PlayUp Limited, un operador global de apuestas en línea ("PlayUp"), e IG Acquisition Corp. ( NASDAQ:IGAC ), una compañía de adquisición de propósito especial que cotiza en bolsa, anunciaron hoy que han celebrado un acuerdo de combinación de negocios y la escritura de implementación del esquema que lo acompaña. conforme a lo cual PlayUp cotizará en el NASDAQ a través de una empresa irlandesa recién formada ("Matriz"). La transacción valora a PlayUp en 350 millones de dólares. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2023 sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.Fundado en 2014, PlayUp es un operador global de deportes, entretenimiento y apuestas que desarrolla su propia tecnología patentada para potenciar su marca y su oferta. El sector general de las apuestas ha crecido a un ritmo sin precedentes en los últimos años debido a la actualización de la legislación y a la adopción cada vez mayor de las apuestas online por parte de los consumidores.IGAC cree que PlayUp está en una posición única para construir la primera plataforma tecnológica totalmente integrada donde los consumidores pueden participar en amplias formas de apuestas (fantasía diaria, apuestas deportivas, tragamonedas, juegos de mesa, juegos de casino, deportes electrónicos, lotería, sorteos y más) desde una plataforma, una cuenta, una billetera digital, en cualquier parte del mundo donde sea legal. Los ingresos brutos de PlayUp han crecido un 56 % interanual (año fiscal 21/22).Después de casi dos años de analizar una gran cantidad de actores de la industria, el equipo de IGAC concluyó que PlayUp era la empresa con más probabilidades de éxito a largo plazo. Dado que la parte más difícil de establecer un producto de apuestas global es la regulación y la concesión de licencias, IGAC cree que la experiencia de sus directores en dar forma a la regulación, combinada con la plataforma patentada y avanzada de PlayUp, crea una asociación convincente."Actualmente, no existe una plataforma que permita a los consumidores acceder a todo tipo de producto de apuestas a través de un solo inicio de sesión. En general, los competidores de la industria han optado por centrarse en un producto u otro. IGAC y PlayUp comparten la misma visión: traer el mercado global industria de las apuestas en línea el conjunto más completo de productos de apuestas tradicionales e innovadores de todo el mundo juntos en una sola aplicación. Se espera que la transacción brinde a PlayUp acceso a capital fresco para continuar expandiendo su visión de un verdadero destino único para el futuro de las apuestas en línea. apuestas", dijo Christian Goode, director ejecutivo de IGAC."PlayUp cree que esta transacción nos permitirá continuar invirtiendo en nuestra tecnología patentada y cumplir con nuestras aspiraciones de ser la plataforma de apuestas y entretenimiento sin igual del futuro. Visualizamos un mundo donde nuestros jugadores pueden mejorar su experiencia apostando en los productos que ya aman. además de interactuar con la próxima generación de productos de apuestas inmersivos que adoptan tecnologías más nuevas como AR y VR", dijo Daniel Simic, director ejecutivo de PlayUp Limited.Como parte de la transacción, Daniel Simic conservará el cargo de director ejecutivo global de la compañía combinada. Los veteranos de la industria Bradley Tusk, presidente de IGAC, y Christian Goode, director ejecutivo de IGAC, se unirán a la nueva compañía combinada. Tusk se convertirá en presidente de la junta directiva de la compañía combinada y Goode se desempeñará como presidente del negocio estadounidense de PlayUp. El equipo de IGAC aporta décadas de experiencia para lanzar en nuevos mercados de EE. UU. y brindar a los consumidores una plataforma que ofrece experiencias digitales en todas las formas de apuestas en línea."Estamos entusiasmados con esta transacción porque creemos que PlayUp es lo más cercano a lograr nuestra visión compartida para el futuro de las apuestas en línea: una plataforma que ofrece a los consumidores cualquier tipo de apuestas digitales que deseen, desde una aplicación y una billetera digital, en cualquier parte del mundo". mundo donde sea legal", dijo Bradley Tusk, presidente de IGAC.PlayUp tiene licencias de apuestas en línea en múltiples jurisdicciones y actualmente opera en Australia, Nueva Zelanda, India y varios estados regulados en los EE. UU. PlayUp tiene la intención de continuar con su estrategia de expansión agresiva en los EE. UU. y en todo el mundo.Descripción general de la transacciónLa transacción valora PlayUp en 350 millones de dólares al cierre.La transacción fue aprobada por unanimidad por la junta directiva de IGAC y aprobada por unanimidad por la junta directiva de PlayUp. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2023, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de PlayUp Limited y los accionistas de IGAC, aprobaciones regulatorias (incluso en Australia, Nueva Jersey y Colorado), Aprobación de la corte australiana y un experto independiente que confirma que la transacción es en el mejor interés de los accionistas de PlayUp.Simultáneamente con la firma del acuerdo de combinación de negocios, la Matriz ha celebrado un acuerdo de compra de capital standby de $70 millones con YA II PN, Ltd., un fondo administrado por Yorkville Advisors Global, LP, para proporcionar liquidez adicional a la empresa combinada luego del cierre de la operación, sujeto a las condiciones habituales para instalaciones de este tipo.Asesores- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP actúa como asesor legal de IG Acquisition Corp. Richards, Layton and Finger, PA actúa como asesor legal especial de Delaware para IG Acquisition Corp.- DLA Piper actúa como asesor legal e Innovation Capital, LLC actúa como asesor financiero de PlayUp.* Para ver el comunicado, visite:Acerca de IG Acquisition Corp.IG Acquisition Corp. (NASDAQ:IGAC) es una empresa de adquisición de propósito especial formada y dirigida por el presidente Bradley Tusk, el director ejecutivo Christian Goode y el director financiero Edward Farrell. IG Acquisition Corp. completó su oferta pública inicial en octubre de 2020, recaudando aproximadamente $300 millones en efectivo con el fin de efectuar una fusión, intercambio de capital, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con una o más empresas.

Acerca de PlayUpPlayUp es un grupo de entretenimiento y tecnología de próxima generación que enriquece la vida de sus clientes al brindar un servicio de apuestas en línea entretenido, gratificante y responsable. En esencia, PlayUp desarrolla tecnologías de apuestas innovadoras internamente para impulsar sus marcas y ofrecer experiencias de usuario de clase mundial. Sus energías se centran en satisfacer las necesidades de usuarios dedicados y apasionados que buscan una conexión más profunda con los juegos que juegan.La misión de PlayUp es unificar las apuestas en línea en una plataforma que incluya apuestas deportivas, carreras de probabilidades fijas (caballos y galgos), iGaming, deportes electrónicos y deportes de fantasía diarios (DFS), donde ahora alberga los premios acumulados más grandes de Australia y, de hecho, algunos de los más grandes del mundo. en las apuestas competitivas en línea peer-to-peer.La empresa posee licencias de apuestas en línea en múltiples jurisdicciones y actualmente opera en Australia, Nueva Zelanda, India y varios estados regulados de EE. UU.

Contacto Jane Morgan

jane.morgan@playup.com

