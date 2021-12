Voir en d'autres langues



NOVONIX Limited ( ASX:NVX ) ( FRA:GC3 ) ( OTCMKTS:NVNXF ) informe qu'hier NOVONIX a été rejointe par la secrétaire américaine à l'Énergie Jennifer M. Granholm, ainsi que des responsables fédéraux, étatiques et locaux, pour célébrer l'ouverture de notre nouvelle installation à Chattanooga.La nouvelle installation produira le matériau d'anode de haute pureté et de haute consistance requis pour les batteries à longue durée de vie, en particulier pour les véhicules électriques et les applications de stockage similaires.NOVONIX Limited a annoncé l'acquisition de l'installation de Chattanooga dans le Tennessee, désormais connue sous le nom de NOVONIX Riverside Facility, le 23 juin 2021.A propos NOVONIX LtdNOVONIX Limited (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) est un développeur et fournisseur intégré de matériaux, d'équipements et de services haute performance pour l'industrie mondiale des batteries lithium-ion avec des opérations aux États-Unis et au Canada et des ventes dans plus de 14 pays. La mission de NOVONIX est de soutenir le déploiement mondial des technologies de batteries lithium-ion pour un avenir énergétique plus propre.

Courriel : ir@novonixgroup.com Relations avec les investisseursIan PembertonTéléphone : 61-402-256-576Courriel : ir@novonixgroup.com