suministro de litio y garantizar la seguridad del suministro al mercado y a los clientes potenciales".El Sr. Crow dijo que la financiación de proyectos se vinculaba cada vez más a las credenciales ESG y que los inversores, los proveedores de deuda y los compradores y sus clientes exigían que los nuevos proyectos de litio se adhirieran a estrictos estándares ESG."El creciente escrutinio de los clientes y consumidores en torno a las credenciales ambientales de la producción de litio y las preocupaciones sobre la seguridad del suministro nos han dado la confianza para entrar en esta asociación con Hanwa", dijo el Sr. Crow.Dijo que el MoU con Hanwa, y con las agencias de crédito a la exportación del Reino Unido y Canadá que ya han indicado su voluntad de proyectar financiamiento de deuda de alrededor del 70 por ciento de los requisitos de capital del proyecto Kachi, respalda el Programa TARGET 100 de Lake, que tiene el objetivo de producir anualmente 100,000 toneladas de producto químico de litio de alta pureza al mercado para 2030.El MoU y la finalización de un acuerdo vinculante a largo plazo con Hanwa proporcionarán acceso a baterías a escala de proyecto para complementar una fuente de energía de granja solar en el proyecto Kachi con financiamiento comercial a tasas favorables para la instalación.Hanwa ha aceptado este lanzamiento al mercado. Lake actualizará al mercado sobre el progreso en el marco legalmente vinculante y otros acuerdos tan pronto como pueda hacerlo.Acerca de Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) es un desarrollador de litio limpio que utiliza tecnología de extracción directa limpia para el desarrollo de litio sostenible de alta pureza de su proyecto insignia Kachi, así como otros tres proyectos de salmuera de litio en Argentina. Los proyectos se encuentran en una ubicación privilegiada dentro del Triángulo del Litio, donde el 40% del litio del mundo se produce al menor costo.Este método permitirá a Lake Resources ser un proveedor eficiente, de origen responsable, ecológico y competitivo en costos de litio de alta pureza, que es fácilmente escalable y tiene demanda por parte de los fabricantes de vehículos eléctricos y de baterías de nivel 1.